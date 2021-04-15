На государство не надейся: россияне могут остаться без страховой пенсии

Число неспособных претендовать на страховую пенсию по старости может вырасти, предупреждают эксперты НИУ ВШЭ в докладе «Российская пенсионная система в контексте долгосрочных вызовов и национальных целей развития» (есть у «Газеты.Ru»). Среди главных причин — старение населения и особенности российского рынка труда, связанные с растущей неформальной или скрытой занятостью (по оценкам, около 20–25% от общего числа занятых).

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При принятии Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы в 2012 году «на задворках» осталась дискуссия о структурных изменениях на рынке труда, и эти проблемы накапливаются, говорят эксперты ВШЭ.

«На рынке труда происходят структурные изменения: сокращение стандартных форм занятости, расширение цифровизации рабочих мест, расширение платформенной занятости [курьеры, доставщики и др., берущие заказы с интернет-платформ], а также появление разных альтернативных форматов занятости — рост фрилансерства, расширение неформальной занятости — все это сужает возможности для страхового финансирования пенсионной системы, потому что сокращает облагаемый фонд занятости»,

— пояснила один из авторов доклада в ходе его презентации, заведующая Центром комплексных исследований социальной политики Института социальной политики Оксана Синявская.

Кроме того, многие граждане получают очень низкие зарплаты, а значит, на их имя откладывается в Пенсионном фонде очень мало средств. Авторы доклада указывают, что Стратегия развития пенсионной системы принималась на подъеме после кризиса 2008-2011, а начиная с 2014 года происходило снижение реальных доходов населения, включая реальный размер заработной платы и пенсий. Усилились и бюджетные ограничения на софинансирование пенсионных обязательств. Пандемия в еще большей степени усугубила эти процессы.

Кроме того, власти, реагируя на внешнеэкономическую ситуацию, приняли ряд мер, не предусмотренных Стратегией и даже идущих вразрез с поставленными целями обеспечить населению достойную старость. Например, повышение пенсионного возраста, «заморозка» накопительной пенсии. Не улучшает ситуацию и повышение требований к стажу и величине индивидуального пенсионного коэффициента: это приводит к сужению охвата граждан системой обязательного пенсионного страхования.

«Результат — лоскутное одеяло, Тришкин кафтан, в котором все время будет что-то рваться и требовать починки. Говорить об устойчивости российской пенсионной системы не приходится», — подчеркивает Оксана Синявская.

Между тем, 90% всех пенсионных выплат сейчас происходят через пенсионную систему, говорят аналитики. Ее необходимо совершенствовать, иначе в ближайшие десятилетия разрыв между доходами после выхода на пенсию станет критичным и будет напоминать ситуацию с крайне низкими пенсиями в 1990-е годы.

«Наши расчеты показывают, что соотношение среднего размера пенсий и средней зарплаты снизится до 27% к 2050 году [с примерно 34% сейчас], то есть, мы вернемся к ситуации, когда была сделана валоризация [увеличение пенсий за счет советского стажа в 2002]. Т.е. это достаточно критично»,

— пояснил в ходе обсуждения доклада к.э.н., заместитель директора в Институте социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин.

Как накопить на достойную старость?

Основная задача для долгосрочного инвестирования – сохранить свои сбережения выше инфляции и, в случае с Россией, выше девальвации, говорит управляющий активами БКС «Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Для этого есть несколько сценариев. Первый — копить самостоятельно, храня деньги дома или на долгосрочных депозитах. Но средневзвешенные ставки по ним держатся в среднем на уровне инфляции (т.е. не выше 5%), свидетельствуют данные ЦБ. И депозит не убережет активы от обесценения. Кроме того, есть риск многое потерять при банкротстве банка. Вклады до 1,4 млн рублей страхуются и возвращаются полностью, больше — лишь частично.

«Безусловно, банковский депозит — это довольно надежный инструмент в качестве «подушки безопасности», но только в том случае, если у человека уже есть определенные накопления. Хотя и в этом случае, если с вдруг ним произойдут фатальные события, то процесс наследования его сбережений может тянуться месяцами. Ситуация усугубляется, если он был единственным кормильцем в семье», — рассказал «Газете.Ru» генеральный директор компании «Ингосстрах-Жизнь» Владимир Черников.

Второй сценарий — использовать для накоплений пенсионные фонды. Например, нарастить накопительную часть государственной пенсии: попросить работодателя увеличить отчисления из зарплаты. Или перевести часть страховой пенсии в негосударственный пенсионный фонд и организовать себе вторую пенсию.

«В 25 лет достаточно ежемесячно откладывать на индивидуальный пенсионный план (ИПП) НПФ Сбербанка по 2–3 тысячи рублей, чтобы к выходу на пенсию иметь прибавку к своей государственной пенсии в размере 40-50 тыс. рублей в месяц», — пояснили «Газете.Ru» в Сбер НПФ. Преимуществом этого варианта можно считать то, что исторически доходность по ИПП выше инфляции и ставок банковских вкладов, напомнили в фонде. Кроме того, с начала 2021 года вклады свыше 1 миллиона рублей облагаются налогом, тогда как накопления по ИПП не облагаются НДФЛ и со взносов можно оформить социальный налоговый вычет, подчеркнули в Сбер НПФ.

Сценарий третий — выбрать программы накопительного страхования жизни. Они позволяют не только накопить определенную сумму к определенному сроку, но и защитить своих близких, говорит Владимир Черников из «Ингосстрах-Жизнь». Программы накопительного страхования жизни (НСЖ) позволяют не только обеспечить накопления с гарантированной доходностью на более интересных клиенту условиях, чем могут предложить банковские вклады, но и указать выгодоприобретателя при наступлении страхового случая, который в течение 20 дней получит полную сумму накоплений по договору, вне зависимости от того, сколько взносов по программе успел сделать застрахованный.

Обычно договоры НСЖ заключаются на большой срок — от 5 до 20 лет, и требуют регулярного внесения небольших платежей. К концу срока договора клиент получает все накопленные деньги и дополнительный инвестиционный доход. Страховая сумма по таким договорам, как правило, близка к сумме взносов.

«Например, если 30-летняя женщина оформит договор НСЖ по базовой программе и будет каждый месяц в течение 15 лет вносить на полис 10 тыс. рублей, выплата для нее составит 1,984 млн рублей. При этом сумма возврата налога за весь период страхования может составить до 234 тыс. рублей», — рассказали в Сбербанке.

В СК «Ингосстрах-Жизнь» гарантируют, что например, по программе «Авантаж» при взносе в размере 10 тыс. рублей в месяц через 20 лет клиент гарантированно получит почти 3 млн рублей.

Дополнительный инвестиционный доход по страховым продуктам ежегодно объявляется по результатам основной деятельности страховщика. Обещать конкретные цифры организации не могут — в среднем около 5-9% годовых.

Сценарий четвертый — инвестировать. Однако в России пока нет четких разработанных программ для самостоятельного «пенсионного» инвестирования, подчеркивает Андрей Русецкий из БКС «Мир инвестиций». Как ожидается, в ближайшее время будет запущен индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) нового типа для долгосрочного инвестирования — на срок более трех лет, и инвестиции не будут облагаться налогом, уточнил он.

По словам эксперта, еще один подходящий инструмент на долгую перспективу — это паевые инвестиционные фонды (ПИФы), внутри которых тоже не платятся налоги, а весь доход реинвестируется. После трех лет удержания можно получить налоговый вычет за каждый прошедший и последующий год.

И, наконец, можно сформировать портфель самостоятельно или с помощью консультантов по управлению капиталом. При этом стоит помнить о том, что чем моложе инвестор, тем более рисковые активы и агрессивную стратегию он может себе позволить, считает эксперт.

Так, акции за 1,5-2 года отыгрывают девальвацию национальных валют (большинство компаний — экспортеры и производители сырья, то есть выигрывают от девальвации). Чем раньше начинается период инвестирования, тем больше доля акций: 100 минус ваш возраст — и вы получите долю акций в портфеле, говорит Русецкий. По словам эксперта, типовой портфель долгосрочного инвестора состоит по большей части из акций, инструменты с фиксированной доходностью занимают меньше половины.

«Если мы возьмем портфель из 20% облигаций и 80% российских акций, то 25-летнему человеку нужно инвестировать 11-15% от зарплаты, чтобы на пенсии иметь примерно такой же доход, как сейчас – в ценах реального времени (с учетом инфляции). Этот доход будет дополнительным к государственной пенсии. Чем позже вы начнете откладывать, тем выше должна быть доля от ежемесячного дохода, которая идет в инвестиции»,

— говорит управляющий активами БКС «Мир инвестиций» Андрей Русецкий.

Чем ближе пенсия, тем важнее будет сохранить основной капитал, а значит, стоит выбирать более консервативные инструменты — например, безопасные ценные бумаги, такие как облигации инвестиционного уровня.

И пятый сценарий — инвестировать в недвижимость, чтобы в старости жить на ренту. Плюсы: стабильный доход. Минусы — в России недвижимость плохо показала себя как защитный актив от девальвации, заключил эксперт.