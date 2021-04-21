Подкрутить тарифы: в России предложили изменить систему оплаты «за свет»

Союз потребителей России нашел способ сократить расход электроэнергии и решить проблему перекрестного субсидирования в сетевом комплексе (письмо есть у «Газеты.Ru»). По мнению организации, большинству россиян будет достаточно 100 кВт•ч в месяц на человека, а тариф сверх этой нормы должен быть дороже. Прогрессивная шкала тарифов заставит граждан и бизнес экономить свет, считают специалисты.

«Говоря о 100 кВт•час на человека в месяц, мы имели в виду «среднюю температуру по больнице». Ясно, что для частного дома без газа норма должна быть намного выше», — пояснил «Газете.Ru» председатель Союза потребителей Петр Шелиц.

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На дополнительного человека, проживающего вместе с ним, необходимо добавлять еще по 50 кВт•ч, а при наличии электроплиты умножать показатель на 1,5, считают в союзе.

Также норматив предлагается корректировать в зависимости от регионов, оставив планку выше в северных, более холодных регионах с коротким световым днем. В настоящее время россияне потребляют в среднем по 90 кВт•ч в месяц на человека, говорят эксперты.

В России пониженные тарифы для части населения компенсируются за счет более высоких тарифов для других потребителей, бюджета и генерирующих компаний, а тарифы для населения в целом снижаются государством за счет более высоких ставок для бизнеса — это называется перекрестным субсидированием.

Как указывают в Союзе потребителей, общемировая практика иная, и переход на дифференцированные тарифы «неизбежен». Председатель Союза потребителей Петр Шелиц считает, что перекрестное субсидирование надо отменить, а для защиты самых уязвимых слоев населения — надолго заморозить действующие тарифы за потребление в пределах социальной нормы, которая уже установлена в каждом регионе. Важно, чтобы она устанавливалась дифференцированно для разных типов многоквартирных и частных домов и была не ниже среднего уровня фактического потребления в домах каждого типа.

«Мало кто из нас понимает, что экономя на потреблении энергии в своей квартире, мы переплачиваем за товары и услуги, в цене которых зашит повышенный тариф для бизнеса. Рано или поздно это все равно сделают, это общемировая рыночная практика. Мы же предложили сделать это так, чтобы не пострадали те, кто потребляет меньше, а это прежде всего менее обеспеченные семьи (как правило, у них меньше жилплощадь и количество потребляющих энергию устройств) и более экономные», — сказал «Газете.Ru» председатель Союза потребителей Петр Шелищ.

Для предприятий в союзе предложили делать большие скидки, если они остаются в рамках уровня потребления, который возможен при использовании ими «наилучшей доступной технологии своей отрасли», сказано в обращении к премьеру.

В аппарате правительства обращение рассмотрят в установленном порядке, в Минэнерго заявили, что таких инициатив сейчас не рассматривают.

Ранее заместитель руководителя направления «Климат и зеленая энергетика» Центра стратегических разработок Олег Колобов заявлял агентству «РИА Новости», что тарифы на электричество для россиян в среднем на 30–50% ниже экономически обоснованных, а разница составляет примерно 2–3 руб./кВт•ч. Ближе всего к экономически обоснованным цены на свет в Москве, но есть регионы, где довести уровень тарифов до экономически обоснованного невозможно — например, изолированные и удаленные территории, пояснил Колобов.

Как отмечают эксперты, это далеко не новая инициатива по отмене перекрестного субсидирования и повышению тарифов для населения под предлогом внедрения экономии и облегчения бремени бизнеса. Как рассказала «Газете.Ru» исполнительный директор НП «Национальный центр общественного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ контроль» Светлана Разворотнева, идею введения социальных норм на потребление электроэнергии уже тестировали несколько лет назад, и эксперименты закончились крахом.

«В экспериментальных регионах не было зафиксировано экономии, кроме того тарифы на оплату электроэнергии юрлицами не были уменьшены, хотя идеи там в том числе включали ликвидацию перекрестного субсидирования. И закон рыночный в общем-то в том, что чем больше ты потребляешь, тем дешевле у тебя электроэнергия»,

— пояснила Светлана Разворотнева.

Кроме того, дифференцированные тарифы были достаточно сложны в администрировании, поэтому тогда от этой идеи отказались. Исполнительный директор «ЖКХ контроль» считает, что существенной экономии средств можно добиться за счет увеличения прозрачности в управлении отрасли.

«У нас была единая система электроэнергетики, и в 1990-е ее разделили на производство, передачу, сбыт, — и у каждого свой тариф, свой менеджмент. Здесь надо повышать прозрачность, а нормативы никакой прозрачности не дают», — считает Светлана Разворотнева.

Яркий пример — нормативы на оплату электроэнергии на общедомовые нужды, и там считаются все чердаки и подвалы, хотя там ничего не освещается, а энергетики получают необоснованную прибыль, считает эксперт.