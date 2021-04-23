Вопреки пандемии: «Роснефть» в плюсе по итогам года

Подобный результат стал возможее благодаря высокому уровню операционной и инвестиционной эффективности.

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Выше, чем у мейджоров

Показатель свободного денежного потока «Роснефти» остается положительным уже на протяжении 9 лет подряд. Несмотря на внешние вызовы, компания продолжила генерировать положительный свободный денежный поток (СДП), который по итогам 2020 года составил 425 млрд рублей ($6,2 млрд).

В абсолютном выражении СДП «Роснефти» по итогам 2020 года превысил аналогичные показатели таких мейджоров отрасли, как: ExxonMobil (— $2,6 млрд), Chevron ($1,7 млрд), BP (— $0,1 млрд).

Показатель доходности СДП «Роснефти» (9,5%) выше показателя других нефтяных мейджоров, например, BP (— 0,2%).

Решения совета директоров

Очередной совет директоров «Роснефти», состоявшийся 22 апреля, рекомендовал выплатить дивиденды за 2020 год в общем размере 73,55 млрд руб., то есть 50% от чистой прибыли Компании по МСФО за 2020 год).

На заседании также было принято решение созвать годовое общее собрание акционеров НК и провести его в форме заочного голосования 1 июня 2021 года.

«Датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «НК «Роснефть», определено 7 мая 2021 года (конец операционного дня)», - отмечается в сообщении компании.

В качестве аудитора годовой бухгалтерской отчетности за 2021 г. по российским стандартам и стандартам МСФО Совет директоров рекомендовал ООО «Эрнст энд Янг».

Акцент на развитии

На этом фоне капитальные затраты «Роснефти» в 2020 году составили 785 млрд рублей, таким образом НК продолжает вкладывать значительные средства в свое развитие.

Международные консалтинговые и аналитические агентства – Wood Mackenzie и Westwood Global Energy – а марте пришли к выводу о лидерстве России в геологоразведке углеводородов, проанализировав данные добывающих компаний по итогам 2020 года.

Так, согласно выводам Westwood, именно на РФ пришлось 70% из обнаруженных в мире в прошлом году объёмов запасов нефти и газа. В частности, на территории России были сделаны три крупнейших мировых открытия 2020 года, и все они связаны с деятельностью «Роснефти» в Карском море и на Таймыре.

Аналитики Wood Mackenzie оценили ресурсный потенциал трех крупнейших открытых в 2020 году «Роснефтью» месторождений (Жукова, Рокоссовского и Западно-Иркинское) выше 4 млрд б.н.э. Для сравнения, у ближайших конкурентов – Kwaskwasi (Суринам) и Sakarya (Турция) – ресурсная база менее 2 млрд б.н.э.

Значение «Восток Ойл»

Отдельного упоминания, конечно, заслуживает «Восток Ойл».

Открытие на Таймыре Западно-Иркинского месторождения с извлекаемыми запасами нефти свыше 500 млн т поддержит ресурсный потенциал крупнейшего проекта «Роснефти» – «Восток Ойл», ориентированного на поставки по Северному морскому пути, сам факт задействования которого предполагает понятные логистические преимущества в плане доступа, например, на азиатские рынки.

Кроме того, углеродный след «Восток Ойл» составляет всего лишь четверть среднего мирового уровня по новым крупным проектам.

Именно такие проекты как «Восток Ойл» будут востребованы в условиях растущего спроса на энергию и одновременного стремления мирового сообщества обеспечить низкий углеродный след, говорил «Газете.Ru» старший аналитик WMT Consult Виталий Андрианов.

Реакция инвесторов

Вера инвестиционного сообщества в перспективы «Роснефти» нашла отражение на бирже. Так, в начале года акции компании стали лидером рынка по динамике роста котировок не только среди российских нефтегазовых компаний, но и в целом по всем «голубым фишкам».

Только в течение января акции «Роснефти» прибавили почти 20%, в 2 с лишним раза опередив индекс Московской биржи нефти и газа.

Еще больший разрыв был с другими индексами торговой площадки: акции «Роснефти» в 3,7 раза опередили индекс Мосбиржи (рост на 5,2%).

Инвесторы также положительно оценили рекомендацию совета директоров «Роснефти» направить на выплату дивидендов за

2020 год 73,55 млрд руб. Акции НК на открытии торгов дорожали на 0,51%, при этом индекс Мосбиржи снижался на 0,07%.