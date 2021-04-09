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Интересен половине населения: цифровой рубль обрел виртуальный спрос

Половина населения России готова пользоваться цифровым рублем

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Каждый второй россиянин заинтересовался цифровым рублем, проект которого разрабатывает ЦБ, показывает опрос Сколково-РЭШ. Новая денежная единица будет выгодна физлицам и бизнесу, но может сильно ударить по банкам — и даст регулятору доступ к полной истории всех транзакций, говорят опрошенные «Газетой.Ru» участники банковского сектора экономисты. Кроме того, эта валюта может стать инструментом слежки за доходами и расходами граждан, считают эксперты.
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В России резко растет интерес к цифровому рублю, который готовится выпустить Центробанк, свидетельствуют результаты опроса (есть у «Газеты.Ru») Центра исследований финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ». Так, 14% россиян точно будут пользоваться российской электронной платежной единицей и еще 36% дали ответ «скорее да». Скорее «нет» и «точно нет» сказали 14% и 22% респондентов соответственно.

Как видно из исследования, половина опрошенных выражают интерес к новой цифровой валюте. «Аппетит» к платежным инновациям у россиян сформировался благодаря передовым электронным продуктам от банков и публикациям в СМИ о криптовалютах, пояснил «Гезете.Ru» руководитель направления исследований Сколково-РЭШ Егор Кривошея.

«Это не значит, что россияне откажутся от безналичных платежей или они им станут не нужны, но интерес попробовать новое уже сформирован и может повлиять на успех инициативы Банка России.»

, — говорит Егор Кривошея.

Он также пояснил, что среди негативно настроенных граждан есть две большие группы: те, кто не пользуются безналичными платежами и сейчас (привыкли к наличным или не доверяют финансовой системе или технологиям), и старшее поколение, которому тяжелее переходить на инновации.

Снизит расходы

По замыслу Центробанка, цифровой рубль станет «третьей формой» национальной валюты, которая будет во всем равна наличному или безналичному рублю и будет свободно конвертироваться из одной формы в другую. То есть связь у крипторубля с обычным эмиссионным рублем будет жесткая, просто электронный вариант предназначен для использования в блокчейне. Хранить такие деньги можно в электронном кошельке, с доступом к ним через любой банк. Причем расплачиваться крипторублями можно будет и в офлайне. Регулятор ожидает, что эта инициатива снизит затраты на проведение операций для граждан и бизнеса. Кроме того, банкам не будет смысла устанавливать заградительные меры на транзакции, как это сейчас происходит в Системе быстрых платежей.

«Цифровой рубль как раз за счет того, что кошельки будут на платформе Центрального банка дает возможность уйти от этого платежного рабства. При этом все расчетные и кредитные продуктовые сервисы остаются «на руке» коммерческих банков. Мне кажется, это одна из задач, которую мы вместе с вами должны решить»
— цитирует ТАСС заявление первого зампреда ЦБ Ольги Скоробогатовой.

Как считают эксперты, введение цифровой валюты в РФ направлено на сокращение расходов товарно-сервисных предприятий (ТСП) на эквайринг.

«Если цифровой рубль будет реализован на базе Банка России и сможет работать на его инфраструктуре, логично предположить, что у каждого ТСП будут открыты счета у регулятора, что сведет комиссию за эквайринг к нулю при использовании цифрового рубля в качестве платежа», — пояснил «Газете.Ru» сооснователь и генеральный директор CloudPayments Дмитрий Спиридонов.

Кроме того, цифровой рубль может помочь экономике. Один из мотивов введения цифровой валюты — сократить издержки на обращение наличности. Чем больше оборачиваемость, тем более эффективно работают финансы — и экономика, считает заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко. Кроме того, с помощью цифрового рубля регулятор сможет увидеть нецелевое расходование средств и крупные коррупционные схемы.

«Одно из свойств цифровой валюты — возможность отследить операции с ней. Это позволит проконтролировать адресные трансферты из бюджета, будет уверенность, что эти деньги будут тратиться на заявленные цели; это поможет очистить экономику от коррупции», — считает Александр Пушко.

Какая опасность

Среди заявленных ЦБ рисков при внедрении цифрового рубля, помимо технологических и инфраструктурных сложностей, упоминается отток ликвидности из банков. Для сервисов электронных платежей конкуренция с цифровым рублем будет означать отток части операций и, соответственно, доходов по ним. Это касается не только платежных сервисов, но и всего банковского сектора.

«Это очень сильно ударит по банкам. И тут речь идет не только о потере банков на комиссиях при платежах при приеме онлайн-оплаты, когда банк выступает в качестве эквайера, но и о потере комиссии при конвертации из безналичных денег в наличные»,

— предостерегает Дмитрий Спиридонов из CloudPayments.

Он указывает, что банки могут также потерять контроль над базой персональных данных. По словам Спиридонова, сегодня банки не существуют в рамках одного-двух продуктов, они уже создали экосистемы, и клиентскую базу используют для продаж основанных на мотивации (up sale).

«Если ЦБ заберет эту базу, то автоматически банки не смогут понимать, кому и что продавать, и откатятся с точки зрения апсейловых продаж в начало 2000-х годов, когда банки были, по большому счету, про кредитно-депозитную карту», — говорит сооснователь CloudPayments.

Александр Пушко из ВШЭ согласен с тем, что в первое время банки могут потерять в доходах, и потому они сейчас «настороженно относятся к теме введения цифрового рубля», но считает, что причин для паники нет, хотя банкам и придется приспосабливаться и менять бизнес-модель.

«Я бы не стал развивать алармистские настроения, потому что цифровые деньги не будут занимать подавляющие объемы в обороте, поначалу это будут небольшие суммы. Бизнес у банков останется, но им придется развивать его так, чтобы компенсировать возможные потери, и предложить клиентам какие-то новые услуги», — считает экономист.

В ВТБ полагают, что создание инфраструктуры для внедрения цифровой валюты может занять около двух лет, и «потребуются изменения модели работы банков и ряда нормативных актов». В «Райффайзенбанке» сообщили «Газете.Ru», что одним из следствий введения цифрового рубля для банковской отрасли может стать переток из безналичных платежей в пользу платежей с цифровым рублем. Это повлияет на сложившиеся отношения между кредитными организациями, предприятиями сферы торговли и услуг, а также на экономику этих отношений и банковские продукты для клиентов.

«Если это произойдёт, объем клиентских средств в банках может уменьшиться, что приведет к усилению конкуренции за них. Вырастет стоимость привлечения клиентов, как следствие, банкам станет сложнее и дороже конкурировать между собой»

— говорит руководитель центра инноваций «Райффайзенбанка» Евгения Овчинникова.

Шпион в кошельке

Если пользователям понравится цифровой рубль, то это будет прямой путь для отказа от наличных денег. В таком случае произойдет полная деанонимизация депонентов (физ- или юрлиц, внесших в банк активы), предупреждает Дмитрий Спиридонов из CloudPayments.

Партнёр юридической фирмы Digital Right Center Михаил Третьяк считает, что

такая централизация данных в руках регулятора подразумевает полный и абсолютный контроль над всем движением средств всех лиц в стране,

то есть, в первую очередь, это инструмент слежки за доходами и расходами граждан. Использовать информацию обо всех транзакциях граждан и бизнеса можно, например, для политического контроля (отслеживание пожертвований в НКО и т.д.) или улучшения собираемости налогов.

«Крайне активное продвижение крипторубля за последние полгода позволяет сделать вывод о том, что государство очень заинтересовано в его внедрении — как инструмента финансового контроля ухода от уплаты налогов», — говорит Михаил Третьяк.

Цифровой рубль сильно облегчает новую эмиссию денежной массы при девальвации – не нужно печатать новые банкноты, достаточно заложить цифры и нажать кнопку – а недавние разговоры про «новые купюры» как раз и намекают на возможную девальвацию рубля в обозримом будущем, считает собеседник.

К концу года ЦБ сделает прототип финансово-платежной платформы, 2022-й отведен под тестирование системы, после чего регулятор представит дорожную карту внедрения крипторубля.

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