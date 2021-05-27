«Пока остается мечтой»: Минтруд готов обсуждать переход на четырехдневку

Любые инициативы, которые поступают в Минтруд, рассматриваются. Не будет исключением и идея о переходе на четырехдневную рабочую неделю, если ее предложат. Такую оценку в четверг 27 мая в интервью РИА Новости дал глава министерства Антон Котяков.

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«Любые предложения от социальных партнеров всегда обсуждаются. Если социальный партнер выходит с какой-то инициативой, мы не можем его игнорировать», — сказал Котяков.

При этом министр уточнил, что его слова о готовности обсудить предложение не означает, что в министерстве с ним «потенциально согласны».

О возможности введения четырехдневной рабочей недели первым из чиновников выступил в 2019 году тогдашний премьер Дмитрий Медведев на Международной конференции труда в Женеве. Выступление имело в России широкий общественный резонанс.

Медведев, занимающий сейчас пост заместителя председателя Совета безопасности России, считает, что постепенное движение к сокращению рабочего времени было бы разумным. «У нас сейчас идет автоматизация, роботизация, все равно будут высвобождаться те или иные позиции. Сокращенная рабочая неделя позволит избежать в ряде случаев безработицы», — говорил Медведев, выступая на заседании круглого стола с представителями профсоюзных организаций, состоявшейся в апреле.

Короткая пятница

По словам Медведева, в некоторых компаниях уже сейчас сокращается продолжительность рабочего дня по пятницам. В порядке эксперимента можно было бы сокращать рабочее время в целом регионе, в группе компаний, «сокращать на час, на два, на три».

Он считает, что одним из плюсов сокращенной недели будет то, что у работников наконец появится дополнительное время на саморазвитие, на углубление образования и на воспитание детей.

Однако для перехода на новый формат работы необходимо соблюдать ряд условий, считает Медведев. «Первое: вне всякого сомнения, не должна уменьшится зарплата - пять дней, четыре дня, три дня - неважно, зарплата по трудовому договору должна остаться прежней», — считает он.

Второе условие, не менее важное: в случае перехода к сокращенной неделе не должна падать производительность труда, не должны меняться экономические показатели деятельности компаний. «Потому что в этом случае это дорога в тупик», — пояснил Медведев.

Мечта остается мечтой

Профсоюзы в принципе поддерживают эту идею. Председатель ФНПР Михаил Шмаков неоднократно заявлял, что при условии сохранения заработной платы четырехдневка вполне возможна.

«Три выходных дня лучше, чем два, но этот вопрос требует серьезного обсуждения, — говорил Шмаков, комментируя предложение сократить рабочую неделю. С такой инициативой еще в 2014 году выступила Международная организация труда.

По мнению МОТ, это позволит увеличить число рабочих мест, благоприятно повлияет на здоровье работников и окружающую среду.

«В принципе, профсоюзы не против перехода на четырехдневную рабочую неделю, но при соблюдении российского трудового законодательства и с сохранением или увеличением заработной платы», отмечал Шмаков.

Он напомнил, что в российском законодательстве предусмотрена 40-часовая рабочая неделя. «Однако некоторые развитые государства пошли по другому пути. Например, во Франции установлена 36-часовая рабочая неделя. В этом случае установление количества рабочих дней — это вопрос лишь организации производства», — подчеркнул Шмаков.

Тогдашний вице-премьер РФ Ольга Голодец при этом считала нереализуемым предложение МОТ о переходе на 4-дневную рабочую неделю. По ее словам, четырехдневная неделя — «это пока для нас мечта».

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей Исаев ранее говорил, что сокращение рабочего и увеличение свободного времени — это вообще-то мировая тенденция. «Идея восьмичасового рабочего дня в 19 веке выглядела безумно, а на сегодняшний день — это очевидная норма. Рано или поздно мы придем к сокращению рабочей недели тоже», — цитировали Исаева РИА Новости.

Исаев также отметил, что он поддерживает позицию Карла Маркса, который говорил, что главное богатство любого общества — это свободное время.