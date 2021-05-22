«Черная метка»: где в России чаще сбывают неликвидные автомобили

Крупнейший классифайд рунета «Авто.ру» по заказу «Газеты.Ru» выяснил, в каких регионах России чаще всего продают автомобили с запретом на регистрационные действия. Наибольшее количество «неликвида» было выявлено в Северо-Кавказском федеральном округе: там в среднем ограничения встречаются в каждом пятом объявлении о продаже машины.

«Ограничения на регистрационные действия влияют на возможность распоряжаться автомобилем. Такую машину зачастую нельзя снять и поставить на учёт, продать или подарить. Ограничения могут наложить, например, из-за штрафов, причем не обязательно за серьезные нарушения: хватит нескольких вовремя неоплаченных превышений скорости, штрафов за парковку или тонировку не по ГОСТу»,

— отмечается в исследовании «Авто.ру».

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Лидирует в списке регионов с высокой долей неликвидных автомобилей в продаже Республика Ингушетия, там доля таких машин в три раза выше, чем в целом по стране и в 5,6 раза выше, чем, к примеру, в Санкт-Петербурге. На втором месте Республика Дагестан (23%), где каждый пятый автомобиль в продаже имеет «черную метку». На третьей строчке – Кабардино-Балкария (22%), на четвертой – Северная Осетия (20%) и замыкает пятерку лидеров антирейтинга Чечня (18%).

В десятку субъектов РФ, где чаще всего встречаются проблемные для покупки автомобили, также входят Карачаево-Черкесия (14%), Республика Тыва (11,3%), Астраханская область (11%), Калининградская область (10,7%) и Адыгея (10%).

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Таким образом, наибольшая доля машин с ограничениями на регистрационные действия зафиксирована в Южном федеральном округе (в среднем 9%) и в Сибири (в СФО — 8%).

В Крыму таких машин насчитывается 8%, что в полтора раза больше, чем в Москве. В Центральном, Приволжском, Северо-Западном и Уральском округах доля автомобилей с ограничениями на регистрационные действия — по 6,3%. Меньше всего она на Дальнем Востоке: всего 5%.

Наибольший риск встретить автомобиль с ограничением на регистрационные действия у тех, кто ищет редкую и мощную модель. К примеру, в среднем каждый пятый Jaguar S-Type, Hyundai XG, Chevrolet Suburban, Mercedes-AMG M-Class и Chrysler 300M имеют ограничения на продажу. Для сравнения, Mercedes-Benz G-Class с запретом встречаются почти вдвое реже.

Минимальная вероятность встретить машину под санкциями у тех автомобилистов, которые планируют купить электромобиль BMW i3: соответствующую запись в истории имеет только одна машина из ста. Схожая ситуация с электрокаром Nissan Leaf и гибридом Toyota Prius. Среди более распространенных машин

под запрет практически не попадают седан Kia K900 (1,5%), а также модели Chevrolet Spark, Ford Ecosport, Kia Picanto и Proceed, Porsche Cayenne Coupe, Renault Arkana и Kaptur, Subaru WRX STI, Suzuki Jimny — меньше 3% у каждой машины.

До сих пор россияне часто становятся жертвами недобросовестных продавцов, намеренно скрывающих проблемную историю автомобиля, отмечает автоэксперт Сергей Ифанов. В то же время стали как никогда доступны государственные сервисы, позволяющие убедиться в юридической чистоте покупаемого автомобиля, отмечает собеседник «Газеты.Ru». Среди них — открытые базы ГИБДД, службы судебных приставов, таможни, налоговой, Российского союза автостраховщиков, перечислил эксперт.

«Впрочем, иногда мошенники идут на хитрость. По базе может высветиться запрет, а они начинают уговаривать жертву, что, дескать, это штраф за скорость и, якобы, в момент сделки продавец его погасит. На деле штраф может служить лишь ширмой для чего-то более серьезного», — отмечает Ифанов.

Если человек покупает автомобиль с запретом без переоформления в ГИБДД по договору купли-продажи, то помимо этой головной боли есть перспектива лишиться машины вовсе, объясняет адвокат движения «Свобода Выбора» Сергей Радько.

Подделка или уничтожение идентификационного номера кузова и агрегатов (статья 326 УК РФ), автомобиль в российском розыске по угонам или по базе Интерпола, большой денежный долг, перечислил Радько наиболее сложные потенциальные проблемы, скрывающиеся за запретом на регистрационные действия.

«Эту машину потом могут просто забрать или обратить на нее взыскание по кредитным долгам или тому подобному. Вопрос как быстро это произойдет, поскольку не во всех городах есть новые технологичные камеры, не везде это быстро отслеживается»,

— заметил в беседе с «Газетой.Ru» адвокат Радько.

Юрист подчеркивает, что, если проблемный автомобиль не изымут приставы, то вернуть деньги за него у бывшего владельца, скорее всего, не получится, поскольку такие продавцы скрываются от экс-клиентов. Логично, что и взыскание через суд мало чего может принести. В лучшем случае автомобиль с запретом на регистрационные действия превратится в типичный неликвид, который нельзя продать или подарить и даже застраховать по каско. А новый владелец вынужден будет его эксплуатировать до момента окончательного износа, заключил он.