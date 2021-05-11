Автомобили разукомплектовали ради продаж

Непрекращающийся с конца прошлого года дефицит полупроводников в мире вынудил производителей экономить на оснащении своих автомобилей электроникой. О проблемах с наличием некоторых комплектаций говорят и российские дилеры, опрошенные «Газетой.Ru».

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«Из-за перебоев с доступностью электроники в премиум-сегменте действительно есть ограничения в доступе максимальных комплектаций по некоторым брендам.

Данные ограничения в премиуме скорее всего сохранятся до осени, поэтому клиентам, желающим купить автомобиль «здесь и сейчас», зачастую предлагаются варианты с более простым оснащением»,

— заявляет «Газете.Ru» генеральный директор группы компаний «АвтоСпецЦентр» Денис Петрунин. Собеседник издания не уточнил, по каким именно маркам возник наибольший дефицит машин в максимальных комплектациях.

Аналогичную проблему отмечает и руководитель «Автодома» Андрей Ольховский, эта компания реализует в России автомобили Audi, Mercedes-Benz, Porsche, Volvo, BMW, Mini, Land Rover Jaguar Volvo, Lamborghini. По его словам, «богатые» комплектации сейчас имеют ограничения по доступности, и

«это связано с общими проблемами в доступности полупроводников и пневмоподвесок».

«Производители поставляют на рынок те комплектации, которые могут, так как лучше выпускать те варианты, на которые есть комплектующие, чем вообще ничего не делать», — объясняет ситуацию Ольховский.

В группе компаний «Авилоне» говорят об относительной стабильности своих стоков по наличию машин в различном оснащении, однако подчеркивают, что все еще сохраняется дефицит машин и комплектующих, в связи с этим по разным брендам в той или иной степени есть ограничения по некоторым опциям.

«Например, наблюдается нехватка автомобильных микрочипов, не хватает схем, которые управляют мультимедийным комплексом или пневмоподвеской.

Данные опции очень важны для премиальных автомобилей. Вероятнее всего, проблема в связи с этим сохранится в отрасли до конца года», — рассказывает директор филиала «Авилон.Volvo» Олег Серёжников.

По данным Automotive News, концерн Nissan примерно на треть сокращает установку навигационного оборудования в некоторых моделях. Компания Renault перестала устанавливать виртуальную приборную панель в европейский вариант кроссовера Arkana, а американская марка Dodge отказалась от «интеллектуальных» камер заднего обзора для пикапа Ram 1500, сообщает издание. Также компания Peugeot вновь стала оснащать хэтчбек 308 аналоговым спидометром вместо цифровой приборной панели, концерн General Motors заявил, что в пикапах Chevrolet Silverado отказался от датчика экономии топлива.

Большинство опрошенных «Газетой.Ru» автопроизводителей не ответили на вопрос, сокращают ли они оснащение своих автомобилей для России.

О том, что таких проблем у их продукции пока нет, заявили только представители российских офисов Renault, Sollers, Subaru, Jaguar Land Rover и Suzuki.

В Subaru подчеркнули, что столкнулись с увеличением сроков ожидания, но не выделили определенных моделей или комплектаций, по которым есть большие сложности.

«Ситуация по дилерам может отличаться, но в целом доступность по всем моделям одинаково ограниченная. Все модели и комплектации, указанные на сайте, доступны к заказу», — заверила замруководителя департамента маркетинга Наталия Руденко.

В Jaguar Land Rover отметили, что концерн был вынужден скорректировать производство определенных моделей. Заводы компании в Касл Бромвиче и Хейлвуде приостановили свою работу на определенный период. Предприятие в Солихалле продолжает работать.

«Мы мониторим ситуацию, которая быстро меняется, и вернемся к производству в полном объеме сразу, как только станет возможно. Мы находимся на связи со всеми нашими поставщиками, чтобы минимизировать влияние сложившихся обстоятельств на клиентские заказы там, где это возможно», – сказала руководитель пиар-группы Jaguar Land Rover Россия Наталья Трынко.

Доступность всех комплектаций автомобилей находится примерно на одинаковом уровне без явного дефицита по конкретным позициям, пояснила официальный представитель Suzuki в России Анна Кожевникова. Большинство комплектаций есть в наличии, отклонения возможны, но все зависит от региона, подчеркнула она.

Кризис автопрома из-за микрочипов еще далек от завершения, заявил в интервью телеканалу CBS глава Taiwan Semiconductor Manufacturing Марк Лю. Его компания является одним из крупнейших производителей полупроводников в мире. По оценкам тайваньского топ-менеджера, дефицит автомобильных чипов может продлиться до начала 2022 года.