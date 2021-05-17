Деревья вместо овощей: заброшенным сельхозземлям хотят дать новый статус

Уточнить и, возможно, скорректировать правовой статус земель сельхозназначения планирует уполномоченный по защите прав предпринимателей Борис Титов. Как выяснила «Газета.Ru», Титов сделает это во время ежегодного доклада президенту РФ в Кремле в конце мая.

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Проблема в том, что примерно 76 млн гектаров сельскохозяйственных земель в России сегодня не используется по назначению. Они заброшены за ненадобностью или не могут быть освоены в силу недостатка средств, подсчитали эксперты уполномоченного при президенте. При этом, большинство находится не на богатых территориях Черноземья, а в зоне рискованного земледелия. И выращивать на таких землях, например, зерновые культуры и тем более овощи, просто невыгодно.

Но эти земли – бывшие пашни, заросшие лесами – вполне годятся «для лесного фермерства и плантационного лесовыращивания». На них можно с нуля выращивать деревья, например, редких или ценных пород.

Сажать и выращивать кубометры

Бизнес-омбудсмен Титов предложит президенту Владимиру Путину внести изменения в классификатор видов разрешенного использования земельных участков (утвержден приказом Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412).

Смысл новации — разрешить использование земель сельскохозяйственного назначения для лесоводства. В раздел «Растениеводство» потребуется внести дополнительный подраздел «Выращивание лесных насаждений».

«Это только кажется, что появление нового раздела — пустая формальность. На самом деле, если не внести это уточнение, то выращивание леса на землях сельхозназначения не просто невозможно, но и противозаконно», — поясняет общественный омбудсмен и глава ГК Runko Group Алексей Стороженко.

С ним согласен директор Лесной программы WWF России Андрей Щеголев. По словам эксперта, если лес сам по себе вырос на землях сельхозназначения, то он не имеет правового статуса, а если взять в аренду или выкупить землю для последующего выращивания ценных пород древесины, то такого предпринимателя могут даже оштрафовать. Размер штрафа — до 700 тысяч рублей.

«Отсутствие четкого правового статуса приводит к тому, что земельные участки, относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения и зарастающие лесом, не могут быть использованы для продуктивного лесовыращивания, потому то закон не велит. Невозможно их использовать и для выращивания пшеницы или, например, картофеля, потому что это, как правило ставшие неугодьями территории и там ничего не вырастет», — говорит Щеголев.

По его подсчетам, Министерство сельского хозяйства пытается вернуть земли сельхозназначения в оборот, но восстановить их все сейчас нереально.

«Вроде бы у Минсельхоза есть задача вернуть в оборот порядка 10-12 млн га сельхозземель, может быть что-то и вернут когда-нибудь, а что делать с остальными 50 с лишним миллионами гектар?», — недоумевает Щеголев.

Он уверен, что такого количества земли сегодня не требуется на фоне усовершенствованных методов землепользования.

По мнению омбудсмена и предпринимателя Алексея Стороженко, выращивание на заброшенных пашнях, как на фермерских плантациях, нового леса ценных пород выгодно и государству и бизнесу. Выбор, по его словам, идет между нелегальной, хищнической заготовкой древесины, которая процветает на неиспользуемых и заросших лесом сельхозземлях и планомерной охраной, защитой и воспроизводством этих ресурсов под присмотром собственников.

«Правильная настройка» Лесного кодекса убережет неиспользуемые земли от эрозии почв и стихийных лесных пожаров. Кроме этого, передача этих земель под лесопосадки, под лесное фермерство внесет вклад в глобальную борьбу с выбросами углерода», — аргументирует общественный омбудсмен.

В прошлом году вступили в силу поправки в Лесной кодекс, разрешающие выращивать лес на землях сельхозназначения. Но кодекс не содержит детализацию новых правовых норм. Необходимые разъяснения подготовило Минприроды. Разъясняющие поправки планируется внести в прошлогоднее постановление правительства №1509 «Об утверждении особенностей использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов, расположенных на землях сельскохозяйственного назначения».

Два кодекса — три мнения

Поправки противоречат здравому смыслу и неприемлемы для ведения бизнеса. Об этом говорят и эколог Щеголев, и общественный бизнес-омбудсмен Стороженко.

В частности, поправки устанавливают максимальный срок пользования участком земли под лесопосадки всего в 10 лет.

«С такими условиями регулирования планировать окупаемость инвестиций очень сложно. Кроме того, за 10 лет дерево не вырастишь. Нужно в зависимости от породы 40-80 лет, а лучше бессрочно», — говорит Стороженко.

Щеголев из WWF считает, что при грамотно выстроенных процедурах освоение сельхозземель могло бы в долгосрочной перспективе обеспечить заготовку до 300 млн куб. м древесины в год, «что хотя бы частично сохранило от вырубки экологически ценные первозданные леса, где обитают редкие виды растений и животных».

Кроме того, эта новация могла бы обеспечить в сельских районах страны создание до 100 тыс. новых рабочих мест.

На запрос «Газеты.Ru» в Минприроде ответили, что «считают необходимым сохранять все леса независимо от категории земель». Но использование земель сельскохозяйственного назначения для выращивания леса не предусмотрено Земельным кодексом РФ.

Но при этом разрешено Лесным кодексом РФ. Регулирование прав на землю сельхозназначения относится к полномочиям Минсельхоза, уточнили в Минприроды.

Нестыковки в законодательстве два министерства не могут решить уже почти восемь лет. Бизнес-омбудсмен Борис Титов представит эту правовую коллизию президенту РФ Владимиру Путину в ежегодном докладе в конце мая. Доклад традиционно включает в себя оценку условий для работы предпринимателей, обобщение жалоб и предложений российского бизнес-сообщества.