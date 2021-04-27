«Это коллапс»: программа кэшбэка грозит обвалом операторам детского отдыха

Решение по возмещению стоимости детских путевок не распространяется на уже купленные, но правительство обратит внимание на этот вопрос, заявил во вторник 27 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Я не знаю, какое решение может быть в данном случае», — отметил он. Ранее возмещать половину стоимости путевок в летние лагеря в 2021 году в послании Федеральному собранию предложил президент РФ Владимир Путин, аргументируя решение необходимостью сделать детский отдых максимально доступным.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко призвала правительство как можно скорее принять необходимые нормативные акты для компенсации родителям половины стоимости детских путевок, чтобы «не потерять это лето».

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«Я по радио слышала, что родители купили детские путевки, а теперь сдают, потому что не приняты нормативные акты, как им возвратить 50% стоимости», — заявила Матвиенко на заседании Совета законодателей.

Вице-премьер Татьяна Голикова аннонсировала, что программа по возврату родителям половины стоимости путевок в детский лагерь может стартовать с 20 мая. Накануне другой вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что возмещение смогут получить родители 357 тысяч детей, на программу выделят 5 миллиардов рублей. Для кэшбэка будет использован действующий механизм программы стимулирования внутренних туристических поездок через платежную систему «Мир».

В ожидании старта программы остановились продажи детских путевок, а на операторов посыпались требования вернуть деньги, чтобы родители могли купить путевку повторно, но уже с кэшбэком. Кроме того, опрошенные «Газетой.Ru» эксперты указывают, что сумма правительственной компенсации рассчитывалась по каким-то стандартам и коэффициентам, которые сегодня не соответствуют рыночной ситуации.

«Даже если мы возьмем 75% от емкости лагерей по реестру — только стационарных корпусных, — в количестве 2 277 (по данным Министерства просвещения на 2019 г.), мы получим примерно 1 млн детей. Т.е. цифры из программы — 357 тысяч детей — и реальные цифры не коррелируют»,

— заметила заместитель руководителя комитета по туризму общественного объединения предпринимателей «Опора России» и руководитель союза организаторов детского и активного туризма (СОДАТ) Марина Грицун.

Заявленная сумма компенсации — около 14 тысяч рублей на ребенка — не соответствует рыночным ценам. Стоимость путевок очень различается в зависимости от региона и формы собственности лагеря (государственный или частный), но цены ниже 30 тысяч можно найти только в отдельных дотируемых государством учреждениях, говорят эксперты.

«В Московской области, Крыму, в Краснодарском крае и Ленобласти путевок стоимостью меньше 35-40 тысяч рублей даже в самые простые лагеря нет. В лагеря с насыщенной программой цены сейчас от 45 тысяч и выше за смену. Как полученная при расчетах сумма около 14 тысяч рублей коррелируют с «половиной стоимости» путевки, в этом случае непонятно», — подчеркивает Марина Грицун.

В итоге детские лагеря могут потерять первые смены, считает Марина Грицун. Базу надо содержать, набирать и готовить персонал, и в самые пиковые моменты, когда нужны деньги от клиентов, рынок встал.

«Если кэшбэк анонсирован с 20 мая, а первая смена во многих лагерях начинается 29 мая — 3 июня, родители будут ждать начала программы — и лагеря в итоге просто «потеряют» первые смены, будет просадка по наполняемости. Это негативно скажется на итак непростом финансовом состоянии организаторов, входящих в сезон с убытками из-за 2020 года и задолженностями перед туристами», — говорит эксперт «Опоры России».

Потому что хотя меры поддержки очень нужные, по ним нет определенности, нет правил игры и механизма реализации, нет понятных цифр, резюмируют в «Опоре России».

Представители отрасли говорят о коллапсе

«Когда 90% мест в [московском регионе] уже продано, если люди начнут возвращать путевки, а потом покупать их снова по программе кэшбэка, то это будет коллапс»,

— комментируют в московском туроператоре детского отдыха «Новый сезон».

В отрасли ждут решения, чтобы и люди смогли воспользоваться программой, и у операторов и владельцев детских лагерей не было коллапса из-за возвратов и повторных продаж. Пока что операторы обсуждают с клиентами возврат средств после повторной оплаты путевок через систему «Мир», но признают, что это неидеальное решение.

Чтобы избежать этих проблем, меры поддержки детского турбизнеса, несомненно, нужные, стоило принять несколько месяцев назад, до старта основных продаж, считают в Российском союзе туриндустрии (РСТ).

«Практически остановились продажи, потому что родители будут ждать вступления в силу этого постановления. Формируется некий отложенный спрос, заявки нам отправляют с датой оплаты позже. Ситуация сложная для организаторов детского отдыха. Это безусловно, было направлено на поддержку детского туризма, просто если бы это сделали раньше, было бы проще, а сейчас нужно продумать регламент»,

— заметила в разговоре с «Газетой.Ru» вице-президент РСТ, руководитель Регионального совета РСТ Ольга Санаева.

По данным интернет-каталога детских лагерей Incamp.ru, в апреле зафиксирован рекорд по количеству бронирований с 2011 г., и на сегодняшнюю дату «многие лагеря практически закрыли продажи на лето». В ответ на запросы со стороны родителей на возврат средств компании просят клиентов не спешить и подождать разъяснений от Ростуризма.

«Проводим разъяснительную работу с родителями: есть информация, что размер кэшбэка за отдых, возможно, ограничат определенной суммой»,

— пояснила «Газете.Ru» генеральный директор Incamp Елена Рыженкова.

Реакцию родителей подогревает еще и тот факт, что многие из них обожглись на сорвавшихся за последний год поездках. И накопленные долги операторов по несостоявшимся турам тоже никуда не делись, что отнюдь не добавляет им гибкости при решении вопросов о возврате средств.

«Люди очень-очень аккуратны и боятся, что их деньги опять зависнут в турах. Судим по детскому отдыху: очень немного остается мест, и люди стараются забронировать и подержать их, но откладывают оплату», — говорят в «Новом сезоне».

Ростуризм не ответил на запрос «Газеты.Ru». Накануне ведомство разослало приглашения к участию в программе стационарным лагерям из реестра Минпросвещения, а также туроператорам и агрегаторам услуг («Газета.Ru» ознакомилась с письмом). Под программу подходят только стационарные лагеря, период проживания — не менее одной смены, минимальная стоимость путевки не ограничена (ничего не сказано про максимальную), размер возврата — 50% от стоимости путевки при условии оплаты картой «Мир» и регистрации покупателя в программе лояльности.

Для участия в программе кэшбэка на услуги детских лагерей туроператоры должны получить новые идентификаторы Terminal ID (TID) и Merchant ID (MID) у своего банка-эквайера. Именно по ним будут учитываться покупки в рамках акции и начисляться возвраты за детский отдых.

Операторы жалуются, что из-за медленного ответа банков они могут не успеть вступить в программу. «Минимум 2-3 дня для получения идентификаторов», о которых говорит Ростуризм, на практике могут занимать недели и «отфутболивать банки могут бесконечно».

«У нас очень неповоротливые, медленные банки, от которых мы должны в очень сжатые сроки получить терминалы ID, разместить их на своем сайте и потом уже подать сведения в Ростуризм. И если банк все задерживает, то туроператоры просто не успевают в те сроки, которые объявляет Ростуризм и правительство», — говорят в «Новом сезоне».

Туроператоры говорят, что в некоторых субъектах РФ, например в Краснодарском крае, до сих пор действуют программы компенсаций родителям за детские путевки. Родители получают компенсацию, предъявив договор, квитанции об оплате и обратный талон по путевке в уполномоченный орган. Вероятно на данном этапе было бы разумно распространить практику на Россию, оставив кэшбэк на следующий год, чтобы поддержать отрасль, а не навредить ей, и избежать коллапса с возвратами-покупками, считают в «Новом сезоне».