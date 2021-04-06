Шанс подняться: россияне скупают готовый бизнес

Спрос на готовый бизнес в России вырос на 10% в первом квартале 2021 года, показало исследование Avito, которое поступило в «Газету.Ru». Данные сравнивались с четвертым кварталом 2020 года.

Реклама

Средняя цена одного лота продаваемого бизнеса составила 500 тыс. руб. Самый высокий ценник, ожидаемо, оказался в Москве и Санкт-Петербурге – 1 млн руб. и 850 тыс. руб. соответственно. Дешевле всего бизнес «под ключ» можно купить в Ярославле и Рязани — в среднем за 260 тыс. руб. и 295 тыс. руб. соответственно. Больше всего работающая точка подорожала в Волгограде: средняя цена выросла на 36%, до 300 тыс. руб. В Кирове, наоборот, компании упали в цене на 15%, до 299 тыс. руб.

Популярнее всего оказались интернет-магазины: спрос на них подскочил на рекордный 31%.

Интерес к этому бизнесу отмечается во многих крупных городах. Больше всего спрос вырос в Тольятти и Ижевске — в 2,4 раза. Россияне также стали проявлять больше интереса к строительным компаниям — на 19%. Особенно их популярность выросла в Барнауле — в 3 раза, и Кемерово — в 2,8 раза. Более востребованными стали и торговые предприятия – на 15%. На них ажиотаж образовался в Сочи (на 60%), в Астрахани (30%) и Екатеринбурге (28%).

Повысился интерес и к компаниям, которые пострадали на фоне пандемии: ресторанам, кинотеатрам, парикмахерским. Покупка точек сферы услуг и общественного питания по России поднялась на 9%, в сфере развлечений – на 6%. Ограничения постепенно снимают, число посетителей растет.

«На фоне этого предприниматели, которые ранее занимали преимущественно выжидательную позицию, выражают все большую заинтересованность в приобретении подобных компаний», — говорится в исследовании.

Продавцы при этом неохотно расстаются с сельскохозяйственными и производственными предприятиями. Число объявлений об их продаже сократилось на 26% и 4% соответственно. Эти же предприятия оказались самыми дорогими: в среднем сельскохозяйственные компании продавали за 3 млн руб., а производственные – за 1,2 млн руб. А вот самой бюджетной покупкой стали интернет-магазины: средняя цена составила 98 тыс. руб.

Почему популярны интернет-магазины

Спрос на услуги интернет-магазинов вырос на фоне пандемии — бизнес и население теперь уходят в онлайн. Ограничительные меры и риск заболевания повысили спрос на эти услуги, отметил в беседе с «Газетой.Ru» директор Центра экономической географии и регионалистики Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов.

Интернет-магазины не требуют активного взаимодействия между людьми, что важно на фоне пандемии.

«Вы же не можете, например, купить кинотеатр. Вам нужно туда людей приводить, там все время будут постоянные санитарные контроли. А здесь вы работаете полуавтономно», — сказал «Газете.Ru» директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович.

По его словам, пока это достаточно рентабельный бизнес. Если и бывают какие-то серьезные провалы, то только из-за неумелого менеджмента. Особенно можно развернуться в регионах, где нет особой конкуренции. Заводить интернет-магазины в Москве, конечно, тяжело, отметил он. Степан Земцов также отметил, что интернет-магазин – это относительно простой и не требующий больших капиталовложений бизнес.

Что еще выгодно

Сейчас активно развивается все, что связано с информационно-коммуникационными технологиями, отмечает Земцов из РАНХиГС. Среди лидеров также аптеки, производство лекарств, медицинские услуги.

Кроме того, наблюдается рост на рынке недвижимости из-за отложенного спроса и дешевой ипотеки, добавил он. Отложенный спрос, проблемы с банкротствами и неплатежами также стимулируют рост в бизнес-сервисах: это консалтинг, нотариусы, юристы, бухгалтеры и т.д. Неплохо чувствует себя малый сельскохозяйственный бизнес и пищевое производство, добавил Земцов. Однако эти сферы требуют больших капиталовложений, поэтому они не представлены среди лидеров на рынке готового бизнеса.

«Бизнесом всегда сложно заниматься, особенно в периоды падения спроса. Но возникают и новые рыночные ниши, которыми предприниматели могут воспользоваться. В период пандемии они связаны с онлайн-сектором, медициной, автоматизацией процессов»,

— сказал эксперт.

Легко ли вести бизнес

Несмотря на то, что кризис может погубить отдельные компании, он еще и дает хорошие возможности, отметил Георгий Остапкович из НИУ ВШЭ. Предприниматели могут выкупить «сгорающие» компании, которые понимают, что им уже не подняться с их капиталом.

«Если у людей есть деньги, они вкладывают свой капитал, свои ноу-хау, свой менеджмент, и даже из более-менее прогоревшей компании делают серьезное предприятие», — сказал эксперт.

Открывать бизнес на фоне пандемии при этом может быть проще, считает советник уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей Антон Свириденко. Предпринимателям не нужно сбрасывать груз пандемийных долгов. И сейчас появляются компании, которые чувствуют новые ниши и «стартуют».

«Но говорить о полном восстановлении еще рано. Количество МСП (малых и средних предприятий. – «Газета.Ru») по сравнению с началом года выросло на 50 тыс. единиц, то есть несильно. Есть тенденция осторожного оптимизма, но она хрупкая», — сообщил Свириденко «Газете.Ru».

По его словам, основные сложности у предпринимателей – это окончание налоговых и кредитных отсрочек, а также моратория на банкротство. По этим вопросам сейчас чаще всего обращаются к бизнес-омбудсмену.