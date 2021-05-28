«Инфантильные и неуправляемые»: как молодежь запустила моду на «поп ит»

Весной этого года в России резко выросли продажи антистресс-игрушек «поп ит» и «симпл димпл». «Поп ит» представляет собой цветную плоскую форму с бугорками, которые можно вдавливать. При этом можно услышать характерный щелкающий звук. «Симпл димпл», по сути, мини-версия «поп ита».

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Как сообщили «Газете.Ru» в Avito, за апрель интерес к «поп иту» среди пользователей вырос в 4,2 раза. При этом на сайте в продаже можно было найти в 3,4 раза больше таких игрушек, чем месяцем ранее. В среднем популярные антистресс-игрушки продаются за 250 рублей. При этом на международных площадках их продают уже пару лет, отметили в пресс-службе. В России же игрушки стали популярны после того, как они «завирусились» в TikTok.

«Дети просят своих родителей купить их, придумывают различные игры с шариками и номерами или обменом одной игрушки на другую. Впрочем, «сипмл димпл» и «поп ит» захватили внимание не только младших школьников: старшее поколение, иронизируя, сравнивает игрушки детей с формами для льда, выпечки или пельменей, а молодежь активно снимает шуточные скетчи и даже пишет о них песни», — сообщили в Avito.

Это не первый подобный пример. Так, осенью 2020 года стали популярны «Скрепыши». Тогда «Магнит» объявил акцию: за покупку товаров на определенную сумму покупатели получают коллекционные игрушки. «Многие коллекционировали их и старались собирать полные комплекты игрушек, поэтому часто обменивали, отдавали и продавали их на сайте», — рассказали в Avito. Средняя цена игрушки составляла примерно 30 рублей за штуку.

Вообще молодежь всегда была движущей силой прогресса и определяла моду, отмечает в беседе с «Газетой.Ru» создатель водки «Путинка» и креативного агентства Kaufman Станислав Кауфман.

По его словам, с появлением социальных сетей это влияние усилилось. Любая серьезная компания, говорит эксперт, сейчас принимает во внимание молодежные тенденции. Кроме того, теперь никого не удивляют миллионеры 20+. Поэтому люди, которые отвечают за продвижение, должны быть восприимчивы к новым веяниям.

«Всем нужно следить за молодежью. Не только потому, что они могут как-то активнее влиять или быстрее обогащаются, а потому что они в принципе являются двигателями прогресса. Они чувствуют будущее… У них не было поры, когда деревья были более зелеными», — поясняет Кауфман.

При этом и более старшее поколение сейчас отличается от своих одногодок в прошлом: они тоже более современные, подчеркивает Станислав Кауфман. Он уточняет, что такие люди чувствуют современные тренды, активно на них реагируют. «Тут понятие даже не самого поколения, а вообще молодости, она сейчас движет людьми, независимо от возраста. И это очень здорово, это заставляет двигаться вперед», — считает эксперт.

Влияние молодежи сейчас несравнимо с ситуацией десятилетней давности, говорит «Газете.Ru» президент международной рекламной группы RCG Юний Давыдов.

По его мнению, это связано с тем, что сейчас у подростков значительно раньше появляются карманные деньги, причем, как правило, это безналичные средства. У них есть возможность самостоятельно покупать, продавать.

«Если раньше в клиентских брифах, когда мы говорили о молодежи, как правило это начиналось от 18 лет — потому что до этого нет покупательской способности. Сейчас есть брифы, рассчитанные на 10-12-летних детей, подростков», — обращает внимание Давыдов.

Маркетологи, чтобы выйти на аудиторию, сейчас сотрудничают с блогерами. При этом, в отличие от традиционных селебрити (музыкантов, спортсменов и т.д.), с ними нередко возникают проблемы, рассказывает он. Давыдов отмечает, что ни один бренд не застрахован от скандальной ситуации: блогер, несмотря на свою мегапопулярность, «инфантильный, маленький и неуправляемый». Компании пока не очень понимают, как с ними работать.

Кроме того, у блогера другая мотивация, нежели у традиционных селебрити: он хочет получить «хайп», и это для него важнее денег, считает Давыдов.

«Он может предать бренд, если он понимает, что из этого может получиться скандал. Скандал для молодежи – это очень позитивное слово, которое прекрасно монетизируется в просмотры, лайки и в ту же рекламу. Для бренда же скандал – слово крайне негативное. Это такой конфликт интересов, новая реальность», — подытоживает он.