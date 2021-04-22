С оглядкой на Америку: будет ли ЦБ укреплять рубль

На заседании совета директоров Банка России в пятницу 23 апреля может быть принято решение о повышении ключевой ставки. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты и участники финансового рынка считают актуальными два сценария: рост ставки на четверть или сразу на половину процента. Вариант ее сохранения практически не рассматривается.

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На прошлом заседании в марте Центробанк повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 4,5% годовых. Решение стало неожиданностью для большинства экспертов, полагавших, что регулятор выдержит паузу.

Но, как пояснили тогда в ЦБ по итогам заседания, ужесточению денежно-кредитной политики способствовали рост цен и грядущие санкции США.

То есть, все то, что никуда не ушло, а перекочевало из мартовской повестки в апрельскую. Инфляция еще в марте, по сообщению Росстата, вышла на уровень 2016 года и остается там же по данным на 19 апреля. Изменение — всего лишь на доли процента, с пиковых 5,8% до 5,6%.

«На наш взгляд, повышение ставки практически неизбежно. На это указывают сохраняющиеся высокие текущие темпы инфляции и другие факторы», — отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа ГК «Финам» Ольга Беленькая.

По ее словам, сейчас речь действительно может идти только о размере повышения ставки, скорее всего, окончательное решение будет приниматься в последний момент, в зависимости от новостного фона и реакции финансовых рынков.

Остановить обесценение рубля

Главный экономист Lockoinvet Дмитрий Полевой говорит, что предпочел сохранить прогноз повышения на 25 б.п. Но если фокусироваться именно на текущих данных в экономике, то может потребоваться повышение ставки сразу на 50 б.п.

Ускоренный рост цен, большое количество дешевых денег в экономике, обесценение рубля к основным валютам — весь этот негатив можно сгладить, если поднять стоимость заимствований через рост ключевой ставки сразу на 0,5-0,75%, рассуждает управляющий партнер «Финбридж» Леонид Корнилов.

На данный момент вероятность стандартного шага ЦБ (то есть повышение ключевой ставки на 0,25%) на заседании в пятницу стала несколько выше, считает Беленькая из «Финам».

«И это было бы лучшим вариантом для экономики. Как неоднократно заявляло руководство ЦБ, при принятии решений по денежно-кредитной политике, если ситуация не является экстренной, предпочтительным является стандартный шаг роста ставки, чтобы дать время экономическим агентам адаптироваться к изменениям», — поясняет Беленькая.

Принимая решение по ставке, ЦБ прежде всего должен определить, насколько устойчиво идет восстановление российской экономики, чтобы не навредить экономическому росту, обращают внимание эксперты. «Признаков того, что инфляция вызвана каким-то значительным оживлением спроса, нет. Оборот розничной торговли ниже, чем год назад. Реальные доходы населения не растут. Одна из ключевых причин инфляции — повышение издержек бизнеса, и подъем ставки сейчас еще больше увеличит эти издержки», — предупреждает начальник отдела аналитических исследований Института комплексных стратегических исследований Сергей Заверский.

С оглядкой на ФРС и ЕЦБ

Тем не менее, ставку, скорее всего, поднимут на 0,5%, полагают аналитики «Райффайзенбанка».

«Такое решение было бы логичной реакцией как на динамику инфляции, так и на «навес» геополитических рисков, особенно усилившихся за последний месяц», — указывают в «Райффайзенбанке».

Инфляция и геополитика не оставляют Центробанку выбора, ставка, скорее всего, будет повышена как минимум на 0,25%, считает аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк. При это он утверждает, что Центробанк будет ориентироваться на решения коллег из ФРС США и Европейского Центробанка. «Члены ФРС, вроде бы, не планируют повышения ставки до 2023 года включительно. ЕЦБ ожидает, что ключевые ставки останутся на текущих значениях или ниже, пока инфляция не будет «уверенно» приближаться к целевому уровню, составляющему чуть ниже 2%. Все это ограничивает и потенциал роста ключевой ставки в России», — заключает Миронюк.

По итогам мартовского заседания регулятор традиционно заявил, что оставляет за собой право «дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях» для стабилизации курса рубля.

Банк России будет последовательно повышать ключевую ставку в 2021-2022 годах, прогнозировало в марте рейтинговое агентство Fitch. К концу этого года ЦБ повысит ставку с 4,25% до 4,5% годовых, а к концу следующего — до 5%. Прогноз по инфляции при этом — 4,2% к концу 2021 года и 4% через год, писало агентство.

Эксперты, впрочем, замечают, что этот прогноз оказался слишком мягким. Ставка до 4,5% уже поднята — в первой половине года, а не к его окончанию. А прогноз по инфляции еще имеет шансы вернуться в прогнозные параметры, обозначенные агентством Fitch, но правительство накачивает сейчас экономику госинвестициями, что способствует разгону цен.

Кроме того, высокая ключевая ставка поддержит рубль в условиях негативного информационного фона, связанного с санкциями, добавляет советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытие брокер» Сергей Хестанов.