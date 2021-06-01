«Россия может себе позволить»: госдолг подбирается к отметке в ₽20 трлн

Государственный долг России за первый квартал этого года вырос на 3,9% и достиг ₽19,68 трлн, следует из оперативного доклада Счетной палаты. Большую часть госдолга составляет внутренний долг — ₽15,4 трлн (доля в общем объеме госдолга увеличилась на 0,5%). Внешний долг в долларовом эквиваленте снизился на 1,1% и составил $56,1 млрд, а в рублях — увеличился на ₽58,28 млрд (на 1,4%), составив ₽4,2 трлн.

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«Символический» госдолг

Общий уровень госдолга России очень низок по сравнению с другими странами. К примеру в развитых странах это в среднем 125% от ВВП, а в развивающихся — 65% от ВВП, считают экономисты.

Аналитики трех российских рейтинговых агентств рассказали «Газете.Ru», что российский госдолг продолжит рост в этом году, но у страны еще достаточно большой долговой ресурс, воспользоваться которым было бы полезно для экономики.

У России — самый маленький госдолг среди крупных стран, и его рост объясняется затратами из бюджета на поддержание населения и экономики в период пандемии — и низкими ставками на рынке: «поэтому было осмысленно взять эти деньги в долг, как делал весь цивилизованный мир», считает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию «Эксперт РА», доцент НИУ ВШЭ и экономического факультета МГУ Антон Табах.

«У нас долг вырос сильно меньше, чем в США, ЕС и даже в Китае. Если посмотреть на уровни долга по развитым и развивающимся странам — Россия там в самом низу. Россия может позволить себе внутренний рублевый долг существенно больший, но решает не позволять», — отмечает Табах.

По его мнению, стратегическим выбором руководства страны объясняется и решение не трогать Фонд национального благосостояния.

Сколько может себе позволить занять Россия?

В Национальном рейтинговом агентстве ожидают, что в 2021 году соотношение долга к ВВП приблизится к 21%, а к 2023 году может составить 22%-23% ВВП. Долг стабилизируется к 2023 году. Нарастание долгов сдерживается высокими ценами на товары (включая нефть) и происходящей бюджетной консолидацией, поясняет управляющий директор Рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Сейчас отношение платежей по внешнему долгу к размеру долга меньше 10%, это очень мало в мировой практике, а покрытие международными резервами платежей по внешнему долгу составляет более 500%, отмечает он.

«На сегодняшний день «желтый свет», то есть нарастание долга, на взгляд НРА, может включиться если отношение долга к ВВП превысит 50%, а «красный свет», если это соотношение приблизится к 100%. Большая часть долга – это внутренний долг, это тоже существенно уменьшает риски»,

— говорит Сергей Гришунин из НРА.

За прошлый год, как сообщала Счетная палата, российский госдолг вырос на 39,9%, достигнув 18,99 трлн руб. Это объясняется тем, что правительству нужно было профинансировать как собственные траты (развертывание коечного фонда, выплаты различного рода компенсаций и пособий), так и расходы региональных бюджетов, которые столкнулись со снижением доходов и сами были не способны оперативно привлечь заемное финансирование, поясняет управляющий директор рейтингового агентства НКР Андрей Пискунов.

Рынок ОФЗ «здоровый и сбалансированный» даже с исходом нерезидентов

Отсутствие долга не является безусловным благом, и России нужно увеличивать свой «символический» объем долга именно в национальной валюте для создания ликвидного рынка, рассказал «Газете.Ru» управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Андрей Русецкий. Основным покупателем гособлигаций в прошлом году стали банки, добавил он.

«Основным покупателем российских ОФЗ в прошлом году были российские банки. В настоящий момент двухлетние ОФЗ дают доходность на уровне 6,0%, что выше ставок по депозитам», — отмечает Русецкий.

Рост долга за счет ОФЗ объясняется тем, что российский госдолг, несмотря на достаточно высокие параметры кредитоспособности государства (уровень золотовалютных резервов, объем долга, уровень инфляции), воспринимается как высокорискованная инвестиция в связи с риском введения новых, более жестких ограничений в случае резкого ухудшения политической конъюнктуры, считает Андрей Пискунов из НКР. Как свидетельствуют данные Счетной палаты и подтверждают аналитики, иностранных инвесторов, покупающих российские гособлигации, стало существенно меньше (почти на 15% с 2018 года). Свою роль в этом сыграли введенные США в апреле санкции, которые запрещают американским компаниям напрямую покупать российские долговые бумаги.

«Да, иностранцев стало меньше, частью из-за санкций, а частью из-за того, что ставки растут во всем мире, и доходность по нашему долгу, не настолько большая, чтобы привлечь более спекулятивно настроенных инвесторов. Ставки в России тоже растут, если ставки будут выше, а инфляция ниже, то инвесторы опять появятся, благо санкционные ограничения достаточно умеренные», считает Антон Табах.

Тем не менее, У Минфина нет проблем с размещением ОФЗ. Рынок облигаций федерального займа практически не отреагировал на повышений ключевой ставки в апреле, минфин РФ постоянно доразмещает облигации на хороших условиях без существенной премии с большим спросом, чем предложение — все это значит, что рынок находится в хорошем состоянии, здоровый и сбалансированный, заключает Табах.