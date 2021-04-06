Предсказал «евро» и распад СССР: скончался экономист Роберт Манделл

Профессор экономики Колумбийского университета Роберт Манделл скончался от рака в возрасте 88 лет. Как пишет итальянское агентство Adnkronos, он умер в больнице в Тоскане после продолжительной борьбы с болезнью. Он известен как создатель теории оптимальных валютных зон, которая легла в основу Еврозоны. В 1999 году Манделл был удостоен за это Нобелевской премии по экономике.

«Политический клей внутри Европы, поддерживающий ее целостность, евро — это лучшее, что было для нее с момента создания общего рынка», — говорил Манделл в своем интервью Bloomberg Radio в 2012 году.

Знаменитый канадец предугадал плавающие обменные курсы и высокую степень мобильности капитала для многих стран, — говорит профессор кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Майя Дубовик.

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«Хотя когда он писал об этом в 60-х годах, это казалось теорией. Он дальновидно предусмотрел ослабление и развал Бреттон-Вудской системы» (золотого стандарта) по мере формирования международных рынков капитала, говорит экономист. Роберт Манделл также одним из первых экономистов высказал идею о резком сокращении налогов и ослабления государственного регулирования как стимуле развития экономики. Этой идеей воспользовался Рейган в 1980-е, что помогло ему вывести США из кризиса.

Кроме того, как указывает доцент факультета экономических наук НИУ ВШЭ Мадина Карамышева, на работах Манделла и Флеминга также основана макроэкономическая гипотеза о «невозможной троице»: нельзя одновременно достичь фиксированного обменного курса, свободного движения капитала, и независимой денежной политики. Сегодня «трилемма» — головная боль всех развивающихся стран, включая Россию, пишет Bloomberg.

«Трилемма монетарной политики в открытой экономике — это для России сейчас чрезвычайно актуально. Вы размениваете эффективность монетарной политики на действенность фискальной, это то, что мы сейчас наблюдаем»,

— считает старший преподаватель Факультета экономических наук НИУ ВШЭ Андрей Дементьев.

Помимо Колумбийского университета Роберт Манделл также преподавал в Стэнфорде, Болонье, Чикаго. Профессор являлся советником ряда международных агентств и организаций, включая ООН, Международный валютный фонд, Всемирный банк, благодаря этому к нему прислушивались власти во всем мире. Он неоднократно посещал экономические форумы России.

Пророческие и несбыточные предсказания

В 1960-е экономист Роберт Манделл сделал три предсказания: СССР развалится, Европа введет единую валюту, а доллар сохранит статус доминирующей международной валюты. Вскоре произошел отказ от «золотого стандарта» (жесткой привязки курса доллара к стоимости золота), что спровоцировало девальвацию американской валюты, — на этом фоне в предсказания Манделла никто не верил, но в итоге он оказался прав. Впрочем, он не всегда попадал в яблочко.

«Он был оптимист, поддерживал экономику «потребления» и предсказывал [в 2000 году], что в Еврозону в 2010 году войдут более 50 стран, а доллар США станет валютой всей Латинской Америки и многое другое. Как видим, ряд прогнозов не сбылись. Позже он был более осторожен и выступил против фискального союза в Европе», — говорит профессор Финансового университета и ведущий научный сотрудник НИЦ ДКО Светлана Криворучко.

Еще из удачных предсказаний Манделла — прогноз о необходимости включения юаня в корзину режима специальных прав заимствования МВФ, напоминает Мадина Карамышева.

«Манделл обозначил долгосрочный тренд Китая по восхождению страны на мировой внешнеторговый Олимп еще в 2011 году, за пять лет до появления китайского юаня в обойме мировых резервных валют», — отмечает эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер.

Есть и еще одна идея профессора Манделла, которая может когда-нибудь сбыться: в интервью журналу Journal of Economic Perspectives в 2006 году он предложил создать глобальную учетную единицу, в которой все страны имеют долю. Предназначение такой единицы он обозначил как замены специальных прав заимствования (SDR). В своем интервью он отметил:

«Мировой экономике нужна глобальная валюта. Почему глобализация присутствует во всем, кроме денег?»

Как считает Андрей Дементьев, эта фантазия Манделла уже начала воплощаться в форме криптовалют. Фактически эмитентами являются наднациональные или кросс-национальные структуры, — мы приближаемся к концепции единой учетной единицы с распределенными эмиссионными центрами, не привязанными к национальным границам.

«То что он смог заглянуть за пределы имеющейся реальности, написав статьи про свободное плавание валютных курсов в эпоху золотого стандарта, когда об этом мало, кто размышлял, заставляет задуматься, что его идеи о единой учетной единице могут найти совершенно неожиданную реализацию в криптовалюте как идее, как технологической основы для такой единицы», — говорит Андрей Дементьев из ВШЭ.