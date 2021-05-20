«Социальная газификация»: кто заплатит за «бесплатное» подключение к домовладению

Количество регионов, где будет протестирована новая модель социальной газификации, решено увеличить с 4 до 15, пишут «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго. «Газете.Ru» подтвердили эти данные, но точных сроков начала эксперимента в министерстве не называют. Первый этап программы газификации регионов рассчитан на 2021–2022 годы.

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Осенью прошлого года в Минэнерго планировали запустить «пилот» в четырех субъектах: Московской, Челябинской, Курганской и Тюменской областях. Теперь к эксперименту также подключат Амурскую, Архангельскую, Иркутскую, Мурманскую и Псковскую области, Забайкальский, Красноярский, Пермский и Приморский край, а также республики Бурятия и Дагестан, пишут «Ведомости». Из них самый высокий уровень газификации — в Московской и Тюменской областях (85,9% и 79,8% соответственно), а самый низкий – в Мурманской и Амурской (1,3% и 0,6%), уточнили в Минэнерго.

Нарастить уровень обеспеченности населения трубопроводным газом к 2030 году до 82,9% (сейчас — 71,4%), максимально возможного с технической точки зрения, президент поручил в рамках «майских указов» 2020 года. В апреле этого года после послания Федеральному собранию он назначил первую отчетную дату на осень.

Программа «социальной газификации» рассчитана на 2021–2030 гг. и включает создание «единого оператора газификации», службы «единого окна», упрощение бюрократической процедуры, а главное — бесплатное подведение газовых труб на «последней миле»: от магистрального трубопровода внутри населенных пунктов «до забора» конкретного домохозяйства. Сейчас инвестпрограмма «Газпрома» подразумевает только подведение газа до населенных пунктов, а разводка внутри поселка или города — это ответственность муниципальных образований. Оплачивают трубу от поселкового газопровода до дома сами жители. Согласно утвержденной правительством дорожной карте, задачу пройти «последнюю милю» передадут «единому оператору» подключения.

«Последняя миля» — «неподъемные деньги»

«Теперь будет тяжело обманывать граждан, выставлять завышенные счета за услуги», и сама процедура будет намного более простая, заявлял в начале мая замминистра энергетики Павел Сорокин.

Основная проблема сейчас заключается в том, что даже без учета коррупции и длительных сроков подключения, цена технологического присоединения к газовой трубе может кратно отличаться для жителей разных регионов, и стоить «неподъемные деньги» — от нескольких десятков до более чем миллиона рублей, говорят эксперты.

«Благосостояние населения за последние семь лет, на которые пришлось три кризиса на углеводородных рынках, не выросло, а наоборот снизилось, и те цены на подключение газа, которые были 7 лет назад, стали еще более неподъемными для населения», — считает заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Формально стоимость всех работ, которые необходимо провести для подключения к газораспределительным сетям, регулируется. Тарифы устанавливаются региональными РЭКами (региональные энергетические комиссии), методические указания по установлению тарифов едины для всех субъектов и разрабатываются ФАС.

Однако по факту стоимость одних и тех же работ может отличаться в разы, пояснил «Газете.Ru» директор Центра экономической экспертизы НИУ ВШЭ Марсель Салихов. К примеру, в Новгородской области ставка тарифа на прокладку полиэтиленовой трубы диаметром 110-159 мм составляет 2 917 рублей за метр (постановление комитета по тарифной политике Новгородской области №79 от 22.12.2020). А в соседней Тверской области аналогичная работа утверждена местным тарифном органом в размере 1 479 рублей/метр (Приказ ГУ РЭК Тверской области №41-нп от 26.02.2021), то есть, в два раза ниже.

«При этом уровень доходов и средней заработной платы в Новгородской области ниже, чем в Тверской. Подобных примеров очень много и разобраться, в чем конкретные причины таких различий, сложно в том числе и самому правительству. Централизация работ по газификации в рамках «единого оператора» потенциально сможет снизить удельные издержки», — считает Марсель Салихов.

«Газового коммунизма не будет»

«Может быть, у кого-то возникло ощущение, что будет газовый коммунизм, и власти на себя возьмут полностью подведение трубы от магистрального трубопровода до газового оборудования в доме, но это не так», — предупреждает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Потребителю будет необходимо обеспечить проведение газа на территории собственного участка до газоиспользующего оборудования и покупку такого оборудования, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Минэнерго. Сейчас соответствующие поправки в закон «О газоснабжении» проходят обсуждение в Госдуме РФ, уточнили в ведомстве.

Кроме того, сама ускоренная социальная газификация коснется на первых порах очень небольшого числа домохозяйств — около 1%, считают эксперты. Согласно «дорожной карте», на первом этапе программы (в 2021–2022 гг.) воспользоваться услугой по бесплатному подключению можно будет только если к 1 января 2020 г. уже были проложены внутригородские и внутрипоселковые газовые сети, а расход газа домовладением не превысит 7 куб. м в час и оно расположено не далее 200 м от газопровода.

По данным Минэнерго, сегодня доступ к природному газу имеет около 2/3 всех населенных пунктов в России. Наибольший уровень газификации в ЦФО (по многим населенным пунктам он составляет 70–90% и выше), наименьший — в Сибири (например, в Республике Алтай — 17%, Кемеровской области — 18%).

Кто заплатит за «бесплатную» трубу?

В дорожной карте прямо не названа компания, которая станет «единым оператором газификации», но сказано, что «принцип определения единым оператором газификации — собственник Единой системы газоснабжения и аффилированных с ним лиц» (стр. 16 «дорожной карты»). Ранее заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин заявил, что «в большей части регионов этим оператором станет «Газпром», а там, где другая доминирующая газораспределительная организация, там это будет соответствующая организация». Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты предполагают, что скорее всего это будет ПАО «Газпром» и его дочерние предприятия. Окончательное решение будет принято правительством РФ.

Однако неясен вопрос, как «единому оператору» будут компенсироваться затраты на подвод газа внутри населенных пунктов до участков домохозяйств или многоквартирных домов.

В качестве вариантов финансирования программы ранее рассматривались главным образом собственные ресурсы «Газпрома», выпуск холдингом бессрочных облигаций и спецнадбавка к тарифу на транспортировку газа. Как отмечает Станислав Митрахович, если «Газпром» вложит собственные средства, то он захочет вернуть их, потому что это, очевидно, «не бизнесовое решение, а социальный проект для улучшения качества жизни населения», но не в коем случае не способ «Газпрома» заработать».

«Вариант с облигациями рассматривался несколько месяцев, но в таком случае Минфин ожидает от «Газпрома» больше дивидендов. Поскольку государство владеет более половиной акций, то дополнительные дивиденды по сути будут являться квазиналогом. Поэтому не очень понятно, будет ли это «Газпрому» выгодно», — рассуждает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности.

Скорее всего, власти в итоге воспользуются теми инструментами, которые прописаны в существующей законодательной базе для обеспечения возврата инвестиции в газотранспортные проекты, то есть, пойдут на спецнадбавки к тарифу на газ, считает Александр Фролов из Института национальной энергетики.

«Население в этих регионах почти не почувствует увеличения, потому что оно составит несколько десятков рублей на платежку, то есть, не будет кратного увеличения»,

— подчеркивает эксперт, ссылаясь на опыт Тюменской области. Там программа финансируется за счет спецнадбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа, прибыли на капвложения и амортизационных отчислений, пишут «Ведомости».

Это решение показало свою успешность, и его можно попробовать распространить на другие регионы в рамках пилотного проекта, считают эксперты. Однако вряд ли «непопулярное решение» об увеличении тарифов на газ для населения будет принято в преддверии сентябрьских выборов, заключил Станислав Митрахович из Финансового университета при правительстве РФ.