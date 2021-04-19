Дороже обойдется: почему инвесторы отказываются от угля

Затраты на энергетические проекты с использованием угля значительно выросли за последнее десятилетие, сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на исследование Оксфордского университета. Инвесторы хотят получать от них гораздо большую прибыль, чтобы оправдать риски, пока мир постепенно переходит на зеленые технологии.

При этом инвестиционные расходы на возобновляемые источники энергии, такие как ветряные электростанции или солнечные батареи, за тот же период снизились. Причина в том, что «экологичные» проекты доказали — они могут быть выгодным вложением.

Исследователи проанализировали так называемые «кредитные спреды», которые определяют, какой должна быть доходность от проекта, чтобы покрыть риски. Как правило, инвесторы просили, чтобы проекты в области ветряной и солнечной энергетики приносили доход не менее 10-11%, а угольные — до 40%.

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Использование угля действительно дорожает, рассказал «Газете.Ru» директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов.

За последнее десятилетие стоимость выработки электроэнергии на солнечных панелях сократилась в десять раз, на ветровых генераторах — в три-четыре раза. При этом затраты на использование угольных электростанций не снизились, а во многих странах даже выросли. Это связано с платой за выброс СО2.

«Цена квот на выбросы углерода в Евросоюзе поднялась выше $50 за тонну СО2, в Калифорнии — $17, в Китае — $6. И цены продолжают расти», — отметил эксперт.

Сафонов пояснил, что сжигание 1 тонны угля приводит к выбросу 2,8 тонны СО2. По словам эксперта, при текущих ценах плата за выбросы — это огромные затраты, поскольку углеродный платеж в три раза выше цены энергоносителя на рынке.

При этом уголь также «ответственен» за выбросы метана при добыче, разрушение экосистем, загрязнение атмосферы опасными веществами. Например, оксиды серы и азота вызывают респираторные заболевания, мелкодисперсные частицы РМ10 — сердечно-сосудистые осложнения, канцерогены — новообразования.

«Если учесть все негативные последствия добычи и использования угля и включить их в цену, стоимость этого топлива окажется колоссальной», — подчеркнул Георгий Сафонов.

В России пока эти издержки несет население, а не угольные компании, обратил внимание эксперт. Во многих странах это уже не так. Например, в Европе стоимость угля делает его неприемлемым для современной экономики.

Какие перспективы у традиционных источников энергии

По словам Георгия Сафонова, ситуация с углем отчасти относится и к природному газу. Углеродный след от его сжигания ниже угольного на 40%, однако все равно высок.

«Цена на углерод будет выдавливать газ из энергобаланса. А вот для зеленой энергетики это создает преимущества. К тому же для инвесторов очень важно, чтобы у проектов была долгосрочная перспектива роста, а вовсе не сжимания рынка, как для ископаемых видов топлива», — отметил эксперт.

Сафонов добавил, что по многим оценкам, в ближайшие 10-20 лет от нефтепродуктов для транспорта откажутся многие крупнейшие страны мира. По его словам, началась эра зеленого транспорта, и он будет активно развиваться.

«Мантры о том, что нефть и газ будут еще долго играть важную роль, на мой взгляд, не состоятельна»,

— сказал эксперт.

Вообще ископаемые виды топлива (уголь, нефть и газ) со временем будут становиться все менее перспективными вложениями, сказала «Газете.Ru» координатор проектов по климату и энергетике российского отделения Greenpeace Полина Каркина. В мире идет процесс декарбонизации, многие страны заявили о планах по достижению углеродной нейтральности. Уголь – наиболее грязный вид топлива, поэтому от него отказываются в первую очередь. Однако из нефти и газа уже тоже начинают забирать инвестиции: например, в начале этого года город Нью-Йорк начал процесс деинвестиций из нефти и газа. На данный момент это крупнейший муниципальный пенсионный фонд, который отказывается от ископаемого топлива, что задает тон для инвесторов по всему миру.

«Даже если не говорить о репутационных рисках, возобновляемая энергетика уже просто дешевле: сегодня более половины новых мощностей зеленой энергетики дают более низкие затраты на электроэнергию, чем самые дешевые новые угольные электростанции, а солнечная энергетика признается самым дешевым источником электроэнергии в истории человечества. И это уже заявка на необратимую победу возобновляемых источников энергии», — пояснила Каркина.

Интерес инвесторов к традиционным источникам энергии трансформируется, также отметил директор программы WWF России «Зеленая экономика» Михаил Бабенко. Это связано как с имиджевыми рисками, так и экономическими (те же квоты на выбросы).

«При этом мы видим, что не только инвесторы, но и сами энергетические компании меняют взгляд на свой бизнес — в качестве примера можно привести и Enel, и бывшую Statoil (теперь Equinor), которая приняла стратегию трансформации», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Однако Бабенко оговорился, что отказ от угля — это пока не перспектива ближайших лет, в том числе и из соображений его доступности, большого количества мощностей и себестоимости его использования. После угля на повестке стоит флотский мазут, пока, преимущественно, в Арктике, подчеркнул он. Запрет на его использование начнет действовать с 2024 года. Замена мазута на сжиженный природный газ может значительно снизить риски разливов нефтепродуктов и выбросы сажи.

Какие убытки понесет Россия

В России ископаемое топливо — это основа экономики, напомнил Георгий Сафонов из НИУ ВШЭ. От ТЭКа сильно зависит не только добыча углеводородов, но и смежные отрасли.

«Потеря рынков сбыта в ЕС, Китае, Японии, Южной Корее — перспектива текущего десятилетия. А это около 60-65% экспортных доходов страны. Россия уже почувствовала это в 2020 году, когда выручка от экспорта энергоносителей сократилась в разы. Пока заместить стремительно тающие доходы нечем, а это около $400-500 млрд в год», — сказал эксперт.

Он добавил, что несмотря на огромные ресурсы зеленой энергии, России нечего предложить мировому рынку с более высокими экологическими требованиями.

«Необходимы решительные шаги по развитию технологий и рынка зеленого водорода, биотоплива второго поколения, возобновляемых источников энергии. Иначе об экономическом росте останется только мечтать»,

— предупредил Сафонов.

В Минэнерго на запрос «Газеты.Ru», однако, заявили, что введение в эксплуатацию угольных электростанций — как новых, так и взамен стареющих — сейчас основной тренд в странах Азиатско-тихоокеанского региона. Они имеют КПД на 10% выше, чем те, которые эксплуатируются несколько десятилетий, и позволяют вырабатывать энергию, расходуя меньше угля. Развивать все альтернативные виды генерации (атомную, ветряную, гидрогенерацию) планирует Китай. Однако можно ожидать постепенного снижения использования угля ее традиционными потребителями — Японией, Кореей в связи с развитием автономной энергетики, возобновляемых источников энергии и т.п. Падение же спроса на уголь в Европе является закономерным результатом декарбонизации, который идет с начала двухтысячных годов.

Драйвером развития угольной отрасли в России являются поставки в восточном направлении — в страны АТР и регион Индийского океана.

«В настоящее время мировой угольный рынок претерпевает серьезные изменения. Восстанавливается спрос на угольную продукцию, цены потребления растут как на азиатском, так и на европейском рынках. При этом цены реализации российского угля (FOB) в портах Дальнего Востока растут более высокими темпами и в настоящее время превышают цены в портах Балтики более чем на $20 за тонну», — сообщили в Минэнерго.

При этом в рамках Программы развития угольной промышленности России до 2035 года объем экспорта угля планируется увеличить до 259 млн тонн по консервативному сценарию и до 392 млн тонн — по оптимистичному. По итогам 2020 года экспортные поставки угля составили 212,2 млн тонн.

При этом в ведомстве отметили, что в будущем переход к экологически чистой энергетике — это один из приоритетов государственной политики. Уже сейчас Россия обладает одной из самых «чистых» структур энергоэнергетики: более 80% выработки осуществляется на источниках с низкой удельной эмиссией парниковых газов (АЭС, ГЭС, парогазовые установки и др.).