«Безопасный туризм»: Турция зовет россиян в Анталью

Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой заявил, что Анкара предложила Москве модель безопасного с точки зрения коронавируса туризма. Его слова передает «РИА Новости».

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Авиаперелеты предлагается возобновиться в курортные регионы: Анталью, Бодрум, Даламан и Измир. Там ежедневный прирост новых случаев коронавируса на 50% ниже, чем в среднем в стране. В этом, собственно, и заключается турецкая идея «безопасного туризма».

«К тому же там отели в основном работают по системе «все включено»», — добавил министр.

По его словам, такая модель разработана и успешно была применена совместно с Германией. Решение, брать ли ее на вооружение, целиком и полностью от российских властей, подчеркнул турецкий чиновник. Турецкая сторона будет следовать решениям в отношении туристического трафика, которые примет Москва.

Авиасообщение между РФ и Турцией приостановлено с 15 апреля по 1 июня. Причиной тому – резкий рост заболеваемости в турецких провинциях. Суточный прирост в середине апреля достигал 63 тыс. случаев. Сейчас он опустился до 7,8 тыс. случаев в сутки – минимальное значение за три месяца.

Далекая близкая Турция

До 17 мая в Турции также действовал локдаун – его ввели 29 апреля. До начала лета действует комендантский час с девяти вечера до пяти утра, по субботам и воскресеньям этот режим действует круглые сутки.

Сейчас сохраняются только регулярные рейсы «Москва-Стамбул-Москва», но их максимально разрешенная частота — четыре раза в неделю: два от российской компании («Аэрофлот») и два от турецких перевозчиков.

Ограничения на вылет в Турцию действовали и до полного запрета. В конце марта Росавиация не разрешила возобновить с 1 апреля авиасообщение с Турцией из 13 российских городов. Запрет коснулся Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска.

Турция — основное направление, по которому россияне ездили на отдых. Рекордный показатель по турпотоку был достигнут в 2019 году: тогда в ней побывали свыше 7 млн российских туристов. В 2020 году из-за пандемии коронавируса турпоток из России упал более чем в три раза — до 2,1 млн человек. Туроператорами неоднократно отмечалось, что фактически, Турция не имеет альтернатив для российского туриста, кроме внутренних курортов.

Чтобы оценить возобновления туризма в Турции, туда была направлена российская комиссия. В состав группы вошли эксперты компетентных органов российской власти и представители отраслевого сообщества. В частности, будут осмотрены туристические объекты республики — на предмет принятых мер безопасности.