«Хотят уничтожить шахты»: в Киеве жалуются на дешевое электричество из РФ

Власти России ведут энергетическую войну против Украины. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил народный депутат, председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

«Это гибридная энергетическая война, для того чтобы окончательно остановить и уничтожить украинские шахты, уничтожить шахты по добыче урановой руды, они сейчас на грани остановки, и остановить блоки тепловых электростанций», — считает он.

По словам парламентария, проявление этой гибридной войны – продажа Украине электроэнергии по заниженным ценам. Из-за этого украинская энергосистема фактически терпит крах.

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Волынец заявил, что Украина имеет свои серьезные энергетические мощности, поэтому ей нужно как можно скорее отказаться от российского и белорусского электричества.

Возобновлены поставки энергии на Украину из России были еще 1 февраля. Спустя четыре дня Киев также обратился с аналогичной просьбой к Минску.

Сейчас мощность поставок из РФ, по данным «Укрэнерго», составляет 200 МВт/час.

Импортировать электроэнергию из России запретил в конце 2019 года президент Украины Владимир Зеленский. Киев хотел добиться контроля над ценами энергоносителей на внутреннем рынке и повысить в этой сфере конкуренцию. Впоследствии, с началом 2021 года, власти Украины отменили льготный тариф на электроэнергию.

10 марта в Раду внесли законопроект об ограничении импорта электроэнергии из Российской Федерации — «страны-агрессора». Это сделал глава комитета украинского парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус. В проекте закона подчеркивается, что данные меры необходимы для усиления энергетической независимости Украины.

За три дня до этого исполняющий обязанности главы украинского министерства энергетики Юрий Витренко заявил, что Украина отсоединится от энергосистем России и Белоруссии в следующем году.

«Процесс синхронизации выходит на финишную прямую — в 2022 году ОЭС Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии и перейдет в изолированный режим работы», – заявил и.о. министра. По его словам, уже в 2023 году Украина полностью синхронизируется с европейской сетью системных операторов передачи электроэнергии.

В феврале Витренко заявил, что для отказа от импорта электроэнергии из России Украине необходимо выполнить два условия. Первым условием является проведение ремонта соответствующей украинской инфраструктуры, значительная часть которой в настоящее время не функционирует.

Кроме того, по словам Витренко, Украине необходимо отсоединиться от энергетической системы России и Белоруссии и присоединиться к европейской.

Обвинения в адрес России из-за энергетического кризиса звучали на Украине и раньше. 6 февраля украинский эксперт по вопросам энергетики Михаил Гончар в своем материале для издания «Главред» заявил, что Россия пытается повлиять на Украину при помощи «энергетических рычагов».

«Когда не хватает собственной электроэнергии, ее можно взять там, где она есть — в России или в Белоруссии, где она также российского происхождения», — написал он, добавив, что подобные действия со стороны украинских властей наблюдаются с начала 2021 года.

Гончар видит только один способ, который поможет исключить подобные ситуации, — контроль запасов угля на зиму, потому что «два указанных выше способа пополнения электроэнергии существенно бьют по карманам потребителей и государственному бюджету».