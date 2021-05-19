«Миф рухнул»: как Китай и Tesla уронили биткоин

Цена биткоина днем 19 мая упала почти до $30 тыс. – то есть, более, чем в два раза по сравнению с историческим максимумом — $64,9 тыс., достигнутым 14 апреля нынешнего года, об этом свидетельствуют данные торгов.

Реклама

На одном из крупнейших международных онлайн-сервисов обмена цифровых валют Binance стоимость биткоина опускалась до $30 тыс., но потом скорректировалась до $34 тыс. Другие криптовалюты — Ethereum и Dogecoin – упали 19 мая на 38% и 47% соответственно.

Binance также заявила, что приостановила вывод Ethereum из-за «перегрузки сети». По словам пользователей, Gemini — криптобиржа «следующего поколения», основанная близнецами Кэмероном и Тайлером Винклвоссами, также испытывала перебои в работе.

Аналитик финансовой группы «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский в беседе с RT указал, что вся ценность биткоина базировалась на том, что вокруг этого бренда создали миф.

«Весь взлет биткоина шел под одну единственную идею: начался он с того, что PayPal стал принимать его к расчету с осени прошлого года, это выглядело как очередная волна легализации, потом туда набежали хедж-фонды, создали миф, что это цифровое золото», — рассказал эксперт.

Он также призвал инвесторов пока не сбрасывать криптовалюту со счетов и внимательно следить за котировками.

«Как платежная система биткоин несостоятелен, это дорогие транзакции, очень энергоемкие.

Дальше надо будет смотреть. Либо эта тема умрет совсем, и это может быть триггером коррекции на фондовых рынках тоже... Может быть, это падение задержится, и после этого могут устроить очередное ралли вверх», — заключил аналитик.

Биткоин начал рушиться 14 мая после того, как стало известно, что американский производитель автомобилей Tesla приостанавливает прием этой валюты в качестве оплаты. Соответствующее заявление сделал основатель Tesla Илон Маск. По его словам, криптовалюта не будет использоваться до тех пор, пока ее получение не станет более экологичным.

«Tesla приостановила продажи транспортных средств с использованием биткойна. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива для майнинга биткоина и транзакций, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов», — написал миллиардер на своей странице в Twitter.

И даже несмотря на то, что днем позже Маск спохватился и уточнил, что его компания не собирается продавать криптовалюту, ситуацию на рынках это уже не справило: котировки неумолимо шли вниз.

«Рынки криптовалюты чрезвычайно чувствительны, и их участники склонны остро реагировать на события, которые они воспринимают как негативные», — комментировал ситуацию Ульрик Ликке, исполнительный директор крипто-хедж-фонда ARK36.

Спустя несколько дней биткоин еще больше обрушили сообщения о том, что Китай запретил финансовым учреждениям и платежным компаниям предоставлять услуги, связанные с транзакциями криптовалюты, и предостерег инвесторов от спекулятивной торговли ими.

В соответствии с запретом, банки и каналы онлайн-платежей не должны предлагать клиентам какие-либо услуги, связанные с криптовалютой, например – регистрацию, торговлю, клиринг и расчеты, говорилось в совместном заявлении трех отраслевых органов КНР — Национальной ассоциации интернет-финансов, Банковской ассоциации Китая и Ассоциация платежей и клиринга.

«В последнее время цены на криптовалюту взлетели и упали, а спекулятивная торговля криптовалютой восстановилась, серьезно посягнув на безопасность собственности людей и нарушив нормальный экономический и финансовый порядок», — указывалось в заявлении.