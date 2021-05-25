«Болезненные меры»: чем Белоруссии грозит возможное ограничение экспорта

Евросоюз может ввести новые санкции против Белоруссии, в частности, ограничить экспорт из этой страны, заявил вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. Это может коснуться нефтепродуктов, удобрений, машин, тракторных изделий, уточнил чиновник. Санкции также могут затронуть технологии, которые поставляются из Европы, возможно «ограничение финансовых механизмов». Сейчас такая инициатива обсуждается.

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«Это политические решения, которые будут переводиться в действие: в том смысле, что лист санкций будет пополняться, будут новые пакеты, будут ограничения всякого рода экспорта», — заявил Адоменас в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Однако он уточнил, что Белоруссию не хотят переводить в «какой-то статус Северной Кореи».

«Такая изоляция ни к чему не ведет, [это] будет только дальше поощрять репрессии над своим народом. Когда уже закрыты воздушные коммуникации, закрыт наземный [транспорт], это значит, что у белорусов нет возможности даже покинуть свою страну» — сказал чиновник.

При этом МИД Литвы считает секторальные санкции в отношении Белоруссии действенным инструментом, сообщил журналистам глава ведомства Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, в будущем «Евросоюз мог бы ввести санкционные меры в отношении определенных секторов хозяйства, которые ведут широкую торговлю по всему ЕС», например, нефтяную сферу (цитата по ТАСС).

Напомним, 23 мая в Минске вынужденно посадили самолет авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Причиной стало сообщение о минировании, которое оказалось ложным. На борту находился Роман Протасевич – бывший главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала Nexta, активно освещавшего протесты в стране после президентских выборов (в Белоруссии его признали экстремистским). В результате Протасевича задержали.

Это происшествие вызвало широкий резонанс в мире. Вечером 24 мая лидеры стран ЕС призвали закрыть воздушное пространство для самолетов из Белоруссии и запретить садиться в местных аэропортах. Также авиакомпаниям было рекомендовано отказаться от использования воздушного пространства Белоруссии. Полеты над этой страной уже приостановили, например, авиакомпании Ryanair, KLM, Air France, Finnair, Lufthansa, AirBaltic и другие.

Какие отрасли могут пострадать сильнее всего

По данным Национального статистического комитета Белоруссии, общая структура экспорта страны в 2020 году выглядела так: на машины, оборудование и транспортные средства приходилось 19,2%, продукцию химической промышленности, включая каучук – 19,8%, минеральные продукты – 13,4%, черные, цветные металлы и изделия из них – 7,6%, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье – 19,7%, прочее – 20,3%.

Если экспорт из Белоруссии ограничит ЕС, в первую очередь это коснется нефтепродуктов, а также удобрений,

считают эксперты, опрошенные «Газетой.Ru».

По словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности, старшего научного сотрудника Финансового университета при правительстве РФ Станислава Митраховича, если санкции коснутся нефтепродуктов, ущерб будет «масштабный». Он пояснил, что это — значительная часть доходов для бюджета страны. От экспорта нефтепродуктов зависит стабильность валютного курса, говорит Митрахович.

«Но вопрос в том, что одно дело пообещать эти санкции, а другое дело – в реальности их ввести», — отметил эксперт.

«[Президент Белоруссии Александр] Лукашенко за время своего правления, с 1994 года, уже успел много с кем поругаться, но ни разу подобные меры не вводились», — добавил Митрахович.

По его словам, страны ЕС будут рисковать, если ограничат экспорт, потому что такая мера нарушит цепочки поставок. Это грозит локальным дефицитом нефтепродуктов, что приведет к росту цен. Однако России с политической точки зрения санкции против Белоруссии могут быть выгодны, считает эксперт.

«Если у Белоруссии будет меньше возможностей находить с Европой общий язык, она неизбежно будет поворачиваться к России, — говорит Митрахович. — Наконец-то, возможно, будут подписаны какие-то документы по интеграции. Я думаю, что политически это нам будет выгодно: чем меньше у него [Лукашенко] будет возможностей «вилять хвостом» между Россией и Западом, тем больше он будет склоняться к нам», — заключил он.

Если говорить о сотрудничестве с Россией, то в нынешнем году реализуются договоренности между белорусскими поставщиками и российскими стивидорами (отвечают за погрузку и разгрузку продукции) на отгрузку произведенных на НПЗ Белоруссии нефтепродуктов, рассказала «Газете.Ru» доцент кафедры международной коммерции Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Тамара Сафонова. Ранее санкции США коснулись деятельности Новополоцкого НПЗ в Белоруссии. Однако «не обременены санкционным давлением» поставки на Мозырский НПЗ. Отгрузки белорусских нефтепродуктов в направлении Литвы были приостановлены с начала года, отметила эксперт.

«Переадресация поставок нефтепродуктов через российские морские порты оказалась своевременной и исключительно важной мерой, обеспечивающей стабилизацию поставок для белорусской стороны и увеличение загрузки мощностей российских нефтеналивных терминалов в Балтийской акватории», — заявила Сафонова.

Суммарно экспорт нефтепродуктов и калийных удобрений – это почти половина всего белорусского эксперта, говорит старший аналитик «Альпари Евразия» Вадим Иосуб. Если говорить конкретно о калийных удобрениях, основные рынки сбыта – это Китай, Индия, Бразилия. На Европу, по словам эксперта, приходится «относительно небольшая доля». Но зато на нее приходится большая часть экспорта нефтепродуктов. В основном белорусский экспорт идет через Нидерланды, Великобританию – фактически через нефтетрейдеров, зарегистрированных в этих юрисдикциях.

«Но что касается калийных удобрений, хоть среди покупателей европейских государств немного, основной экспорт идет через порты Балтии. То есть если речь идет не просто о запрете на покупку, а о запрете на транзит, то эти меры будут исключительно болезненные»,

— отметил эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

В этой ситуации, с одной стороны, могут выиграть российские конкуренты, тот же «Уралкалий», говорит Иосуб. С другой стороны, если менять логистику экспорта белорусских удобрений, в частности, попробовать их перенаправить на российские порты на Балтике, то это потребует значительных капиталовложений и соответствующих портовых мощностей — и сейчас их может просто не быть.

Если рассматривать еще металлургическую отрасль, то, скорее всего, в значимых объемах в доле экспорта в Европу ее нет, добавил эксперт. Могут быть только какие-то нишевые поставки.

На продукции МАЗа возможные санкции ЕС вряд ли серьезно отразятся, рассказал «Газете.Ru» независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев. Машины этого завода могут экспортироваться в ЕС, но это вопрос десятков штук, «какой-то мизер», предполагает эксперт. Он отметил, что в Евросоюзе шесть своих крупных производителей грузовиков. Основной рынок – это все-таки Россия, страны бывшего соцлагеря, за исключением Прибалтики и Молдавии, уточняет Бургазлиев. У МАЗа при этом, например, хорошие автобусы, но опять же — в Европе есть и другие производители. «Я не думаю, что эти санкции существенно никак не скажутся на объемах экспорта», — считает эксперт.

Может ли ЕС ввести подобные санкции, сказать сложно, отметил в беседе с «Газетой.Ru» белорусский политолог Дмитрий Болкунец. Однако если Литва делает подобные заявления, возможно этот вопрос прорабатывается, говорит он.

При этом, по мнению эксперта, даже если санкции введет только Вильнюс, это может «обрубить» Белоруссии значительную часть экспорта.

Болкунец отметил, что Белоруссия использует литовский порт Клайпеда для экспорта нефтепродуктов и калийных удобрений. Через этот порт идет примерно 90% всей продукции «Беларуськалия», добавил он.

«Это приведет к тому, что Лукашенко лишится дохода, причем дохода в больших объемах. Примерно в год $1,5-2 млрд», — сказал политолог в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, это может спровоцировать в Белоруссии серьезный кризис, особенно на «Беларуськалии», где работает 16 тыс. человек. «Если эти предприятия остановятся, это будет означать забастовку», — заявил Болкунец.

Он добавил, что это касается и нефтяной отрасли. Падение доходов в случае закрытия порта Литвы может составить 20-30%, могут приостановить работу предприятия. «Это был бы очень жесткий шаг по отношению к Лукашенко, это серьезно приблизило бы возможность того, что он капитулирует», — заявил политолог.

Крупные белорусские предприятия – «Белнефтехим», «Беларуськалий», Белорусский металлургический завод, БелАЗ, МТЗ – не ответили на вопросы «Газеты.Ru» о возможных санкциях и их последствиях для предприятий. Российский конкурент «Беларуськалия», «Уралкалий», на вопрос о возможном замещении поставок в ЕС также не ответил. Российская ассоциация производителей удобрений комментариев также не предоставила. Минпромторг и Руспродсоюз не успели вовремя подготовить ответ.