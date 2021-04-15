Первый пошел: Ford оставил российский Sollers без комплектующих

Американский концерн Ford Motor объявил об остановке ряда своих предприятий по всему миру, сообщает в четверг The Detroit News. Так, в апреле и мае полная либо частичная остановка коснется американских заводов корпорации в Канзас-Сити, Флэт-Роке, Чикаго, Огайо и Кентукки. Однако наибольший период простоя приходится на совместное предприятие Ford в Турции — завод Otosan, который будет стоять с 19 апреля по 3 июня этого года (46 дней).

Именно с завода Ford Otosan в турецкой провинции Коджаэли в Россию поступают ключевые машинокомплекты для производства микроавтобуса Ford Transit в Елабуге — узлы и агрегаты, а также детали сложной штамповки, которые не может выполнять российский завод. Без них произвести фургон нельзя.

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В пресс-службе Sollers заявили, что в цепочке их поставщиков присутствуют как зарубежные, так и локальные партнеры. И благодаря «продуманной стратегии и прогнозам, компания предусмотрела все возможные решения и пути со своевременной поставкой необходимых комплектующих». На данный момент елабужский завод работает в обычном режиме, остановка производства автомобилей Ford Transit не планируется, заверили в компании.

«Бесперебойное производство автомобилей Ford Transit – наша приоритетная задача в связи с быстрым ростом объема продаж. Риски дефицита автомобилей Ford Transit в официальных дилерских центрах отсутствуют», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе Sollers.

Проблемы с доступностью чипов, использующихся в автопроме для производства различной контрольно-управляющей электроники, обнаружились в конце прошлого года. Из-за низкого спроса на этот товар ввиду пандемии и глобального сокращения потребления, добывающие компании резко снизили добычу сырья для производства полупроводников.

В 2021 году вместе с частичным снятием изоляционных режимов в мире резко вырос спрос на чипы для электроники.

Автомобильная отрасль ощутила сильнейший дефицит этих компонентов из-за образовавшегося перекоса поставок полупроводников в пользу производителей бытовой электроники и гаджетов.

Ситуация усугубилась в конце марта после пожара в Японии на фабрике Renesas Electronic, второго по величине в мире производителя микрочипов для автопрома. По разным оценкам, эта компания снабжает чипами до 20% от мирового конвейерного производства автомобилей. Конгломерат крупнейших автопроизводителей США (Ford, Fiat-Chrysler и GM) помимо прочих автоконцернов также являются клиентами Renesas.

В России уже ощущается нехватка многих моделей, хотя автокомпании продолжают уверять, что проблем с их поставками не будет, отмечает партнер аналитического агентства «Автостат» по автопрому Игорь Моржаретто.

«В российском автопроме проблема из-за нехватки полупроводников стоит очень остро, просто о ней вслух почему-то никто не говорит, похоже, дело дойдет и до остановки заводов.

Вполне, возможно, что у них [Sollers] есть какой-то запас компонентов, но сомневаюсь, что его хватит на полтора месяца простоя турецкого завода», — поделился мнением с «Газетой.Ru» Игорь Моржаретто.

Собеседник издания подчеркивает, что сейчас складские запасы чипов и компонентов электроники для сборки машин невысоки у всех автокомпаний. Он также полагает, что из-за нехватки деталей Sollers может перейти на выпуск неукомплектованных машин «на склад», чтобы сохранить работу конвейера. А когда необходимые автокомпоненты доставят, можно будет оперативно закончить сборку некондиционных автомобилей, заметил Моржаретто.

По итогам 2020 года реализация Ford Transit в России выросла на 12% и составила 14 тыс. автомобилей, свидетельствует статистика Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в России машин. В этом году на фоне дефицитного спроса для Sollers ситуация развивается следующим образом:

только за три первых месяца спрос на фургон вырос на 62%, достигнув 3,4 тыс. штук.

Впрочем, такой объем выпуска машин нельзя считать крупным, компания могла и успеть запастись автокомпонентами для своих потребностей, полагает независимый эксперт по автопрому Сергей Бургазлиев.

В то же время он отмечает, что с учетом времени на заказ, производство и логистику, предвидеть потенциальную проблему в Sollers должны были еще в самом начале года. По оценкам эксперта, временной лаг от размещения заказа на Ford Otosan до факта доставки автокомпонентов в цеха елабужского предприятия может составлять до трех месяцев.

Также нужно учитывать, что после запуска конвейера Otosan этот завод в первую очередь будет насыщать приоритетных европейских заказчиков и только потом российского партнера, подчеркнул Бургазлиев.

Потенциальные сбои производства могут сказаться на отгрузке автомобилей клиентам и это касается не только Sollers, уверен автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Впрочем, заводам в итоге могут не понадобиться дополнительные автомобили, поскольку на рынке наступил перелом, и продажи уверенно идут вниз, резюмировал эксперт.