«Остановить развитие России»: в Госдуме объяснили, зачем США нужны санкции

США могут ввести новые экономические санкции против России. Об этом в своем Telegram-канале заявил в понедельник, 19 апреля, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

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Cама мысль о том, что Россия «может занять подобающее ей место в мире», неприемлема для США и их союзников. Именно с этим, по мнению Володина, связана истерика, которая звучит «практически каждодневно».

«Думаю, в ближайшее время, учитывая, что всему миру стало ясно, какие стандарты демократии и защиты прав человека в самих США, следует ожидать другие претензии к нашей стране», — написал Володин.

«Видя, что экономика развивается даже в ситуации с пандемией, предполагаю, что удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль», — считает Володин.

По его мнению, таким образом Америка попытается остановить экономическое развитие России. Володин призвал «наконец понять цену всем этим обвинениям» и «сделать все, чтобы не допустить вмешательства извне».

Помнить о Сноудене и Ассанже

В контексте обсуждения борьбы за права человека Володин предложил обращать внимание на ситуацию вокруг основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа и бывшего сотрудника Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена.

Оба они действовали в интересах граждан всего мира, выступив в защиту прав человека, отметил Володин». Но сейчас об Ассанже, о состоянии его здоровья ничего неизвестно. Это происходит из-за позиции США, «темные делишки» которых Ассанж раскрыл.

«В последние дни от президента Соединенных Штатов, западных политиков и ряда деятелей культуры прозвучали заявления с обеспокоенностью соблюдением прав человека в нашей стране. Эти люди, наверное, сильно заняты, возможно, у них не хватает времени, чтобы сделать заявления в связи с ситуацией вокруг Джулиана Ассанжа и Эдварда Сноудена», — написал Володин в Telegram-канале.

По его словам, Ассанж и Сноуден «не действовали в интересах других стран или финансовых корпораций», а «открыли миру правду». При этом если бы они «аналогичные открытия и публикации сделали в отношении России, Китая и ряда других стран, которые мешают Соединенным Штатам, заявления по их защите и воспеванию как борцов за свободу звучали бы отовсюду».

Заявления о нарушении прав человека начались ровно с того момента, как только Россия стала «усиливаться на международной арене», акцентировал Володин.

Ранее 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России, в частности, речь идет об ограничениях в отношении 32 российских физических и юридических лиц и шести технологических компаний в РФ. Также в Вашингтоне объявили, что из США высылаются десять российских дипломатов.

После введения санкций МИД России вызвал посла США в Москве Джона Салливана. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что агрессивное поведение Вашингтона получит «решительный отпор», а ответ на санкции будет неотвратимым. Захарова уточнила, что Вашингтон делает ставку на санкционное давление и вмешательство во внутренние дела России. По словам представителя внешнеполитического ведомства, введение рестрикций против России явно говорит о том, что Белый дом не заинтересован в нормализации отношений.

Меньше ущерба для взаимоотношений

В этой связи 16 апреля российский МИД опубликовал список ответных мер в связи с «враждебными действиями США».

Хотя новый пакет санкций США против России стал одним из самых жестких, он призван ограничить ущерб отношениям двух стран, сообщило 16 апреля агентство Bloomberg. Даже когда в России пообещали «неотвратимо» ответить на американские санкции, Кремль показал, что готов свести ущерб к минимуму и открыт к предложению Белого дома о проведении встречи президентов США и России, отметил Bloomberg.

Запрет американским банкам и инвестиционным фондам с 14 июня покупать новые рублевые облигации агентство не считает болезненным вариантом, так как, вероятно, это не потребует от ЦБ РФ повышения ключевой ставки.

Как отмечает агентство, российские власти восприняли санкции как довольно нейтральные, а само введение ограничительных мер, как вполне ожидаемое. По словам советника по национальной безопасности США Джейка Салливана, цель Байдена заключается в том, чтобы «обеспечить существенный и заслуживающий доверия ответ, однако не усугублять ситуацию». В администрации Байдена считают, что президент намерен встретиться с Путиным, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение отношений между двумя странами.