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Лавров рассказал о скором возвращении чартеров на курорты Египта

Лавров: авиарейсы на курорты Египта в скором времени могут возобновить

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Khalil Hamra/AP
Пассажирские авиарейсы между Россией и египетскими курортами могут быть возобновлены совсем скоро, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, за последние годы специалисты проделали большую работу. Инспекторы по безопасности неоднократно проверяли инфраструктуру Египта после крушения лайнера над Синаем в 2015 году.
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что полеты чартерных рейсов между российскими городами и курортами Египта могут возобновиться в ближайшее время. Его слова передает РИА «Новости».

«За последние годы профильные специалисты двух стран проделали большую совместную работу в этом направлении», — отметил глава МИД. Он также сообщил, что речь идет о полетах в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

В интервью египетской газете «Аль-Ахрам» Лавров также подтвердил, что Россия заинтересована в восстановлении регулярных пассажирских рейсов в курортные города Египта.

«Египетские курорты давно стали излюбленным местом отдыха многих россиян. Для Египта же приток иностранных туристов в страну – важный источник пополнения бюджета», — приводит его слова агентство.

Как стало известно ранее, эксперты по авиабезопасности из РФ пребывали в Египте с инспекцией с конца января по начало февраля. Проверки ранее переносились из-за пандемии коронавируса.

В ноябре 2019 года после очередного визита инспекторов было решено отложить возобновление полетов – к тому моменту египетские аэропорты не соответствуют стандартам безопасности, установленным в России. Кроме того, российскую сторону беспокоит безопасность трансферов из аэропортов в отели.

Полеты из России в Египет «заморозили» в ноябре 2015 года после террористического акта, произошедшего на борту самолета Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа». Лайнер с 224 людьми на борту летел из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. В результате взрыва и разрушения самолета все пассажиры и члены экипажа погибли, в основном среди них были граждане России.

По неофициальным данным, российская сторона настаивает на том, чтобы в египетских аэропортах на Синайском полуострове российские самолеты обслуживал только российский персонал. По данным следствия, в 2015 году самолет Airbus A321 взорвался потому, что в отсек для негабаритного багажа была заложена бомба. На борт ее пронес один из сотрудников аэропорта Шарм-эш-Шейха.

В конце октября 2019 года замглавы российского МИД Михаил Богданов заявил, что идет активная работа по восстановлению авиасообщения России с Египтом. Он подчеркнул, что, вероятно, вопрос разрешится в ближайшее время. «Скоро все будет», — сказал Богданов.

Египет теряет миллионы туристов в год от приостановки авиасообщения с Россией, указал тогда же министр финансов Египта Мухаммед Мааит. «Мы обычно принимали около 3 миллионов российских туристов в год, большей частью в Шарм-эш-Шейхе и Хургаде. Это составляло 20-25% от общего числа туристов, посещающих Египет. Это значительный показатель для нашей туристической отрасли и экономики в целом», — подчеркнул египетский чиновник.

Он отметил, что Каир надеется восстановить число принимаемых российских туристов до 3-4 млн человек в год.

Еще осенью 2018 года президент РФ Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси договорились в полном объеме восстановить регулярное авиасообщение между Россией и Египтом. «Рассмотрели и вопрос о полноформатном восстановлении туристических обменов и полного авиасообщения. В апреле возобновлены прямые регулярные рейсы по маршруту Москва — Каир», — сказал Путин по итогам переговоров. Теперь на очереди — рейсы на курорты.

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