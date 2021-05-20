«Отсталые технологии»: почему в РФ сократилось производство дефицитного сырья

Правительство России должно рассмотреть вопрос финансового-экономического положения холдинга «Росгеология» из-за существенного устаревания и износа основных производственных фондов дочерних обществ холдинга, указала обнародованная в четверг проверка Счетной палаты. К такому выводу аудиторы ведомства пришли после оценки эффективности управления государственным фондом недр.

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Как отметил аудитор Алексей Каульбарс, в фокусе внимания палаты были различные процессы государственного управления недрами, включая такие виды ископаемых, ресурсы которых недостаточны и пополняются за счет импорта.

«В целом анализ показал, что управление государственным фондом недр осуществляется недостаточно эффективно.

На это указывает низкий уровень достижения показателей по воспроизводству дефицитных и стратегических ископаемых (32%), недостаточность нормативного регулирования и межведомственного взаимодействия и отсутствие системы управления рисками»,

– приводит пресс-служба ведомства слова Каульбарса.

По итогам проверки палата указала на 42 значимых риска, большинство из которых можно минимизировать. Все озвученные риски относятся к различным типам: от политических и экономических до юридических и операционных. В частности, за три года финансовое обеспечение мероприятий первой подпрограммы ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов» уменьшилось на 1,5% или на 467 млн рублей.

«Не проводятся геологоразведочные работы в отношении более 86% видов твердых полезных ископаемых, в том числе по 12 видам из 29 импортируемых.

При этом системный комплекс мер по импортозамещению, за исключением отдельных мероприятий по титану и марганцу, не определен»,

– перечислил проблемы аудитор.

Так значительный риск для геологоразведки Счетная палата обозначила в изменениях налогового законодательства, которые вступили в силу в начале этого года. А именно – порядка исчисления НДПИ, который не берет в расчет нынешнее финансовое положение большинства горно-обогатительных комбинатов (ГОК).

В ведомстве полагают, что эти компании не смогут вести одновременно геологоразведку и модернизировать свой технологический процесс. Как отметили в аудиторы,

именно отсталые технологии российских «ГОКов» – один из наиболее критических рисков для развития отрасли.

При проведении геологоразведки и разработке месторождений нынешние технологии не позволяют дать эффективную переработку, обогащение и комплексное извлечение полезных ископаемых, убеждены в контрольном ведомстве.

Общая технологическая ущербность горнодобывающего комплекса России ведет к огромным потерям минерального сырья при его добыче и переработке, а также приводит обострению экологических проблем, «связанных с размещением извлеченной горной массы в окружающей среде», отмечается в отчете палаты.

Не может отечественная промышленность наладить и нормальную работу государственных контрактов в сфере недропользования. Проверка выявила, что госзаказ каждый год размещается с большим запозданием, это в свою очередь приводит к позднему старту и завершению работ. Так, на первое января 2021 года

АО «Росгеология» не выполнило работы по 45 контрактам на сумму 4,1 млрд рублей,

в том числе по 37 контрактам, заключенным в 2016 – 2019 годах. При этом доля неисполненных контрактов не снижается.

«Выявлены случаи прекращения по соглашению сторон обязательств по уже начатым работам, а также факты выполнения работ с существенными отклонениями от проектной документации. В результате это привело к нерезультативным расходам, сумма которых по итогам контрольного мероприятия составила более 1 млрд рублей», – отметил аудитор Каульбарс.

Примечательно, что заместитель министра природных ресурсов Евгений Киселев, который посетил коллегию Счетной палаты с выводами коллег согласен.

«В отчете затронуты проблемы, которые длительное время не решались. Мы надеемся, что с учетом предложений Счетной палаты они все-таки найдут решение как в области нормативно-правового регулирования, так и в области организационного обеспечения», – заявил он.