Карбоновые деньги: как бизнес заработает на продаже углеродных единиц

Торгово-промышленная палата (ТПП) направила письмо в Госдуму с предложением законодательно отразить меры экономического стимулирования предпринимателей, реализующих климатические проекты. Изменения должны быть внесены в законопроект «Об ограничении выбросов парниковых газов», который рассматривается в нижней палате парламента.

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«При доработке законопроекта ТПП РФ предлагает предусмотреть меры экономической поддержки тех юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые реализуют климатические проекты, направленные на сокращение выбросов парниковых газов или увеличение их поглощения. Пока законопроект лишь обозначает поддержку такой деятельности, но не содержит конкретных инструментов стимулирования», — сказал вице-президент ТПП Вадим Чубаров ТАСС.

Законопроект «Об ограничении выбросов парниковых газов» призван наладить регулирование вредных выбросов в России на законодательном уровне. Компании обязаны будут ежегодно отчитываться о количестве выбросов. Введение системы планируется поэтапно: до 2024 года — для предприятий с объемом выбросов более 150 тыс. тонн эквивалента углекислого газа в год, а после 2024 года — более 50 тыс. тонн. Предприниматели при этом могут реализовывать климатические проекты, которые направлены на сокращение выбросов парниковых газов. Бизнесу за это обещают дополнительные стимулы.

«Поддержка деятельности по реализации климатических проектов включает в себя применение мер стимулирующего характера, предусмотренных законодательством Российской Федерации»», — говорится в законопроекте.

Сокращение выбросов предпринимателям будут засчитывать в виде углеродных единиц. Их можно будет продавать другим компаниям – например, тем, которые не могут сами ограничить выбросы в достаточном количестве. В Торгово-промышленной палате не ответили на вопросы «Газеты.ru» о том, какие меры, могут стимулировать бизнес заниматься климатическими проектами, а также предлагали ли сами предприниматели какие-то варианты стимулирования.

В Минэкономразвития (разработчик законопроекта) сообщили «Газете.Ru», что предложения от ТПП им не поступали. «Готовы рассмотреть в рабочем порядке», — сказали в пресс-службе министерства.

Экономим СО2 за вас

Пока в законодательной инициативе не прописаны конкретные меры для стимулирования бизнеса, сказал «Газете.Ru» директор по проектам российского отделения Greenpeace Владимир Чупров. Единственное, что содержится в нем, — это возможность распоряжаться углеродными единицами. В то же время для компаний возможность получить эти баллы — главный стимул заниматься экологией, убежден директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов.

«Сегодня цены таких единиц достигает $50 за тонну СО2 в Европейском Союзе, $18 в Калифорнии, $6 в Китае. Для российских проектов даже $3-5 за тонну СО2 стало бы огромным дополнительным стимулом снижать выбросы», — сказал Сафонов «Газете.Ru».

В период действия Киотского протокола (вступил в силу в 2005 году) потенциальный объем сокращения выбросов достигал 200 млн тонн СО2 только за период 2008-2012 годов, отмечает эксперт. Это около 12% ежегодных выбросов парниковых газов в РФ. Российские предприятия уже тогда могли получить более €1 млрд дополнительных доходов от мирового углеродного рынка. А теперь цены выросли, обязательства по снижению эмиссий ужесточаются, рыночные условия благоприятны для России. Нужно как можно скорее создавать платформу для углеродных проектов в стране, подчеркнул Сафонов.

Законопроект дает возможность для введения и других мер поддержки, но в тексте документа это не указано напрямую, считает Владимир Чупров из Greenpeace. В сопроводительных документах, а именно в перечне законов, подлежащих изменению, говорится, что соответствующие изменения будут внесены и в Налоговый кодекс с целью введения «мер налогового стимулирования реализации климатических проектов». Кроме налоговых льгот бизнесу помогло бы, например, и снижение административного надзора, рассуждает Чупров.

Георгий Сафонов из НИУ ВШЭ обратил внимание на то, что законопроект о регулировании выбросов парниковых газов претерпел значительные изменения на этапе согласования. По его словам, практически все регулирующие положения были утрачены, либо сильно ослаблены.

«Положение о климатических проектах создает основу для деятельности предприятий по сокращению выбросов и увеличению поглощения углерода, но необходима конкретизация пункта о «стимулировании» таких проектов. Без поддержки, без национального реестра проектов и углеродных единиц, без правил и процедур реализации проектов ничего не получится»,

— подчеркнул он.

Бизнес «за»

В бизнес-сообществе положительно оценивают потенциальное поощрение государством организаций вовлеченных в экологическую повестку. Однако, как ранее подчеркнули в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП), выполнение реальных измерений уровня накопленных или израсходованных «карбоновых» единиц технически затруднительно из-за отсутствия необходимого оборудования, а в ряде случаев это просто нереально реализовать.

«В соответствии с международными стандартами в области количественной оценки выбросов парниковых газов требуется использование методов количественной оценки, предполагающих максимальную точность и репрезентативность, — приводит заявление пресс-службы РСПП издание «Энергетика и промышленность».

В этой связи в качестве методики измерений в РСПП предложили использовать расчетный метод, который предполагает суммирование данных о содержании углерода в топливе, сырье и материалах, используемых конкретным предприятием. Это обеспечивает приемлемую точность количественной оценки выбросов, принятую во всех системах учета, как на международном, так и на национальном и отраслевом уровнях, отмечали в союзе предпринимателей.

Идеи по привлечению бизнеса к климатическим проектам периодически появляются в информационном пространстве. Например, в конце марта Bloomberg сообщил о планах российских властей сдавать в аренду участки на Дальнем Востоке под посадку деревьев или сохранение уже имеющихся лесов. Издание писало, что компании, которые займутся посадкой деревьев, смогут получить и, при желании, продавать так называемые «углеродные кредиты» — некие сертификаты, которые позволяют компенсировать определенное количество выбросов.

В WWF тогда сообщили «Газете.Ru», что такие проекты можно реализовать, однако сокращение выбросов будет небольшим — примерно на 15%. В организации подчеркнули, что важно развивать «зеленые» технологии, заниматься возобновляемыми источниками энергии.