«Являемся социально значимой системой»: Visa и MasterCard не уходят из РФ

Visa и Mastercard продолжают свою работу в России в обычном режиме.

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«Мы ведем бизнес в России более 20 лет, и сейчас россияне пользуются более 100 млн карт Mastercard, выпущенных российскими банками. Компания является социально значимой платежной системой, и все операции по российским картам надежно обрабатываются в НСПК», — приводит РБК слова главы Mastercard в России Алексея Малиновского.

В Visa указали, что компания осуществляет деятельность в России более 30 лет, вносит свой вклад в цифровизацию экономики РФ и развивает российский рынок современными платежными технологиями и решениями.

В своем исходном комментарии днем ранее представитель Кремля напомнил, что антироссийские ограничения со стороны США проявляются в самых разных формах.

«Это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», — пояснил Дмитрий Песков.

В этой связи, по его словам, лучший способ страхования открытых валютных позиций — это создание систем, которые смогут компенсировать отсутствие различных услуг или «форматов сопровождения финансовой деятельности», систем по укреплению суверенитета во всех отраслях экономики и банковского дела.

Представитель российского президента напомнил, что у России есть своя платежная система «Мир», которая используется также в ряде других стран.

Первый заместитель председателя Центрального банка РФ Ольга Скоробогатова отметила, что не видит рисков, о которых говорил Песков.

«Если говорить о сегодняшней ситуации, то я считаю, что она достаточно спокойная, мы не видим каких-либо рисков отключения от международных платежных систем, и я думаю, что международным платежным системам это самим крайне невыгодно», — сказала экономист.

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков также считает, что вряд ли нужно ожидать отключения страны от Visa и MasterCard, хотя, по его словам, технически Россия к этому готова.

«Visa и MasterCard занимают 75% российского рынка. Это оборот даже не в десятки, а около сотни триллионов рублей. Это огромный заработок, который они потеряют, если их потребуют отключиться от российского рынка. Поэтому я не очень верю, что Госдеп такое решение примет. Но теоретически мы готовы», — пояснил парламентарий.

Он указал, что из-за локаута многих стран вследствие пандемии COVID-19 поездки россиян за границу весьма сократились, а, следовательно, и значение международных платежных систем для них не так высоко.

При этом, карта «Мир» принимается в 13 странах, в том числе – в Великобритании.

«Внутри России карта «Мир» уже имеет почти 25% рынка, эмитировано почти 100 млн карт, при этом всего вместе с международными платежными системами — больше 300 млн карт», — детализировал депутат.

При этом, глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью иранскому информационному агентству IRNA заявил, что Россия активизирует усилия по снижению рисков, связанных с санкциями, и потенциальных затрат хозяйствующих субъектов.

В частности, по его словам, российской стороне следует предпринять постепенные шаги по продвижению к дедолларизации национальных экономик и переходу к платежам в национальной или альтернативной валюте, а также к прекращению использования международных платежных систем, контролируемых Западом.

В начале декабря 2014 года тогдашний президент США Барак Обама издал «санкционный» указ — №13685. Согласно этому документу был установлен запрет на американские инвестиции в Крымский регион, импорт и экспорт товаров, услуг, технологий между США и Крымом.

Действие указа распространялось в том числе на банки. После этого указа Visa и MasterCard приостановили обслуживание карт российских банков, работающих в Крыму.