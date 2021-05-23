«Политика Трампа закончилась»: возобновилась прокладка «Северного потока — 2»

Трубоукладочная крановая баржа «Фортуна» с 12-точечной системой позиционирования возобновила в Балтийском море у берегов Германии работы по достройке газопровода «Северный поток — 2», сообщает агентство DPA со ссылкой на представителя компании - оператора трубопровода Nord Stream 2 AG.

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Возобновление работ стало возможным после распоряжения Федерального ведомства по судоходству и гидрографии о немедленном исполнении разрешения на строительство участка в немецких водах. Таким образом ведомство отклонило жалобы двух экологических групп, которые стремились ограничить во времени возможность возобновления строительства СП-2.

«Фортуна» в настоящее время работает в водах Германии в соответствии с имеющимися разрешениями и со сделанными властями заявлениями», — сказали в Nord Stream 2 AG.

На этой неделе США ввели санкции против СП-2, затронувшие четыре российских компании и 13 судов, участвующих в проекте, но администрация американского лидера Джо Байдена не стала вводить санкции в отношении оператора газопровода.

Глава Госдепартамента Энтони Блинкен пояснял, что Nord Stream 2 AG и его генеральный директор, бывший офицер восточногерманской разведки Маттиас Варниг участвуют в деятельности, подпадающей под санкции.

Однако США отказываются от применения рестрикций, исходя из своих национальных интересов.

В этой связи председатель ведущей немецкой партии Христианско-демократический союз Армин Лашет, которого эксперты называют возможным преемником Ангелы Меркель на посту канцлера ФРГ, во время теледебатов сказал, что «это хороший сигнал того, что политика [предыдущего главы Белого дома Дональда] Трампа закончилась».

Лашет указал, что правительство Меркель «следует правильным курсом» в этом вопросе. Вместе с тем, его будущий конкурент за кресло федерального канцлера от «Зеленых» Анналена Баербок хочет, чтобы Германия отменила проект по экологическим и геополитическим причинам, поскольку «это нанесет ущерб Украине, союзнику Германии».

Сопредседатель Социал-демократической партии ФРГ (СДПГ) Норберт Вальтер-Борянс в интервью газете Passauer Neue Zeitung также заявил, что необходимо продолжать строительство трубопровода.

«Самой большой глупостью стало бы построить руину длиной более 1 тыс. км. Это было бы сигналом, что при реализации будущих проектов нельзя полагаться на долгосрочное планирование», — указал политик.

По его словам, Германия решила больше не пользоваться атомной энергией и углем, в связи с этим страна «не может отказаться еще и от газа на переходной стадии».

В июле 2018 года Трамп за завтраком с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом заявил, что Германия «полностью контролируется» Россией из-за СП-2.

«Я думаю, это очень печально, что Германия заключает крупную нефтегазовую сделку с Россией. Германия полностью контролируется Москвой, она будут получать от 60 до 70 процентов своей энергии из России посредством нового трубопровода», — сказал президент США.

Такая позиция привела к санкционному давлению Вашингтона на Москву, Германию и других участников проекта.

Изначально прокладкой СП-2 занимался швейцарский морской подрядчик Allseas Group SA, специализирующийся на укладке подводных трубопроводов, монтаже и демонтаже морских платформ, и подводном строительстве.

Allseas в течение 2018 и 2019 годов должна была закончить укладку труб обеих ниток газопровода с использованием трех трубоукладочных судов: Pioneering Spirit, Solitaire и Audacia.

Однако, 23 декабря 2019 года из-за угрозы санкций со стороны США швейцарский партнер проекта СП-2 вывел из Балтийского моря все суда, которые занимались прокладкой газопровода.

Чтобы не подпасть под санкции США «Фортуна» в середине декабря 2020 года сменила владельца. В обновленной записи Российского международного реестра судов новым собственником значится ООО «КВТ-Рус».

В январе нынешнего года министерство финансов США в рамках федерального закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций») ввело санкции против «Фортуны».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода. Их общая мощность составит 55 млрд куб. м в год. Это удвоит пропускную способность существующей линии «Северный поток».

Газопровод стоимостью $11 млрд проходит проходит через исключительные экономические зоны и территориальные воды пяти стран: Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.

Протяженность газопровода для российского участка составляет 118 км, для финского — 374 км, для шведского — 510 км, для датского — 147 км, а для немецкого участка — 85 км.