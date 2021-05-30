Минский инцидент: ЕС призывает союзников к санкциям против Москвы

Санкции против России из-за Белоруссии

На фоне кризиса в отношениях Белоруссии и Запада глава Европарламента Дэвид Сассоли призвал ужесточить санкции против «российских чиновников», пишет немецкое издание t-online.

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Он считает, что ЕС должен «установить более тесные контакты с населением и гражданским обществом и поддержать российских диссидентов, неправительственные организации и независимые СМИ».

Вместе с тем Сассоли отметил, что отношения ЕС и России «очень напряженные». Председатель парламента ЕС напомнил о предполагаемом отравлении и тюремном заключении российского оппозиционера Алексея Навального, а также о конфликте на юго-востоке Украины, который продолжается до сих пор.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб ранее обвинял Россию в причастности к инциденту с самолетом RayanAir, в результате экстренной посадки которого были задержаны белорусский оппозиционер Роман Протасевич и его девушка — россиянка Софья Сапега. Министр отметил, что «очень трудно поверить, что такого рода действия могут быть предприняты без согласия властей в Москве». Хотя Рааб признал, что четких доказательств у него нет.

В ответ на это пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «русофобская одержимость и навязчивая идея обвинить Россию во всем и вся, наверное, скоро дойдет до того, что Россия будет обвиняться в самом факте своего существования».

«К сожалению, подобные — наверное, с политической точки зрения, неадекватные — обвинения имеют место, мы терпеливо наблюдаем, мы не соглашаемся с этим, но понимаем, что это тот случай, когда нет смысла даже пытаться что-то объяснить», — добавил он. По его мнению, авторы таких заявлений не трезво оценивают ситуацию.

Лондон даже предложил ввести санкции против российских энергетических построек. «Следует остановить «Северный поток — 2» и энергопровод «Ямал» («Ямал — Европа»), который проходит через Белоруссию и который дает деньги этому тираническому режиму», — заявил глава международного комитета Том Тугендхат, обращаясь к главе МИД Соединенного Королевства.

При этом парламентарий не объяснил, какое отношение к Белоруссии имеет «Северный поток — 2», который пролегает по дну Балтийского моря от России до Германии. Тем не менее Рааб пообещал изучить возможность санкционной политики против России в связи с инцидентом в Минске.

В ответ на это официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что такие заявления для Москвы не стали неожиданностью.

«Это знаменитая британская логика, ход мыслей официального Лондона. В очередной раз вынуждены констатировать, что внешняя политика Британии в последние десятилетия перестала быть рациональной», — отметила она.

Вопрос причастности России к инциденту в Минске обсуждался на саммите ЕС, сообщила ранее канцлер Германии Ангела Меркель. Но «подтвержденных сведений о роли России» у европейских стран нет, хотя и известно о тесных отношениях России и Белоруссии.

Призыв ЕС к США

Тем не менее ЕС хочет привлечь США к санкциям против России. Агентство Bloomberg ранее сообщило, что Евросоюз направил американской стороне проект совместного заявления для саммита, который пройдет 15 июня — за день до личной встречи главы США Джо Байдена и российского президента Владимира Путина.

В документе предлагается решительно ответить на «модель негативного поведения» и «враждебные действия» России. «Мы едины в нашем принципиальном подходе к России, и мы решительно ответим на ее повторяющуюся модель негативного поведения и враждебных действий», — цитирует агентство выдержку из документа.

При этом, если европейские власти свяжут вероятные санкции с задержанием Протасевича, то вряд ли они найдут поддержку Вашингтона. В Белом доме считают, что Россия не причастна к инциденту с посадкой самолета в Минске.

Инцидент с самолетом

23 мая самолет авиакомпании RyanAir летел из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии. Лайнер был вынужден совершить экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании. При этом его сопровождал МиГ-29.

На борту пассажирского самолета находился белорусских оппозиционер, сооснователь Telegram-канала Nexta Роман Протасевич и его девушка — россиянка Софья Сапега. Против молодых людей в Белоруссии возбуждено несколько уголовных дел, а Протасевич признан лицом, причастным к террористическим действиям. Сразу после посадки их задержали. Бомбу на лайнере так и не обнаружили.

Белорусские оппозиционеры заявляли, что на борту якобы были «российские агенты», на что Песков отметил: «Это последнее, что я хотел бы комментировать. Мы не располагаем такой информацией, кто там находился, что. Здесь нет никаких комментариев». В МИД России подчеркивали, что данная ситуация — «внутреннее дело Белоруссии».

Западные страны выступили с критикой действий белорусских властей. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал произошедшее «беспрецедентным актом государственного терроризма». Он подчеркнул, что «это не может остаться безнаказанным».

I have asked @eucopresident to expand tomorrow's #EUCO agenda and discuss immediate sanctions against A. Lukashenka regime. Hijacking of a civilian plane is an unprecedented act of state terrorism. It cannot go unpunished. — Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) May 23, 2021

В свою очередь глава Европарламента призвал принять меры для освобождения Протасевича. Он предложил разместить фотографию оппозиционера »​​во всех аэропортах ЕС и в Европарламенте».

При этом ЕС начал работу по составлению санкционного пакета против «режима Лукашенко». Глава МИД Швеции Анн Линде 27 мая отмечала, что этот процесс «занимает длительное время». Европолитики хотят ввести экономические ограничения таким образом, чтобы они не отразились на жизни белорусского населения.

С 3 июня вступит в силу решение США о возобновлении санкционной политики в отношении девяти госпредприятий Белоруссии. Кроме того, Вашингтон сотрудничает с ЕС и другими партнерами в вопросе избрания экономических мер против властей республики.

Помимо санкций Запад рекомендовал своим авиакомпаниям прекратить полеты в воздушном пространстве Белоруссии. Ряд государств запретил белорусскому авиаперевозчику «Белавиа» совершать рейсы в свои города. При этом Украина с 26 мая уже прекратила авиасообщение с республикой, такое решение приняли и США.