Черный список ЦБ: псевдоброкеры, финансовые пирамиды и нелегальные кредиторы

В черный список Банка России уже включено более 1,8 тыс. организаций и проектов: это нелегальные кредиторы, работающие без лицензии, псевдоброкеры и нелегальные форекс-дилеры, а также финансовые пирамиды. Их будут вносить в реестр еще до того, как деятельность таких компаний будет признана незаконной (но уже после сбора доказательств), чтобы уменьшить ущерб от их деятельности. ЦБ рассчитывает, что это защитит россиян от мошенников.

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«Мы надеемся, что предание огласке имен таких организаций поможет потребителям избежать риска быть обманутыми и будет способствовать скорейшему очищению рынка от нелегальных игроков», — заявил заместитель председателя Банка России Сергей Швецов.

ЦБ просит граждан передавать регулятору и в правоохранительные органы информацию о таких компаниях. Банк России будет обновлять черный список каждые десять дней.

Эксперты считают, что этот реестр можно использовать с большим позитивным эффектом, если к этому подключатся поисковики и различные интернет-сервисы.

«Идея неплохая, потому что она позволяет пользователям, потенциальным контрагентам, как физлицам, так и юрлицам, узнавать дополнительные подробности об организации. Эти данные могут быть встроены в различные цифровые сервисы, в т.ч. поисковые, при соответствующей интеграции, или в сервисы по подбору услуг и предложений, т.е. теоретически выхлоп может быть очень позитивный», — пояснил «Газете.Ru» координатор Центра безопасного Интернета Урван Парфентьев.

Это позволит вычислить и откровенных мошенников, которые работают под видом организаций, которые, например, формально прекратили деятельность, добавил он.

«Я будто в тумане»: как люди описывают столкновение с черными брокерами

Некоторые из мошенников используют сервисы по поиску работы для привлечения ничего не подозревающих людей в свои сети. Как описывают столкнувшиеся с «черными брокерами» люди их схему, все начинается со звонка от «потенциального работодателя». Сначала соискателя зовут на вакансию, связанную, например, с документооборотом, обещают приличную оплату.

«Но чтобы приступить к работе, нужно пройти обучение. Ты приходишь к ним в офис. Они рассказывают про финансы, экономику и инвестиции. Для новичка интересно. На третий день начинается «практика». Ты заходишь в трейдерскую программу, изучаешь графики, схемы. Показывают, как открыть продажу, получить прибыль. Ты в демо-версии начинаешь тренироваться. Все якобы ради «отчетов» для клиентов. Дело заканчивается тем, что ты уже сам участник продаж. Вкладываешь деньги. Теряешь, вкладываешь еще. До тех пор, пока из тебя не высосут последнее», — описывает схему М., которой удалось распознать обман почти сразу и сбежать.

Как говорят пострадавшие, вокруг них создают атмосферу «идеально срежессированного спектакля»: «чистенький офис, приглаженные молодые юноши в галстучках, пиджачках, накрахмаленных рубашечках. Цокают на каблучках молоденькие секретарши и работники hr. Предлагают чай, кофе и даже вино. Куча народу! Все заняты, деловые, курс валют по телефону обсуждают».

А для «одурманивания» жертв применяют отработанные психологические схемы, так что люди, как правило, начинают задавать неудобные мошенникам вопросы уже после того, как потратили время или отдали деньги. «У меня было ощущение, что я под гипнозом. Можно же было с первого раза включить логику!», сокрушается М. Она позже нашла своего «работодателя» в интернете, где узнала, что они — группа профессиональных психологов, «черных брокеров».

Другие пользователи, поделившиеся схожими историями из Москвы, Калининграда и других городов, утверждают, что проверяли компании в сети и через приложения и сервисы, но ничего не нашли: «Моя аналогичная контора не пробивалась ни через GetContact, ни Яндекс, ни Google, ни «За честный бизнес»», говорит О. Возможно, черный список от Банка России станет еще одним — и более эффективным инструментом.