«Это плохая идея»: Вашингтон отказывается от попыток помешать «Северному потоку — 2»

В Белом доме признали, что российский проект «Северный поток — 2» не так просто остановить. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

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«Когда президент приступил к обязанностям, 95% трубопровода было построено, и мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и нехороший план… Как можем мы остановить реализуемый в другой стране проект, законченный на 95%?» — задалась она вопросом, подчеркнув, что США и так «предприняли значительные шаги», вводя санкции против газопровода.

Ранее глава Госдепа США Энтони Блинкен подчеркнул, что приостановка ограничений, наложенных на компанию Nord Stream 2 AG, ее главу и сотрудников, в интересах Вашингтона. В то же время он пообещал, что американские власти «продолжат противодействовать завершению этого проекта».

После этого канцлер ФРГ Ангела Меркель отметила, что администрация нынешнего президента Джо Байдена пошла навстречу Германии, отказавшись от жестких мер против строительства «Северного потока — 2».

Американские власти начали активное противодействие российскому проекту в январе 2020 года. Тогда были введены санкции против основных иностранных партнеров России. Опасаясь американских ограничений, швейцарская компания Allseas вывела своих трубоукладчиков из зоны строительства, что привело к задержке сдачи проекта.

США объясняют свои действия по остановке строительства «защитой Европы» от еще «большего» политического давления России. Вашингтон считает, что Москва в случае реализации газопровода станет монополистом на европейском рынке газа, что даст ей дополнительный рычаг воздействия на ЕС.

В то же время эксперты отмечают, что у США достаточно своих запасов газа, и Вашингтон хотел бы продвинуть свой СПГ на рынок Европы. Но российское топливо выгоднее американского.

Сами европейцы считают, что «Северный поток — 2» следует довести до конца, несмотря на мнение США.

Это следует из опроса, который провела служба Forsa по заказу Восточного комитета немецкой экономики.

Большинство опрошенных — 75% жителей Германии — поддерживают достройку магистрального газопровода. Против введения в эксплуатацию выступили 17% участников опроса. 8% немцев не смогли определиться со своей позицией по российскому проекту.

Но среди немецких политиков есть те, кто против. Например, кандидат в канцлеры ФРГ Анналена Бэрбок от «Зеленых» заявила, что нынешнее руководство Германии «стоит с этим проектом совершенно против всех остальных европейцев». По ее словам, против завершения газопровода выступает не только Украина, но и Польша, и ряд «балтийских государств».

При этом, не только руководство Германии подвергается осуждению за потворство российскому газопроводу. Под шквал критики попал и сам президент США Джо Байден. Причем недовольство его политикой выказывают как соратники по партии, так и противники демократов республиканцы. В Конгрессе действия главы Белого дома оценивают по-разному. Одни видят в них «подарок Путину», другие «настоящее безумие».