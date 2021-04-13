Зарплаты в конверте: как защитить свои права

На «серую» или «черную» зарплату согласились бы 36% россиян, показало исследование сервиса по поиску работы Superjob, которое было проведено в апреле 2021 года. В нем приняли участие 1600 человек. Не устраивают такие условия 35%, еще 29% затруднились дать ответ. В разгар пандемии коронавируса (апрель 2020 года) на зарплату «в конверте» были согласны 46%.

Тем не менее, количество согласных на зарплату «в конверте» оказалось минимальным за 12 лет. Для сравнения, в феврале 2009 года после экономического кризиса работать на таких условиях были готовы 60%.

Больше согласных на «черную» или «серую» зарплату среди мужчин: 40% против 33%. От возраста готовность получать деньги «в конверте» зависит несильно: доля таких работников среди людей до 24 лет — 34%, 25-34 — 34%, 35-44 — 39%, 45 и старше — 37%. От дохода зависимость также невелика: до 29 999 руб. — 38%, 30 000 — 49 999 руб. — 34%, 50 000 – 79 999 — 35%, от 80 000 — 38%.

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В Superjob считают, что активность работодателей на рынке труда растет, поэтому и количество людей, готовых получать зарплату «в конверте», снижается: у людей есть выбор между работодателями.

«При наличии выбора соискатели отдают предпочтение компаниям, соблюдающим ТК РФ, ведь «белая» зарплата — это отчисления в пенсионный фонд, оплата больничных, отпускных и компенсации при увольнении в полном объеме»,

— говорится в исследовании.

Среди готовых пойти на такие условия есть те, кто ищет личную выгоду, например, хочет снизить выплаты по исполнительным листам. Однако большинство называет себя заложниками обстоятельств: мало вакансий, нужно срочно устроиться на работу, следует из опроса.

По официальным данным Росстата, на долю неофициальных зарплат (которые не проходят по ведомостям) приходится примерно 20%, и она практически не меняется, отметил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

Эти данные берутся на основе анализа расходов: по ним сразу видно, что заявленные доходы не совпадают с реальными. По словам эксперта, какой-то высокой «турбулентности» на рынке труда не наблюдается, хотя доля скрытых доходов действительно падает.

Скрытые зарплаты, как правило, предлагают небольшие предприятия в сфере малого бизнеса, пояснил Остапкович. Крупные компании на это не пойдут.

«Потому что ходить по лезвию ножа и попадать под административные или даже уголовные дела никто не захочет»,

— сказал эксперт «Газете.Ru».

Георгий Остапкович добавил, что определенная доля скрытых доходов будет всегда, и это касается не только России, но и других стран, например, Великобритании, Франции. «Где есть собственность, там есть и уходы от белых зарплат, — отметил эксперт. – Пока никакого «криминала», если смотреть на макроуровень, я не вижу».

В долгосрочном бюджетном прогнозе на период до 2036 года, который был внесен в сентябре 2019 года правительством в Госдуму вместе с проектом бюджета на 2020–2022 годы говорилось, что что объем «серых» зарплат в России составляет 10 трлн руб. в год, отметила ведущий юрист гражданско-правового департамента КЛИФФ Виктория Соловьева. По данным Минфина, примерно 30-40% россиян получают неофициальную «серую» зарплату.

«Причины разные. Есть работники, которые вынуждены соглашаться на условия, предлагаемые работодателем, в силу высокой конкуренции на рынке труда. Часть работников идет на это сознательно, скрывая свой действительный доход (например, в целях снижения суммы алиментов), либо договариваясь с работодателем о более высокой оплате труда из-за экономии на страховых взносах», — сказала Соловьева «Газете.Ru».

Увеличение числа россиян, не готовых работать «в серую», связано с нечистоплотностью некоторых работодателей, считает профессор кафедры управления бизнес-процессами Института отраслевого менеджмента РАНХиГС Ольга Минченкова. В кризис, как правило, число «экономных» организаций увеличивается. «Работники, естественно, хотят обезопасить себя, поскольку процедура обжалования при «серой» схеме достаточно сложная», — пояснила «Газете.Ru».

Правильно оформленных сотрудников было сложнее сократить или оставить без оклада, например, во время локдауна, отметил ведущий юрист Объединенного юридического центра «Парфенон» Павел Уткин. При этом он подчеркнул, что подобные опросы не отражают всей картины, и ситуация со скрытыми зарплатами изменчива. В частности, часть сотрудников может пойти на компромиссы с работодателями, например, если им предложат прибавку.

Как работодатели обманывают сотрудников

Практика «серых» зарплат достаточно распространенная, особенно в сфере продаж, говорит Павел Уткин из «Парфенона». Работодатели официально устраивают сотрудников на минимальную зарплату по региону, а остальное обещают «в конверте», в зависимости от достигнутых результатов. Если сотрудник не выполняет план, ему могут выплатить только минимальный оклад. Подобные схемы больше распространены в российских компаниях, чем в подразделениях иностранных предприятий или в крупных государственных или окологосударственных холдингах, отметил юрист.

Компании, которые платят зарплаты в конверте, часто предлагают сотрудникам зарегистрироваться в качестве ИП или оформляют трудовые отношения под видом договора ГПХ с самозанятым, сказала «Газете.Ru» гендиректор платформы для работы с самозанятыми «Рокет Ворк» Анастасия Ускова.

По ее словам, самые распространенные ситуации – это несоответствие заявленной в описании вакансии зарплаты с реальной, попытки оплачивать испытательный срок новичкам по «низу» рынка с последующим увольнением, бесплатные стажировки.

«Таких кейсов всегда хватало, а в кризисный год, когда бизнес недополучает прибыль, их становится ожидаемо больше. Примерную оценку масштабу проблемы можно дать, оценив объем черного и серого зарплатного рынка в стране — а это, по разным данным, от 20% до 30% экономически активного населения (почти каждый третий работающий гражданин) или около 20-30 млн человек»,

— сказала Ускова.

Она добавила, что вообще лучше не соглашаться на «черную» зарплату, но ситуация на рынке труда такова, что некоторым людям приходится идти на компромисс. По данным международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в 2020 году на поиск новой работы у соискателей уходило в среднем 6,5 месяцев. Если человеку пришлось согласиться на зарплату «в конверте», нужно обязательно требовать документального подтверждения трудовых отношений – то есть трудовой договор. Если человек устраивается работать на короткий срок, нужно все равно хотя бы зарегистрироваться в качестве самозанятого.

Можно ли отстоять свои права в суде

Чтобы защитить свои права, человек может обратиться в территориальный орган Роструда — государственную инспекцию труда, в прокуратуру, а также в суд, пояснила юрист Виктория Соловьева. Однако, по ее словам, судебная практика по взысканию «серой» зарплаты в большей степени складывается не в пользу работников – в большинстве случаев у него нет необходимых доказательств.

«Следует понимать, что большинство доказательств, которые может предоставить работник (например, сведения из органов статистики о среднем заработке по определенной отрасли или должности, объявления о вакансиях, размещенные в газетах и на интернет-сайтах, и даже справки по форме 2-НДФЛ и свидетельские показания), суды оценивают, как косвенные, и принимаются только в том случае, если наряду с ними будут представлены другие доказательства», — обратила внимание Соловьева.

Если человек работал вообще без трудового договора, доказать что-то в суде будет сложно, отмечает юрист Павел Уткин. Если же договор был, но в нем была прописана только «белая» зарплата, судиться уже будет легче. По его словам, идеальный вариант – это когда у истца есть видео- или аудиоматериалы, доказывающие, что зарплата была действительно выше, чем в договоре, и ее платили до определенного момента без нареканий. Также помогут ведомости с подписями истца, свидетельские показания уволившихся или уволенных работников о том, что компания действительно платила «серые» или «черные» зарплаты».

«Ответчика могут обязать выплатить все взносы в социальные фонды за все время, которое сотрудник работал, а также выплатить задолженность по зарплате», — сказал Уткин.

Кроме того, работодатель обязан будет выплатить 20% штрафа от скрытой от налогов суммы, согласно ст. 123 Налогового кодекса РФ «Невыполнение налоговым агентом обязанности по удержанию и (или) перечислению налогов». Также его могут привлечь к уголовной ответственности по ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией — плательщиком страховых взносов». Максимальное наказание – шесть лет лишения свободы.