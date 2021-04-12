Наказали себя: Прибалтика впервые отказалась от российской электроэнергии

С 8 по 11 апреля Латвия без объяснения причин прервала коммерческие закупки электроэнергии из РФ на два дня, пишет «Коммерсант». Ровно на эти же дни пришлось тестовое отключение ЛЭП Литвы от энергосистемы Белоруссии. Три государства Прибалтики уже давно прорабатывают вопрос выхода из энергокольца Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (ЭК БРЭЛЛ), созданного еще в советские времена в рамках единой энергетической системы. Дедлайн намечен на 2025 год.

«На момент проведения испытаний пропускная способность сечения Россия—Латвия для коммерческих поставок была установлена равной нулю, плановые поставки не осуществлялись», —приводит издание слова одного из собеседников в энергетической отрасли.

Латвийский энергетический оператор (AST) «обнулил перетоки по сечению Россия—Латвия без объяснения причин», сообщил другой источник изданий, знакомый с ситуацией. Оба собеседника отметили, что технической потребности в подобных действиях не было.

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Российский диспетчер энергосистемы «Системный оператор» заявил, что Белоруссия заранее предупредила о проведении этих испытаний, и они прошли по оговоренному плану. Минэнерго в свою очередь утверждает, что отключение линий электропередачи между Белоруссией и Литвой не сказалось на российской энергосистеме. В «Интер РАО» (российский оператор экспорта электроэнергии) отметили, что поставки из Калининградской области в Литву не останавливались.

Тем не менее, сокращение энергосбыта спровоцировало падение цен на электроэнергию в РФ. По данным «СКМ Маркет Предиктор», 8 апреля переток электричества из России в Латвию, Белоруссию и на Украину упал на 10,3 ГВт•ч против показателей днем ранее. В результате стоимость электроэнергии на рынке на сутки вперед (РСВ) в европейской части страны (первая ценовая зона) снизилась на 1%, или на 14 рублей (до 1,37 тыс. руб. за 1 МВт•ч), отмечают в «СКМ Маркет Предиктор».

В Калужской и Брянской областях было самое ощутимое снижение цен для потребителя – на 36 руб. за 1 МВт•ч. В воскресенье, 11 апреля, влияние ощущалось еще значительнее ввиду низкого спроса выходного дня. Цена РСВ в первой ценовой зоне снизилась на 35 руб., до 1,23 тыс. руб. за 1 МВт•ч, а в Брянской и Смоленской областях — на 71 руб. и на 68 руб. за 1 МВт•ч соответственно.

Для потребителей Прибалтики отключение от энергетического кольца БРЭЛЛ обернулось ровно противоположной ситуацией – скачком цен.

Так, в 8 апреля в Литве для компенсации выпадения поставок из Белоруссии и РФ пришлось покупать энергию у польских (3,5 ГВт•ч) и шведских (3,3 ГВт•ч) поставщиков. В результате спотовые цены в Литве выросли на €4 за 1 МВт•ч, достигнув €51 (около 4,7 тыс. руб.) за 1МВт•ч, говорят эксперты «СКМ Маркет Предиктор». 11 апреля спотовая цена в Литве составляла около €40 (около 3,7 тыс. руб.).

Для российского поставщика «Интер РАО» страны Балтии являются основными экспортными потребителями. В 2019 году на Литву приходилось 33% от всего экспорта, что в сумме составляло порядка 3,8 млрд кВт•ч транзитом через Белоруссию, и 2,6 млрд кВт•ч – через Калининградскую область. Выручка компании от этих поставок на тот момент составила 20,5 млрд руб. В начале этого года из-за холодной зимы поставки в Прибалтику существенно выросли, достигнув исторического рекорда, говорили в «Интер РАО».

«Выход стран Балтии из БРЭЛЛ приведет к небольшому снижению выручки и прибыли по направлению трейдинга «Интер РАО, но не более 1% EBITDA для группы в целом,

– полагает Владимир Скляр из «ВТБ Капитала. – У решения стран Балтии выйти из БРЭЛЛ, очевидно, вполне политический подтекст».

Экономических причин в этом нет, по мнению Скляра, поскольку уровень стоимости российского электричества в рамках единой энергосистемы намного ниже для прибалтов, нежели закупки у европейских поставщиков. Россия достигает ценового преимущества, благодаря нескольким параметрам: более низким внутренним ценам на природный газ, ограниченной доходности сетевых операторов, лимитов доходности генерации в рамках конкурентного отбора мощности.

Кроме того, в РФ отсутствуют сборы за выбросы СО2 и поставки каких-либо существенных объемов дорогостоящей возобновляемой энергии. В этой связи стоит ожидать общего роста цен на электроэнергию для граждан Прибалтики после выхода из БРЭЛЛ, уверен Скляр из «ВТБ Капитала».