Рестораторы жалуются на кадровый голод

Все пострадавшие от пандемии профобласти демонстрируют стремительную динамику роста потребности в рабочих руках. Число вакансий в апреле выросло на 76% год к году, и наибольший дефицит кадров фиксируется в сфере туризма и гостеприимства, где на одну позицию претендует два человека в среднем. Об этом говорится в исследовании сервиса по поиску работы HeadHunter (есть у «Газеты.Ru»).

«Наибольший дефицит кадров сейчас испытывают сфера туризма и HoReCa [Hotel, Restaurant, Catering/Cafe, сфера гостеприимства и общественного питания], в них на одну вакансию приходится всего два соискателя. В остальных профобластях уровень конкуренции за персонал находится на комфортном уровне и превышает пять человек на место»,

— говорится в исследовании.

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Аналитики HeadHunter считают, что это говорит не только о полном восстановлении рынка труда в данных отраслях бизнеса, но и о сильном потенциале к дальнейшему развитию.

Однако участники рынка рисуют куда менее радужную картину: кадровый голод усиливается, а закрывать вакансии некем. Причина в том, что как и в строительстве и в сельском хозяйстве, в ресторанном бизнесе очень большое число мест приходится на приезжих.

«В нашей отрасли очень много строилось на постоянном притоке мигрантов. В ресторанах восточной кухни, суши, типа «чайхана» работали почти исключительно приезжие, но и в других заведениях их тоже было много, потому что москвичи исторически плохо работают в этой отрасли. Сейчас мигрантов почти нет, появился вакуум. И вопрос не только в оплате труда — нет обученных кадров: поваров, официантов»,

— пояснил «Газете.Ru» владелец сети ресторанов «Мясо и рыба» Сергей Миронов.

С началом пандемии уехали домой как иностранцы, так и россияне из регионов, и ни те, ни другие возвращаться пока не собираются.

«Это проявление отложенных проблем. Сначала всех сократили, люди уехали к себе на родину — и не только иностранные мигранты, в отрасли работали люди из Владимира, Ярославля, Костромы, Углича и других городов, они вернулись к себе и кто-то уже даже сменил профессию — ушли в продавцы, это легче», — комментирует «Газете.Ru» президент Федерации отельеров и рестораторов Олег Бухаров.

В Федерации отельеров и рестораторов заявляют, что помимо проблемы с подготовкой кадров нужно помнить и про тяжелую экономическую ситуацию, в которой сейчас находится бизнес. Даже нанять людей из провинции невозможно, потому что у предпринимателей нет денег, чтобы платить зарплату, на которую работник мог бы снимать квартиру.

По данным HeadHunter, средняя предлагаемая зарплата в Москве в сфере HoReCa составляет 57 398 руб., это на 6% меньше, чем годом ранее. Как говорят участники рынка, средняя ставка персонала на кухне — 2 000—2 500 рублей за 12-часовую смену (45—50 тыс. руб. в месяц), технического персонала — около 25—27 тысяч в месяц. Вместе с тем на курортах предлагают поварам около 3 тысяч рублей за 12-часовую смену плюс бесплатное проживание и, например, близость к морю — и отток кадров из регионов в туристические точки только усугубляется.

«Отток уже начался, а к концу июня во многих ресторанах случится серьёзнейший кризис с кадрами. Рестораны будут пытаться либо увеличивать зарплаты, пытаясь удержать персонал у себя, либо «хантить» недостающих сотрудников у соседей. Что приведёт только к дополнительным убыткам в самих ресторанах из-за повышенного фонда оплаты труда. Ведь работников-то больше все равно не станет, их же и так сегодня не хватает физически», — считает Сергей Миронов.

Как пишет на своей странице в Facebook основатель и управляющий сети «Теремок» Михаил Гончаров, общепит начал поэтапно поднимать зарплаты, но это невозможно сделать быстро:

«В реальном деле нет такого простого варианта взять и поднять на 20-30% зарплаты — давайте считать: 1600 человек получает повышение на 5 000 руб. в месяц. Это стоит 12 млн руб. расходов с налогами в месяц. Это просто невозможно. Все делается постепенно», — приводит расчеты он.

Председатель Центрального Комитета профсоюза трудящихся-мигрантов Ренат Каримов заявил «Газете.Ru», что отельерам и рестораторам надо учиться работать в условиях ограниченного предложения со стороны иностранных работников, и это неплохо, потому что повышает конкурентоспособность россиян, их зарплаты и уровень жизни.

«Иностранные мигранты работают, закрывая глаза на Трудовой кодекс ТК РФ, по 10-12 часов, а платят им меньше, чем россиянам. Если бы не было мигрантов, тогда нужно было бы поднимать зарплаты, соблюдать ТК, озаботиться общежитиями или снимать жилье для мигрантов из трудоизбыточных областей РФ. Поэтому всегда отельеру и ресторатору будет люб иностранный сотрудник, а не россиянин», — заключает Ренат Каримов.

В Министерстве труда заявили «Газете.Ru», что говорить о дефиците рабочей силы преждевременно, в том числе в секторе HoReCa, и что центры занятости во всех субъектах нацелены на то, чтобы максимально заместить рабочие места за счет внутреннего трудового ресурса.

«Действуют программы переобучения по востребованным на локальных рынках труда направлениям, в том числе по направлениям, связанным с сектором HoReCa, — напомнили в ведомстве. — Для того, чтобы помочь работодателям в адаптации сотрудников, запущена программа субсидирования найма. При условии найма граждан, которые встали на учет в центры занятости в прошлом году, работодатели получают субсидию в размере 3 МРОТ с учетом обязательных платежей», — прокомментировали в Минтруде.

Президент Федерации отельеров и рестораторов Олег Бухаров позитивно отозвался об инициативе выплат предпринимателям на переобучение кадров, тем не менее он отмечает, что за короткие оплачиваемые периоды нельзя обучить повара, кондитера, пекаря. Профильные колледжи плохо готовят персонал, заметил эксперт. Вместо технологов по его словам нужны повара — «креативные, умеющие работать руками и знающие современные технологии». В то время как практика в колледже занимает лишь 2 недели за 4 года обучения. Поэтому процент выпускников, устроившихся и проработавших по специальности в ресторанном бизнесе «ничтожный», говорит Бухаров.

Кадровый голод — это в первую очередь тема официальных трудовых отношений и нормальной зарплаты российским работникам, говорит член Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин.

«Уже даже иностранцев не устраивает жадность бизнеса. Общепит вовсю привлекает неофициальную занятость. Это рынок, значит, они прогорают, им надо менять условия. Рабов не завезли. С 1861 года рабов не завезли», — сказал он в разговоре с «Газетой.Ru».

Рестораторы предрекают усиление кадрового голода в отрасли к концу июня неспроста. 15 июня заканчивается действие президентского указа «О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ в связи с угрозой дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», которое защищает нелегалов от депортаций и других санкций. По подсчетам МВД, в России находится около 1 млн нелегальных мигрантов, и замминистра внутренних дел Александр Горовой потребовал от стран СНГ «забрать» их из России до 15 июня, в противном случае к ним будут применены санкции вплоть до выдворения.

«Вакуум заполнять нечем. Президент на днях говорил, что есть нехватка рук, а с 15 июня МВД начнут усиленно проверять и депортировать мигрантов, и мы потеряем даже те остатки мигрантов, которые сейчас есть в стране. Если не откроют границы на въезд, если миграционные службы не упростят как-то порядок регистрации, то мы получим огромную проблему, и не только в нашей отрасли», — считает Сергей Миронов.

Как ранее писала «Газета.Ru», председатель Совета МПА СНГ, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в целях ускоренного восстановления экономики правительство РФ прорабатывает возможности упрощенного привлечения иностранных работников в ряд секторов. Но в Комитете Госдумы по труду и социальной политике заявили нашему изданию, что пока что на рассмотрение никаких документов не поступало.

«Я надеюсь, что здравый подход восторжествует. 1 млн человек так просто не возьмет и не уедет. Средств на их перемещение нет ни в России, ни в странах СНГ. Президент имеет больший вес, чем господин Горовой, надеюсь, что МВД изменит свою позицию», — говорит Ренат Каримов.