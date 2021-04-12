Лавров рассказал о скором возвращении чартеров на курорты Египта

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что полеты чартерных рейсов между российскими городами и курортами Египта могут возобновиться в ближайшее время. Его слова передает РИА «Новости».

«За последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении», — отметил глава МИД. Он также сообщил, что речь идет о полетах в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

В интервью египетской газете «Аль-Ахрам» Лавров также подтвердил, что Россия заинтересована в восстановлении регулярных пассажирских рейсов в курортные города Египта.

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«Египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян. Для Египта же приток иностранных туристов в страну – важный источник пополнения бюджета», — приводит его слова агентство.

Как стало известно ранее, эксперты по авиабезопасности из РФ пребывали в Египте с инспекцией с конца января по начало февраля. Проверки ранее переносились из-за пандемии коронавируса.

В ноябре 2019 года после очередного визита инспекторов было решено отложить возобновление полетов – к тому моменту египетские аэропорты не соответствуют стандартам безопасности, установленным в России. Кроме того, российскую сторону беспокоит безопасность трансферов из аэропортов в отели.

Полеты из России в Египет «заморозили» в ноябре 2015 года после террористического акта, произошедшего на борту самолета Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа». Лайнер с 224 людьми на борту летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате взрыва и разрушения самолета все пассажиры и члены экипажа погибли, в основном среди них были граждане России.

По неофициальным данным, российская сторона настаивает на том, чтобы в египетских аэропортах на Синайском полуострове российские самолеты обслуживал только российский персонал. По данным следствия, в 2015 году самолет Airbus A321 взорвался потому, что в отсек для негабаритного багажа была заложена бомба. На борт ее пронес один из сотрудников аэропорта Шарм-эш-Шейха.

В конце октября 2019 года замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что идет активная работа по восстановлению авиасообщения России с Египтом. Он подчеркнул, что, вероятно, вопрос разрешится в ближайшее время. «Скоро все будет», — сказал Богданов.

Египет теряет миллионы туристов в год от приостановки авиасообщения с Россией, указал тогда же министр финансов Египта Мухаммед Мааит. «Мы обычно принимали около 3 миллионов российских туристов в год, большей частью в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Это составляло 20-25% от общего числа туристов, посещающих Египет. Это значительный показатель для нашей туристической отрасли и экономики в целом», — подчеркнул египетский чиновник.

Он отметил, что Каир надеется восстановить число принимаемых российских туристов до 3-4 млн человек в год.

Еще осенью 2018 года президент РФ Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились в полном объеме восстановить регулярное авиасообщение между Россией и Египтом. «Рассмотрели и вопрос о полноформатном восстановлении туристических обменов и полного авиасообщения. В апреле возобновлены прямые регулярные рейсы по маршруту Москва — Каир», — сказал Путин по итогам переговоров. Теперь на очереди — рейсы на курорты.