Модернизация БАМа и строительство дорог: на что потратят 4,9 трлн руб.

Правительство предложило премьеру Михаилу Мишустину семь проектов, требующих для реализации 4,9 трлн руб., 895 млрд из которых будут выделены из Фонда национального благосостояния, сообщает РБК со ссылкой на источник, знакомый с итогами совещания правительства под руководством первого вице-премьера Андрея Белоусова.

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Цель данных проектов — исполнение поручения президента по обеспечению синергетического развития инфраструктуры и промышленности.

Кабмин предложил к финансированию следующие проекты: третий этап модернизации БАМа в целях создания условий для железнодорожной доставки угля из Якутии. Проект потребует 700 млрд руб. (включая 188 млрд руб. из ФНБ).

Также, правительство считает нужным выделить деньги на дальнейшее улучшение железнодорожной инфраструктуры Центрального транспортного узла, включая московские центральные диаметры. Дефицит финансирования проекта оценивался в 105 млрд руб., которые и планируется взять из ФНБ.

Кроме того, приоритетным кабмин видит строительство скоростной автодороги М-12 Москва — Нижний Новгород — Казань. Трассу стоимостью 623 млрд руб. «Автодор» должен построить в 2024 году.

Выделения 50 млрд руб из ФНБ потребует и строительство скоростной дороги Казань — Екатеринбург стоимостью 439 млрд руб.

«Трансмашхолдингу» предлагается выделить 97 млрд руб. на обновление подвижного состава «Петербурского метрополитена», а Фонду реформирования ЖКХ — 150 млрд руб. для усовершенствование коммунальной инфраструктуры в регионах.

Оценивающийся 1,8 трлн руб., проект Минэкономразвития по опережающему социально-экономическому развитию Ангаро-Енисейского макрорегиона может получить из ФНБ 155 млрд руб.

В 2020 году из Фонда национального благосостояния было потрачено 241 млрд рублей, подсчитала Счетная палата (итоги мониторинга имеются в распоряжении «Газеты.Ru»).

Из этой суммы большая часть пошла на сокращение дефицита федерального бюджета, и 3,7 млрд рублей — на софинансирование пенсионных накоплений, сообщал ранее на коллегии Счетной палаты РФ аудитор Алексей Саватюгин.

В нынешнем году пополнение фонда и вовсе не ожидается из-за недополученных в прошлом году нефтегазовых доходов, и только со следующего года Минфин намерен снова пополнять ФНБ на 600-700 млрд рублей в год.

В марте текущего года, как выяснила в ходе проверки Счетная палата, совокупный объем ФНБ в рублевом эквиваленте составлял почти 13,5 трлн рублей.

Правительство имеет право по своему усмотрению инвестировать средства ФНБ, накопленные в размере свыше 7% ВВП.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, что рост ФНБ за 2020 год составил 70% в рублевом эквиваленте, что также связано с курсовой разницей.

«Просто подушка безопасности у нас должна быть. В то же время у нас есть закон, согласно которому мы можем тратить деньги из Фонда национального благосостояния, если его объем превышает 7% от ВВП», — напомнил глава государств.

По его словам, часть средств направляются на выплаты гражданам: семьям с детьми, врачам, студентам, а также на поддержку пострадавших секторов экономики, крупных предприятий.

Еще в марте прошлого года, когда в России был объявлен режим ограничений, Путин не исключал финансовую поддержку населения за счет средств ФНБ. Он отмечал, что ФНБ остался единственным резервным фондом в стране и власти намерены «активно оттуда тратить» после наполнения фонда в размере 7% ВВП.

Уже в нынешнем году Путин в ходе послания Федеральному собранию заявил, что приоритетными для России станут проекты, которые будут служить созданию новых рабочих мест, росту «благополучия миллионов российских семей». Путин также отметил, что предоставлять кредиты будут под полным контролем федерального казначейства и только под проекты, прошедшие детальную экспертизу на федеральном уровне.