«Смахивает на крохоборство»: как избежать штрафа при досрочном погашении кредита

Кредитный договор между банком и заемщиком, как правило, содержит пункт о возможности досрочного погашения займа. Если же пункт о досрочном внесении средств в счет долга отсутствует в договоре, а заемщик хочет это сделать, то он должен оповестить банк о своем намерении за 30 дней. И банк обязан принять досрочный платеж.

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Но некоторые банки порой за якобы нарушение кредитного договора, ве-таки начисляют клиентам штрафы, рассказал агентству «Прайм» адвокат, управляющий партнёр AVG Legal Алексей Гавришев.

Если сотрудники банка отказываются принять заявление о досрочке, необходимо просить банк обосновать свои действия в письменном виде. «Такой документ впоследствии поможет вам защитить свои права», — добавляет управляющий партнёр юридической компании «Позиция Права» Егор Редин.

Если банк тем не менее штрафует за досрочное погашение кредита, необходимо написать заявление с требованием вернуть комиссию или же штраф за досрочный возврат займа, ссылаясь на статью 809 ГК РФ. Если и это не помогает, необходимо обратиться в суд с исковым заявлением к банку, советует Гавришев.

Без дополнительных взиманий платы

Не известно, о каких банках идет речь в комментариях юристов. Например, в Совкомбанке «Газете.Ru» сообщили, что у них «отсутствует практика штрафов, как за досрочное, так и частичное досрочное погашение кредитов».

Напомним, российские банки обязаны предоставлять заемщикам право досрочного погашения кредитов с 2011 года. Досрочное погашение не предусматривает дополнительные платежи или какие-либо комиссии.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков пояснил «Газете.Ru», что не слышал о частом злоупотреблении банками нормой закона о досрочном погашении. «Не исключаю, что банки иногда пользуются этой лазейкой. Похоже, надо будет обобщить эту практику и, если есть злоупотребления, внести уточнения в закон», — сказал депутат, уточнив, что является автором закона про возможность досрочного погашения.

Аксаков пояснил также, почему некоторые банки пытаются воспрепятствовать досрочному погашению.

«Если клиент сокращает срок кредита или его размер, то кредитное учреждение лишается части своего дохода, получает меньше платежей по процентам. Банк, разумеется, заинтересован в том, чтобы клиент не вносил досрочные платежи», — говорит Аксаков.

На этой почве и возникают злоупотребления. Как пояснил старший юрист компании «Неделько и Партнеры» Константин Сичинский, взаимоотношения физлиц-заемщиков и банка регулируются федеральным законом «О потребительском кредите (займе)». Согласно п. 4 ст. 11 этого закона, «заемщик-потребитель имеет право вернуть досрочно кредитору всю сумму полученного потребительского кредита (займа) или ее часть, уведомив об этом кредитора не менее чем за тридцать календарных дней до дня возврата потребительского кредита (займа), если более короткий срок не установлен договором потребительского кредита (займа)».

«Сама по себе данная норма «проблемной» для потребителя не является и не создает серьезных предпосылок для нарушения его прав. Однако в пункте 5 данной статьи сделана оговорка о том, что «в случае частичного досрочного возврата в договоре может быть установлено требование о досрочном возврате части потребительского кредита только в день совершения очередного платежа в соответствии с графиком платежей по договору», — говорит Сичинский, добавляя, что этот пункт 5 может вызывать серьезные злоупотребления со стороны недобросовестных банков-кредиторов.

Банк, например, может не принять досрочный платеж, осуществленный потребителем в другую дату, и продолжит начислять проценты на якобы «непогашенный» кредит. Более того, такая ситуация может сложиться и в отношении «полного» погашения кредита, если потребитель не учтет сумму процентов, которую он также должен закрыть, добавляет юрист Сичинский.

«В таких ситуациях на сторону кредитора иногда становится и судебная практика», — добавляет Сичинский.

Ситуация несколько улучшилась только после вмешательства Цетробанка. Регулятор в августе прошлого года опубликовал разъясняющее письмо «Об отдельных вопросах досрочного возврата потребительского кредита (займа)».

«Однако, на наш взгляд, наиболее эффективным способом прекратить «порочную практику» в данной области, стало бы исключение из статьи 11 пункта 5 (об особенностях «частичного досрочного возврата») и внесение в пункт 4 уточнения, согласно которому общие правила о досрочном возврате распространяются как на полное, так и на частичное досрочное погашение кредита», — считает Сичинский.

Право, а не наказание

Что касается так называемых «штрафов» при досрочном возврате, то применение любого подобного «штрафа», в соответствии с п. 1 ст. 330 Гражданского кодекса РФ, представляет собой одну из форм неустойки. Но штраф (неустойка) может применяться исключительно как санкция за нарушение договора, в то время как досрочный возврат кредита является правом потребителя, поясняет юрист.

Для того, чтобы обойти это противоречие, банки обычно используют альтернативные методы дополнительной ответственности потребителя, то есть, дают штрафам другое название.

«Изначально банки использовали в этих целях условие о выплате специальной комиссии за досрочный возврат кредита. Однако данная практика была по большей части прекращена еще с 2011 года, когда президиум Верховного суда РФ подчеркнул, что условия кредитного договора о взимании банком комиссии за досрочный возврат кредита нарушают права потребителя. С этого времени банки стали в основном прибегать к механизму повышенных процентов за период фактического использования либо взимать проценты за период фактического использования кредита, но не менее, чем за столько-то дней (7 / 30 / 60)», — говорит эксперт «Неделько и партнеры» Сичинский.

Сейчас судебная практика идет по пути признания обоих этих механизмов (повышенные проценты либо проценты не менее чем за определенный период) ничтожными, как ущемляющих права потребителей, заключает Сичинский.

Депутат Аксаков считает, что штрафование клиентов – не тот путь, на котором банк должен зарабатывать. «Как-то это мелочно, смахивает на крохоборство», — заключает Аксаков.