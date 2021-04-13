«Россия готова»: возможно ли отключение от Visa и MasterCard

Дальнейшие антироссийские санкции Запада могут привести к тому, что Россия будет отключена от платежных систем Visa и MasterCard, предположил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Эти ограничения проявляются в самых разных формах, это достаточно непредсказуемый процесс, поэтому в рамках этого процесса, учитывая подобные недружественные, а порой даже враждебные формы поведения по отношению к нам, исключать нельзя ничего», — пояснил представитель Кремля.

В этой связи, по его словам, лучший способ страхования открытых валютных позиций — это создание систем, которые смогут компенсировать отсутствие различных услуг или «форматов сопровождения финансовой деятельности», систем по укреплению суверенитета во всех отраслях экономики и банковского дела.

Представитель российского лидера напомнил, что у России есть своя платежная система «Мир», которая используется также в ряде других стран.

Со своей стороны, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков считает, что вряд ли нужно ожидать отключения страны от Visa и MasterCard, хотя технически Россия к этому готова, передает ТАСС.

«Visa и MasterCard занимают 75% российского рынка. Это оборот даже не в десятки, а около сотни триллионов рублей. Это огромный заработок, который они потеряют, если их потребуют отключиться от российского рынка. Естественно, это репутационные потери.

Думаю, для них самое главное — это экономические очень большие потери. Поэтому я не очень верю, что Госдеп такое решение примет. Но теоретически мы готовы», — пояснил парламентарий.

Он указал, что из-за локаута многих стран вследствие пандемии COVID-19 поездки россиян за границу весьма сократились, а, следовательно, и значение международных платежных систем для них не так высоко. При этом, карта «Мир» принимается в 13 странах, в том числе – в Великобритании.

«Внутри России карта «Мир» уже имеет почти 25% рынка, эмитировано почти 100 млн карт, при этом всего вместе с международными платежными системами — больше 300 млн карт», — детализировал депутат.

Российская карта внутри страны может стать полноценной заменой международным платежным системам, что будет выгодно первой и невыгодно вторым.

Днем ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью иранскому информационному агентству IRNA заявил, что Россия активизирует усилия по снижению рисков, связанных с санкциями, и потенциальных затрат хозяйствующих субъектов.

В частности, по его словам, российской стороне следует предпринять постепенные шаги по продвижению к дедолларизации национальных экономик и переходу к платежам в национальной или альтернативной валюте, а также к прекращению использования международных платежных систем, контролируемых Западом.

«Россия в этом направлении активно работает. Мы видим большие перспективы сотрудничества в этой сфере со всеми заинтересованными международными партнерами», — добавил дипломат.

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» допустил, что две вышеупомянутые американские компании могут принять антироссийские решения.

«Когда в финансовый рынок начинает вмешиваться политика, теоретически становится возможным все. Но это будет очень опрометчивым шагом и для Visa, и для Mastercard, и вообще в целом для западного финансового рынка.

Будет, конечно, очень неадекватный и недальновидный поступок, потому что политика должна заниматься политикой, а финансовый рынок — это часть жизненного организма всего международного сообщества, которое должно жить по своим экономическим и социальным и гуманитарным законам», — подчеркнул академик РАН.

При этом, он категорически заявил, что вмешательство политики в финансовые вопросы является недопустимым явлением.

«Тосунян подчеркнул, что финансовый рынок не должен быть заложником политики.

«Если кто-то из участников рынка позволит себе такое, как в свое время Visa и Mastercard, когда в 2014 году на два дня было отключение, то потом поймет, что это релевантно отсечению самому себе руки или пальца. Это неадекватные действия. Я очень надеюсь, что возобладает инстинкт самосохранения, здравый смысл и понимание, что нельзя финансовый рынок доводить до такой крайностей сработают. Я отрицательно отношусь даже к самому обсуждению таких тем. Закрывать работы финансовых институтов тем более по собственной воле — это самокастрация», — пояснил Тосунян.