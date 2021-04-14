Осторожный оптимизм: как звонок Байдена помог рублю

Официальный курс евро снизился более чем на рубль до 90,5 рублей, курс доллара — на полтора рубля, до 75,6. Оптимизм в российский валютный рынок вселил состоявшийся накануне телефонный разговор между президентами России Владимиром Путиным и США Джо Байденом, в ходе которого последний предложил встретиться в ближайшие месяцы в одной из европейских стран и обсудить взаимоотношения двух государств.

«Фактор этот был неожиданный, поэтому движение было мощным: с 77 рублей накануне до 76, сегодня эта тенденция продолжилась, но сейчас ситуация стабилизировалась, потому что на рынке понимают, что история не закончилась. Любая негативная новость — и все развернется обратно»,

— считает ведущий аналитик ИК QBF Олег Богданов.

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Эксперты считают готовность к диалогу хорошим знаком, но не видят предпосылок для существенного изменения геополитической ситуации. Байден сейчас будет вести диалог исключительно по темам, которые интересны американцам, но российская позиция по вопросам прав человека, Украины, вмешательства в американские выборы столь же бескомпромиссна, и здесь никаких решительных изменений не будет, рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник Института США и Канады РАН Павел Кошкин.

«Вероятность новых санкций остается на повестке, они висят как Дамоклов меч над нами, и несмотря на то, что была попытка диалога по телефону между Байденом и Путиным — это была всего лишь попытка расставить «красные линии», объясниться, чтобы взять ситуацию под контроль и не допустить дальнейшего ухудшения отношений», — считает он.

Тем не менее, даже этого достаточно для некоторой эйфории на рынке, но она может легко улетучиться, предупреждает Олег Богданов их QBF. Он также отметил, что Минфин воспользовался снижением доходности облигаций федерального займа на 20 базисных пунктов и разместил в среду 170,732 млрд рублей с доходностью 7,08% годовых.

«Хорошо идут аукционы Министерства финансов по размещению опционов ОФЗ, спрос высок, но все равно премию приходится давать. Ситуация сегодня для Минфина благоприятная: получилось разместить с небольшой премией большое количество ОФЗ», — говорит Олег Богданов.

Профессор Школы финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ Александр Абрамов считает, что подъем на рынке будет недолгим, потому что вопрос о санкциях остается открытым. Любой дальнейший негативный фон будет провоцировать волатильность национальной валюты, заметил он в разговоре с «Газетой.Ru».

«Основное направление, которое может повлиять на курс — это санкции в отношении российских госбумаг. Потому что нерезиденты держат 3 трлн рублей в ОФЗ. Все остальное — более эмоциональные факторы, и к серьезным подвижкам не приведут.

Думаю, что рубль опирается на достаточно крепкую макроэкономику, и таких явных, долгосрочных тенденций, которые бы вели к его обесценению, я не вижу», — говорит профессор ВШЭ Александр Абрамов.

Как считают рыночные аналитики, сейчас рублевые активы отыгрывают геополитические риски. Это обусловлено недооцененностью рубля к сырьевым товарам и другим рисковым активам. Поэтому теперь он может продолжить расти, уменьшая данный курсовой дисбаланс, считает эксперт по фондовому рынку БКС «Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Этот сценарий реализуется, если ситуация на мировых рынках существенно не ухудшится, а вероятные санкции против России будут носить исключительно персональный характер или затрагивать только небольшие компании. В этом случае доллар может опуститься в район 9-месячного минимума 72,53 руб.», — рассказал «Газете.Ru» Дмитрий Бабин.

Аналогичный прогноз при благоприятном развитии ситуации сделали экономисты Credit Suisse, сообщает брокер FXstreet. Но если двусторонние отношения ухудшатся, то рубль снова ждут антирекорды.

«В свете намерений Байдена и Путина встретиться в ближайшие месяцы и установить стабильные и предсказуемые отношения, наш прогноз на стоимость доллара в коридоре 72-76 рублей релевантен в краткосрочной перспективе. Если же напряжение между Россией и Украиной усилится, то при этом сценарии мы прогнозируем, что рубль пробьет отметку в 80, что приведет к мерам поддержки со стороны ЦБ в форме приостановки закупки валюты на рынке в рамках бюджетного правила — сейчас регулятор покупает порядка $110 млн в день», — цитирует экономистов Credit Suisse брокер FXstreet.