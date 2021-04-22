«Шойгу — главный маркетмейкер»: войска поддержали рубль

В четверг курс доллара во время торгов на Московской бирже снизился на 1,52% к показателям на момент закрытия предыдущей сессии. Сейчас по отношению к российской валюте обменный курс доллара США составляет 75,4325 рубля, евро потеряло 1,34% стоимости и торгуется на уровне 90,945 рубля, следует из данных биржевых торгов. Впрочем, ближе к середине дня рост национальной денежной единицы РФ замедлился.

Позитивно себя ведет и рынок акций.

Так, индекс РТС во время торгов на Московской бирже впервые с 18 марта поднялся выше 1,5 тыс. пунктов. Индекс Мосбиржи поднялся на 1,1% до показателя 3607 пунктов — такой высокий уровень достигнут впервые в истории российского фондового рынка. Общая стоимость акций превысила 18,3 трлн рублей, свидетельствуют актуальные данные торгов.

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Среди лидеров роста ценные бумаги Северстали (+3,63%), «Магнитогорского металлургического комбината» (+2,36%), «Новолипецкого металлургического комбината» (+2,23%), головной структуры «Тинькофф» (+2,13%) и «Норникель» (+2,1%).

Рост курса рубля и биржевых индексов последовал вслед за заявлением министр обороны России Сергея Шойгу о завершении военных учений на юге страны.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны, — цитирует ТАСС заявление главы военного ведомства на совещании в Крыму. —

В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах».

Главный аналитик управляющей инвестиционной компании QBF Олег Богданов полагает, что нервные колебания рубля сейчас привязаны исключительно к политической повестке.

«Все-таки Шойгу сейчас главный маркетмейкер на российском валютном рынке. Сначала утренняя новость о его прилете в Крым напрягла игроков. Затем Шойгу заявил, что войска должны вернуться на базы.

Моментальная реакция, рубль укрепился на 1% к доллару США. Сначала Путин в послании сконцентрировался на внутренних вопросах, лишь вскользь вспомнил про конфликт с Западом, теперь вот Шойгу поставил финальную точку.

Возникает естественный вопрос, а что тогда это было, вот это все, что заставляло крупных игроков бежать от рубля?» — рассуждает главный аналитик QBF.

Для инвесторов сообщение Шойгу означает сокращение политической напряженности на границе с Украиной, так как многие негативные заявления со стороны западных государств были связаны именно с военной активностью РФ на границе, отмечает руководитель аналитического департамента финансовой компании AMarkets Артем Деев. Впрочем, эксперт не берется прогнозировать, насколько долго продлится благоприятная ситуация на валютном рынке, поскольку на курс рубля оказывают влияние многие факторы:

«Это и цены на нефть, они могут начать снижение из-за третьей волны пандемии в мире, это и возможность новых санкций, и резких заявлений со стороны США и ЕС. Поводы могут быть самые разные»,

— говорит в беседе с «Газетой.Ru» Деев.

Собеседник издания предупреждает, что очередной период укрепления рубля с большой долей вероятности сменится новым снижением, поскольку ситуация на мировых рынках валюты и капиталов очень нестабильна из-за пандемии. А российский рубль, как денежная единица развивающейся страны, «подвержен различным колебаниям больше других мировых валют».

Схожего мнения придерживается Олег Богданов из QBF, он полагает, что напряженность не снята.

«Вопросы нерешенные остались, если нет напряжения у нас, то с другой стороны (у западных партнеров — «Газета.Ru») оно точно есть. Нервные скачки рубля говорят о многом: о напряжении, об испуге инвесторов, о том, что самое сложное на рынке, когда главный маркетмейкер — Шойгу», — подчеркивает Богданов.

Как будет торговаться рубль

Частный инвестор, основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров обращает внимание, что на заявление Шойгу отреагировала и украинская гривна, начав резко укрепляться к мировым валютам.

По мнению Сидорова, до конца этой недели курс может вернуться к уровню 75 рублей за доллар и 89 рублей за евро,

поскольку внутренним фактором поддержки дополнительно выступает налоговый период — компании-экспортеры перечисляют налоги в бюджет, отмечается высокий спрос на рублевую ликвидность.

«В дальнейшем все будет зависеть от внешней политической повестки, динамики третьей волны пандемии в мире и нефтяных котировок — увеличение производства с мая 2021 года в сочетании с низким спросом из-за коронавируса может привести к сокращению цен», — заключает частный инвестор.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин отмечает, что при текущей цене барреля Brent (около $65) и доллара (75,6 рубля) стоимость нефти в рублевом эквиваленте составляет примерно 4,9 тыс. рублей (немного ниже установленного в марте трехлетнего максимума). С учетом накопленной инфляции и дополнительных бюджетных трат, вызванных пандемией, этот уровень можно считать экономически обоснованным с точки зрения доходов госбюджета и нефтегазовых компаний.

Таким образом, безо всякого геополитического негатива при текущих ценах на нефть американский доллар вполне справедливо мог бы стоить 74–76 рублей, говорит эксперт.

На фоне неопределенности с пандемией, а также «пузырей» на мировых рынках существуют высокие риски возвращения нефти в коридор $40–60, полагает Бабин. Впрочем, если котировки Brent останутся в коридоре $60–70, а геополитическая обстановка хотя бы не ухудшится, рубль способен продолжить укрепление, доллар может опуститься к девятимесячному минимуму до 72,5 руб.

«Однако в конце лета — в начале осени есть риски ухудшения ситуации на мировых рынках, как по причине не оправдавшей ожидания массовой вакцинации (к примеру, из-за новых штаммов вируса, устойчивых к вакцинам), так и из-за вероятного всплеска инфляции, который поставит под угрозу сверхмягкую монетарную политику крупнейших центробанков. Поэтому уже в августе–сентябре доллар может вернуться в область 76–80 рублей», – прогнозирует эксперт «БКС Мир инвестиций».