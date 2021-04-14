Акула в бассейне: Hyundai взял под себя бизнес автомобилей с пробегом

Компания «Хендэ Мотор СНГ» запустила онлайн-платформу UKA, с помощью которой клиенты компании смогут приобрести подержанный автомобиль, сообщила пресс-служба компании. Правда, воспользоваться услугой можно только через мобильное приложение, сайт пока не разработан.

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В декабре прошлого года Hyundai запустил онлайн-торговлю новыми автомобилями, сервис продажи машин с пробегом будет работать по аналогичном алгоритму: выбор, заказ и оплату автомобиля предлагается сделать в режиме онлайн-магазина. Хотя остается возможность и ознакомиться с автомобилем и записаться на тест-драйв.

«Это настоящий онлайн-магазин, который поможет приобрести идеальный автомобиль с пробегом при поддержке глобального бренда и всего в несколько кликов.

Достаточно выбрать автомобиль по заданным параметрам в своем городе, зарегистрироваться в системе, оплатить покупку и в конце лишь забрать автомобиль у дилера в любое удобное время»,

— объяснил принцип работы сервиса управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Алексей Калицев.

Наполняться база будет как собственными машинами дистрибьютора, выбывающими из проекта Mobility (сервис подписки), лизинговых корпоративных парков (реализующихся самими импортером) и списанных после тест-драйвов машин, так и автомобилями официальных дилеров.

Примечательно, что помимо машин собственного бренда Hyundai намерен торговать через этот канал и продукцией других автокомпаний.

В то же время в конце прошлого года Калицев отмечал, что на договоры «трейд-ин» (покупка нового авто с одновременной продажей старого) приходится до половины от всех сделок в дилерских сетях Hyundai. А именно — около 70 тыс. автомобилей.

«В дальнейшем мы планируем, что это будет мультибрендовая платформа, потому что в «трейд-ин» [поступает] примерно 40% Hyundai, остальное — другие марки», — говорил глава Hyundai в России.

В числе преимуществ собственного сервиса, за счет которых компания рассчитывает потеснить традиционных игроков (крупные классифайды), называется гарантия прозрачной истории эксплуатации продаваемых машин, проведение предпродажной подготовки и диагностики в официальных дилерских центрах.

Появление нового игрока, безусловно, сделает рынок автомобилей с пробегом более цивилизованным, считает президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Вячеслав Зубарев. Однако гораздо эффективнее было бы, если такая платформа объединяла все автокомпании, полагает он.

«Для клиента было бы удобнее, если бы автокомпании сделали одну платформу продаж автомобилей с пробегом.

Конечно, и такое событие — благо для рынка, но я, думаю, что весьма непросто [Hyundai] будет конкурировать с существующими автомобильными классифайдами», — поделился мнением в беседе с «Газетой.Ru» Вячеслав Зубарев.

В тоже время собеседник издания подчеркнул, что и для самих дилеров крайне важны продажи автомобилей с пробегом, поскольку этот рынок еще не освоен, во многие ниши могут прийти «цивилизованные дилерские продажи». В то же время дилеры не берутся оценивать потенциальные риски для себя ввиду появления конкурента в лице Hyundai. Несколько собеседников «Газеты.Ru» в крупных дилерских холдингах воздержались от обсуждения выхода Hyundai на рынок автомобилей с пробегом.

В феврале этого года официальные дилеры Hyundai в Санкт-Петербурге направили письмо в РОАД с протестом и просьбой решить проблему выхода торгового дома «Хендэ мотор СНГ на рынок онлайн-продаж.

В ассоциации в ответ предложили переадресовать этот вопрос правительству, которое выступило бы в вопросе параллельных продаж в роли регулятора.

Действия Hyundai пока что не отразятся на дилерском бизнесе, но через пару лет, когда клиенты поймут, что через дистрибьютора выгоднее и дешевле (пропадает наценка автосалона) покупать автомобили у дилеров начнутся реальные проблемы, убежден автомобильный эксперт Сергей Ифанов. Клиенты от этого только выиграют, уверен он.

Ресурс, которым обладает Hyundai, конечно же, ни в какое сравнение не идет ни с одним крупнейшим дилерским холдингом, также отметил он.

«Даже если сети попробуют объединиться, чтобы прожать свою позицию, вряд ли из этого что-то получится. Просто потому что всегда найдутся те, кто захочет занять место протестующих. Вдобавок это тренд, который задал Илон Маск с Tesla, у них принципиальная позиция — никаких дилеров. Так и маржи больше концерну, и меньше посредников, которые могут порождать локальный негативный имиджевый фон», — подытожил Ифанов.