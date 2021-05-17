Купил и не потянул: где в России чаще отдают машину в залог

Сервис продажи автомобилей с пробегом «Авто.ру» изучил данные о продаже автомобилей за прошлый год на предмет того, где чаще всего встречаются машины, находящиеся в залоге. Выяснилось, что наибольшее число залоговых автомобилей находится в Новгородской области (7,5%) – здесь каждый тринадцатый автомобиль оказался с обременением.

Это вдвое чаще, чем в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (по 3,7%), и втрое, чем в столичном регионе (2,5%), отмечается в исследовании.

Второе место в десятке регионов антилидеров по залоговым авто у Псковской области (5,1%), далее следуют Пермский край (4,9%), Удмуртия (4,6%), Башкортостан (4,3%), Калмыкия (4,2%), Ханты-Мансийский автономный округ (4,19%), Татарстан (4,15%), Тюменская (3,9%) и Самарская (3,8%) области.

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В целом довольно много автомобилей в залоге в Южном (3,2%), Приволжском и Уральском (по 3,1%) федеральных округах. В Северо-западном округе доля таких машин — 2,8%, в Сибирском — 2,3%, в Центральном — 2,1%, в Республике Крым — 1,4%. Реже встречаются автомобили с финансовым обременением на Кавказе. Меньше всего их в Дагестане — всего 1,2%. В среднем по Северо-Кавказскому федеральному округу число таких машин не превышает 1,7%.

Самый низкий показатель залоговых авто в Дальневосточном федеральном округе. К примеру, в Еврейской автономной области и Чукотском автономном округе за прошлый год такие машины в вовсе не встречались, утверждают аналитики «Авто.ру». В Магаданской и Сахалинской областях, а также Камчатском и Приморском краях их доля составляет не более 1%.

В европейской части России концентрация залоговых автомобилей в продаже оказалась выше, чем за Уралом.

Что сдают

Помимо машин, заложенных под обязательства, довольно часто в залоге появляются и относительно новые автомобили, которые их хозяева сдали в автоломбарды. При этом чаще всего в залоге находятся автомобили китайских марок. В тройке «лидеров» кроссоверы Haval F7 (21,6%), Chery Tiggo (19,4%) и Geely Atlas (18,8%).

Далее в десятке автомобилей чаще других встречающихся с ограничением собственности идут Kia Stinger (16,9%), Zotya T600 (15,8%), FAW X80 (15,6%), Lifan Myway (15,4%), Mitsubishi Eclipse Cross (14,9%), Mercedes-Benz X-Class (14,8%) и Citroen Spacetourer (14,2%).

Примечательно, что самые доступные автомобили первичного авторынка довольно редко попадают в автоломбарды. Самая высокая доля отмечена за Lada Vesta — 10,4%, что вдвое больше, чем в случае Lada Granta, Hyundai Solaris или Kia Rio, говорят в «Авто.ру».

Высокие показатели залоговых автомобилей в том или ином субъекте РФ помимо финансового положения в регионе также свидетельствуют о плохой финансовой грамотности автовладельцев, полагает адвокат движения «Свобода выбора» Сергей Радько.

«Граждане, покупая автомобили, не рассчитывают свои силы, потом начинают от них избавляться. Ломбард – это всегда, мягко говоря, не выгодное решение финансовых проблем. Проблема также в повальной массовой финансовой неграмотности, очень многие не понимают какие их ждут расходы.

К примеру, речь про дополнительные расходы на страховки каско, ОСАГО, выплаты процентов по кредиту, а также на штрафы, пени и неустойки в случае просрочек платежа, а также нестабильные заработки»,

– объясняет в беседе с «Газетой.Ru» Радько.

Логично, что в регионах, где уровень дохода населения низкий, граждане чаще сдают свой транспорт в залог, но связано это не с экономической грамотностью, а с осложняющимся финансовым положением, убежден экс-депутат Госдумы Виктор Похмелкин. Собеседник отмечает, что Псковская и Новгородская области, безусловно, относятся к дотационным и депрессивным в плане экономики регионам, но в тоже время наличие в «антирейтинге» богатых нефтяной промышленностью Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа говорит о том, что даже в богатых регионах у людей возникли проблемы.

Покупка автомобиля, находящегося в залоге, чревата большими проблемами для потенциальных покупателей, напоминает адвокат Сергей Радько из движения «Свободы выбора». Граждане должны проверять автомобиль в общедоступном залоговом реестре.

«Если покупатель этого не сделал, то при очередной просрочке платежа залогодержатель обращает взыскание непосредственно на автомобиль. Уже сложилась определённая практика, и суды ее тиражируют как под копирку:

если покупатель на момент сделки не удосужился проверить машину в залоговом реестре, то суды считают, что он не проявил должной осмотрительности при совершении сделки.

В таком случае с большой долей вероятности автомобилист останется и без денег, и без машины», – предупредил Радько.