Банкиры ответят перед акционерами лично: что последует за провалами Credit Suisse

Недавние провалы второго по размеру финансового гиганта Швейцарии Credit Suisse стали поводом для обсуждения крупной банковской реформы в государстве. Мировой центр финансов может уйти от политики почти полного невмешательства в дела банков и ввести личную ответственность банкиров перед акционерами, пишет агентство Reuters.

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Последней соломинкой стал крах семейного офиса Archegos и финтех-стартапа Greensill в марте этого года, на чем клиенты Credit Suisse суммарно лишились около $15 млрд, а крупные компании потеряли десятки миллиардов долларов капитализации. В их числе американская интернет-компания Shopify и британский онлайн-магазин Farfetch, а также китайские технологические гиганты Baidu, Tencent Music, GSX, iQiyi и Vipshop Holdings. Припомнили банку и историю с кредитом Мозамбику, из-за которого страна погрузилась в кризис. В итоге Зеленая партия Швейцарии внесла предложение провести банковскую реформу.

«Управляющие банками не несут прямой ответственности за свои действия. Нет реального наказания за плохое руководство. Скандалы, которые потрясли Credit Suisse, от Мозамбика до Greensill, навредили репутации Швейцарии. Мы предлагаем реформу: если что-то идет не так, ответит менеджмент»,

— заявил Герхард Эндрей, депутат парламента от Зеленой партии.

Предложение партии, которое будет обсуждаться на будущей неделе, во многом повторяет практику Великобритании, где топ-менеджеры финансовых организаций несут прямую ответственность за свои решения.

В настоящее время швейцарский регулятор FINMA может штрафовать банкиров только за преднамеренный вред, но не за ошибки в управлении активами. Акционеры же не всегда могут избавиться от неугодного директора. Представитель FINMA заявил агентству Reuters, что регулятор всячески приветствует дискуссию по «оптимизации» «вопросов о персональной ответственности» топ-менеджеров банков.

Уроки от Archegos

Билл Хван, основатель Archegos, сыграл на жадности банкиров. Как считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты, финансисты вплоть до ликвидации фонда и распродажи активов не понимали реального масштаба действий маленького семейного офиса по управлению капиталом. Archegos использовал производные рыночные инструменты (свопы полного дохода), которые позволили ему при стартовых $10 млрд с учетом кредитного плеча распоряжаться активами на сумму до $100 млрд, а плечо ему предоставляли многие банки, в том числе Morgan Stanley, Credit Suisse, UBS, Nomura и Goldman Sachs, привлеченные высокими доходами от инвестиций.

Аналитики считают, что эта история приведет сразу к нескольким последствиям: усилению регулирования ряда высокорисковых инструментов, ужесточению риск-менеджмента банков, а кроме того — к возможным санкциям со стороны регуляторов во всем мире.

Впрочем, интерес к высокорисковым рыночным инструментам вряд ли охладится, и многие хедж-фонды продолжат использовать экстремальный левередж в погоне за доходностью, отметил директор аналитического департамента «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. Он считает, что лучше всего урок усвоят банки. Поскольку данная ситуация затронула системно значимые финансовые организации, процессы риск-менеджмента будут улучшаться и оптимизироваться, что приведет к более осторожной работе банков с хедж-фондами.

«Скорее всего, это в большей степени урок для регуляторов и департаментов риск-менеджмента и трейдинг десков, нежели для инвесторов. Главный движущий фактор — это риск-менеджмент банков, который наиболее заинтересован в снижении рисков каждого из игроков, что ведет к общему снижению риска в индустрии», — пояснил «Газете.Ru» Меркулов.

Как пишет Bloomberg, после краха Archegos банки резко сократили доступ хэдж-фондов к капиталу. «Никто на Уолл-стрит не хочет стать следующим неудачником, который будет объяснять акционерам, почему он не выучил урок с Argcegos», — пишет агентство.

В ряде опрошенных российских банков отказались от комментариев или сообщили, что не работают с высокорисковыми инструментами. Так, главный исполнительный директор »ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов заявил «Газете.Ru», что ключевым отличием стратегии управляющих »ВТБ Капитал Управление активами» является отсутствие кредитного плеча при формировании инвестиционных портфелей клиентов.

«Также мы не рекомендуем использовать плечо ни в одной из наших стратегий робота-советника и инвестконсультирования», — подчеркнул он.

Аналитик «Альфа-банка» Наталья Орлова считает, что помимо банков свои уроки должны извлечь регуляторы. Им стоит обратить внимание на то, что на финансовом рынке еще есть слабо регулируемые сегменты, в которых накапливаются риски, и поэтому основной вывод — в том, что отчитываться должны все, отмечает аналитик.

«Для российских инвесторов, которые все активнее инвестируют в зарубежные акции, эта история напоминает, что иногда коррекции на рынках возникают из-за вот таких, казалось бы, локальных провалов», — добавляет Орлова.