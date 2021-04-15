Вместо Турции: подорожает ли отдых в России

Россияне стали искать альтернативные варианты отдыха после того, как власти ограничили авиасообщение с Турцией и Танзанией (с 15 апреля по 1 июня). Ростуризм ранее отметил, что купленные путевки можно обменять на путешествие по стране — по согласованию с туроператором.

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Например, после объявления об ограничениях стоимость проживания в Сочи на майские праздники в среднем выросла на 50%, сообщила президент Ассоциации отельеров Сочи Анна Нетягина. При этом она добавила, что «спрос на Сочи был и будет большим». Многие гости бронировали места заранее, новым туристам придется подстраиваться под цены.

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) не смогли оперативно ответить на вопросы «Газеты.Ru» об изменении цен на туры внутри страны. В Ростуризме также не предоставили комментария.

Сочи и Крым – одни из самых популярных направлений у россиян, а стоимость отдыха зависит от спроса, сказала «Газете.Ru» руководитель пресс-службы сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip Елена Шелехова.

Она отметила, что еще до появления новостей об ограничении полетов в Турцию и Танзанию в Сочи было забронировано 6% от всех авиабилетов на начало мая, в Симферополь — 4%. Эти направления заняли третье и четвертое место в десятке российских направлений с вылетом в начале мая после Москвы и Санкт-Петербурга.

Средняя стоимость авиабилета в Сочи в обе стороны на майские праздники сейчас составляет 12 400 руб. на человека, рассказала Шелехова. Места в трехзвездочной гостинице можно найти от 2100 руб. за ночь. Перелет в Симферополь и обратно в среднем будет стоить 13 200 руб., а цены на отели на крымском побережье начинаются от 2000 руб. А вот перелет, например, в Анталию в тот же период обошелся бы примерно в 25 000 — 30 000 руб., минимальная цена размещения — 1 300 руб.

«Так, в среднем стоимость недельного пребывания на российских курортах может оказаться соразмерна или даже меньше, чем на турецких»,

— сказала Елена Шелехова.

Туры на майские праздники в целом были закрыты еще неделю назад, и сейчас распродают последние места, сказал «Газете.Ru» гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин. По его словам, цены на них могут вырасти, но в целом это «погоды не сделает». На летние туры цены после закрытия Турции сильно не изменились.

Если сравнивать стоимость отдыха в Турции или в России, то, как правило, дешевле отдохнуть в трехзвездочном отеле внутри страны, сказал Ромашкин. Ситуация с четырехзвездочными отелями примерно такая же. А вот пятизвездочные отели в России всегда были дороже, чем в Турции, отметил Ромашкин.

Это объясняется их количеством: на турецком побережье их около 250, а в Краснодарском крае – около 30. «Понятно, что за счет масштаба они могут позволить себе более низкие цены», — отметил Сергей Ромашкин.

Он добавил, что неделя проживания на майские праздники в Турции несколько дней назад стоила от 30 тыс. руб. в трехзвездочных отелях и до 70 тыс. руб. в пятизвездочных. В России – от 25 тыс. руб. и примерно до 100 тыс. руб. «Массовый рынок у нас дешевле. А вот дорогой «пятизвездочный» дешевле в Турции», — подчеркнул Ромашкин.

В сервисе по поиску и покупке туров Level.Travel сообщили «Газете.Ru», что внутри страны у них самое популярное направление — Сочи, туда в апреле-июне отправятся 63% туристов. За последнюю неделю средний чек туда вырос на 25%. На втором месте — Красная Поляна и Крым (на 10% каждый). При этом в Level.Travel отметили, что если на отдых в горах средний чек вырос на 35%, то в Крыму сократился на 11%.

«Говорить о том, что отдых в России обойдется дороже Турции, нельзя: подорожают в первую очередь отели высокого класса — пять звезд»,

— сказал «Газете.Ru» сооснователь Level.Travel Дмитрий Малютин.

Он также обратил внимание, что на российских курортах мало пятизвездочных отелей. В отелях среднего класса и гостевых домах без звезд цены вырастут незначительно, считает Малютин. Однако он призвал не откладывать бронирование, поскольку хорошей инфраструктуры на всех не хватит.

По данным сервиса по поиску билетов Aviasales, число запросов по российским направлениям выросло на 30%. При этом по ключевым черноморским направлениям есть небольшое снижение среднего чека на майские даты, если сравнивать покупки 4-8 апреля и 11-15 апреля.

В Сочи средний чек на одного человека (туда-обратно) снизился на 3,7% до 11 586 руб., в Анапу – на 5,9% до 12 672 руб., в Симферополь – на 5,8% до 11 724 руб., сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе Aviasales.

Cервис «Туту.ру» также зафиксировал рост интереса к российским направлениям. Билеты в Анапу, Геленджик, Минеральные Воды, Сочи искали на 30% чаще, в Симферополь — на 27%. Однако это может быть связано не только с новостями о приостановке полетов в Турцию, но и приближением летнего сезона, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе сервиса.

По сравнению с прошлой неделей аналитики «Туту.ру» не зафиксировали рост среднего чека на авиабилеты на российские курорты с вылетом в апреле-июне – было даже небольшое снижение. Если сравнивать покупки 5-11 апреля и 12-15 апреля, средний чек туда-обратно в Симферополь снизился на 1%, до 13 199 руб., в Сочи – на 4%, до 12 907 руб., в Анапу – на 6%, до 14 336 руб., в Геленджик – на 1%, до 16 136 руб. Стоимость билетов в Минеральные воды подросла на 4%, до 12 867 руб.

В топ-10 популярных авианаправлений по России в апреле — июне 2021 года, по данным «Туту.ру», вошли Москва — Симферополь, Москва — Сочи, Москва — Санкт-Петербург, Москва — Калининград, Москва — Минеральные Воды, Москва — Краснодар, Москва — Анапа, Москва — Екатеринбург, а также Санкт-Петербург — Сочи, Санкт-Петербург — Симферополь.