Голод на пороге: изменение климата ударило по продовольствию

Изменение климата в мире привело к потере около 21% роста сельскохозяйственного производства с 1960-х годов, сообщил Bloomberg со ссылкой на исследование Корнеллского университета при поддержке Минсельхоза США. Это равносильно потере роста производительности за последние семь лет.



«Несмотря на то, что в мировом масштабе производительность сельского хозяйства в среднем растет, это не ведет к большей устойчивости к изменению климата», — отметил автор научной статьи доцент Корнеллского университета Ариэль Ортис-Бобеа. Он подчеркнул, что текущие исследования могут не отражать реальных темпов изменения климата.

При этом ООН в рамках Всемирной продовольственной программы предупредила о «надвигающейся катастрофе». По оценке организации, около 34 млн человек в мире угрожает проблема голода. Основным фактором, способствующим этому, называется изменение климата.

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Также растут цены на продовольствие, поскольку производители не могут справиться с воздействием экстремальных погодных условий на фоне высокого спроса. Ситуация различается в зависимости от региона. Наибольшему риску подвержены теплые местности, особенности тропики.

Климатический кризис приводит к более частым, продолжительным и разрушительным экстремальным погодным явлениям, пояснила «Газете.Ru» координатор проектов по климату российского отделения Greenpeace Полина Каркина.

«В одних местах становится суше, в других — происходят наводнения, ураганы, а где-то растения просто не могут пережить более теплые температуры или нетипичные заморозки в вегетационный период. Все это факторы риска для сельского хозяйства, если его не адаптировать к новым условиям», — предупредила она.

Производство продукции снижается, несмотря на миллиарды, которые были вложены в селекцию новых семян, разработку сельскохозяйственной техники и технологий, отметил Bloomberg. C этим согласен и директор Центра экономики окружающей среды и природных ресурсов НИУ ВШЭ Георгий Сафонов.

«Исследования Корнеллского университета показывают, что огромные усилия и инвестиции в повышение продуктивности сельскохозяйственных культур (включая новые технологии, генную инженерию и прочее) уже не компенсируют потери от участившихся засух и других погодно-климатических явлений», — рассказал он «Газете.Ru».

Сафонов добавил, что в целом в мире климатообусловленная урожайность снижается, а это приводит к кризисам на рынках зерна и продовольствия, росту цен, от которого в первую очередь страдают малообеспеченные группы населения.

Могут ли возникнуть проблемы в России

В России с 1990 года наблюдался рост климатообусловленной урожайности, причем значительный, отметил Георгий Сафонов. Первые тревожные сигналы поступили в 2010 и 2012 годах, когда из-за продолжительных засух аграрии потеряли 33% и 25% урожая зерна соответственно. По оценке НИУ Высшей школы экономики (ВШЭ), ущерб тогда составил более 300 млрд рублей.

Природные катаклизмы, такие как наводнения, засухи, распространение саранчи, продолжают уничтожать урожаи и сельскохозяйственные угодья, рассказал эксперт. Дальнейшие прогнозы неутешительны. По данным Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной метеорологии, к 2040 году в России снижение урожайности от климатических факторов в среднем может превысить 20%.

В отдельных регионах страны (юг Европейской части России) традиционное ведение сельского хозяйства, то есть выращивание зерновых культур, может стать невозможным. Полина Каркина из Greenpeace также обратила внимание, что более засушливыми становятся регионы как раз земледельческой зоны.

Сафонов отметил, что уже в 2020 году Краснодарский край столкнулся с критической нехваткой воды. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) прогнозирует, что агропромышленники некоторых стран и регионов могут временно выиграть от потепления, но в долгосрочной перспективе проиграют все, добавил он.

Росгидромет подчеркивает, что количество засух в Нижнем Поволжье стало больше, обратил внимание директор программы WWF России «Климат и энергетика» Алексей Кокорин. По его словам, это связано с глобальным потеплением — климатические условия становятся хуже. Недавно Росгидромет выпустил доклад об изменении климата в 2020 году, где говорится о развитии неблагоприятных тенденций: повышении температуры, уменьшении осадков на юге Европейской части России. То, что климатообусловленная урожайность в этом регионе будет снижаться, уже прогнозировалось несколько лет назад.

«То есть эти негативные тенденции охватывают и Россию, хотя, конечно, в гораздо большей степени это затрагивает Азию и Африку», — сказал Кокорин «Газете.Ru».

Если говорить о долгосрочных прогнозах, например, до 2050 года, то в южной части России условия также будут ухудшаться, и все будет зависеть от ситуации с выбросами парниковых газов в мире. Если все страны будут выполнять свои обещания по достижению углеродной нейтральности, ситуация для России в целом будет нормальной, а при негативном изменения могут быть значительными.

Как можно решить проблему

По словам Георгия Сафонова из НИУ ВШЭ, уже сейчас нужно разрабатывать стратегии и механизмы адаптации к климатическим изменениям в сельском хозяйстве России. Согласно национальному плану адаптации, который был принят правительством в декабре 2019 года, министерства должны подготовить отраслевые программы адаптации к третьему кварталу 2021 года. Однако «пока результаты этой работы не известны», сказал эксперт.

По мнению Полины Каркиной из Greenpeace, одной адаптации недостаточно: в первую очередь нужно сконцентрироваться на экстренных мерах по снижению выбросов парниковых газов.

«Без этого негативные воздействия изменения климата будут нарастать вплоть до того, что к ним будет уже невозможно адаптироваться», — считает Каркина.

Она обратила внимание, что Greenpeace с участием других организаций и экспертов разработал программу «Зеленый курс России», где государству предлагаются необходимые меры для разных секторов экономики.

По словам Алексея Кокорина из WWF России, с проблемой снижения урожайности можно будет справиться с помощью использования новых культур, применения новых технологий, однако климатический прогноз в целом и для нашей страны негативный.