Nord Stream 2 AG: у «Северного потока — 2» замечены военные корабли

Оператор российского проекта «Северный поток — 2» сообщил, что иностранные военные корабли и самолеты проявляют активность в районе проведения работ.

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В Nord Stream 2 AG отметили, что 28 марта 2021 года в охранной зоне трубоукладчика «Фортуна» появилась неопознанная подводная лодка.

«С учетом того, что якорные линии «Фортуны» располагаются на расстоянии более одной мили, действия подводной лодки могли вывести из строя всю систему якорного позиционирования трубоукладочной баржи и привести к аварийному повреждению трубопровода», — приводит РИА «Новости» данные оператора проекта.

При этом в компании отметили, что активность наблюдается не только со стороны военных судов, но и со стороны гражданских. Последние нарушают охранную зону, опасно приближаясь к барже и не реагируя на запросы экипажа.

В Nord Stream 2 AG, считают, что такие маневры — это «спланированные и подготовленные провокации», чтобы препятствовать строительству экономического проекта. «Это, пожалуй, первый в истории беспрецедентный случай подобного рода», — добавил оператор.

Ранее компания также отметила, что трубопровод построен на 95%. Специалисты проложили 2339 км труб из 2460 км.

«Осталось уложить около 121 км (5%) от общей протяженности газопровода», — подсчитали в компании, отметив, что с конца января было проложено порядка 27 км.

Работы проходят в водах Дании и Германии. Предполагается, что задействуют два судна — баржу «Фортуна» (она почти достроила свой участок в водах Дании) и укладчик «Академик Черский», он накануне прибыл в датские воды.

Если «Фортуна» строит вторую ветку газопровода, то «Академик Черский» после подготовительных работ возобновит укладку первой линии.

Строительству «Северного потока — 2» препятствуют США. Американские власти придерживаются тезиса о том, что Россия может стать монополистом на европейском рынке газа и использовать трубопровод для политического давления.

Американские законодатели как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов, требуют от администрации Джозефа Байдена ужесточения санкций против газопровода. Согласно американским законам, ограничительные меры пересматриваются раз в несколько месяцев. Очередная такая процедура должна пройти ближе к маю.

В Германии отмечают, что несмотря на заявления Госдепа США, позиция Берлина по российскому проекту остается неизменной. В Берлине настаивают на завершении строительства и введении трубопровода в эксплуатацию.

Такая позиция также была подтверждена отказом двум экологическим компаниям в удовлетворении их требования о запрете продолжения строительства «Северного потока — 2» в немецких территориальных водах. В январе этого года экологи — Deutsche Umwelthilfe (DUH) и природоохранная организация NABU — заявили, что требуют отменить разрешение на прокладку трубопровода в немецкой экономической зоне на отрезке 16,5 км с сентября по май 2021 года.

Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии (BSH) подчеркнуло, что прежнее решение остается в силе.

«После оценки сомнений, выраженных в протестах [заявителей], и новой всеобъемлющей экологической и природоохранной проверки выданное ранее разрешение остается законным», — отметили в BSH.

Регулятор подтвердил результаты своей экспертизы. В середине января специалисты пришли к выводу, что прокладка труб не несет угрозы для морской флоры и фауны.

Отметим, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что «Северный поток — 2» — исключительно экономический проект, который принесет пользу Европе.