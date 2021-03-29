Погиб экс-владелец «Эльдорадо» чешский миллиардер Петр Келлнер

Самый богатый житель Чехии, миллиардер Петр Келлнер разбился в результате авиакатастрофы в штате Аляска. Об этом со ссылкой на аляскинский департамент общественной безопасности сообщает телеканал WBNG-TV.

Вертолет, перевозивший бизнесмена и других пассажиров к горнолыжному спуску, разбился возле ледника Кник к востоку от города Анкоридж.

Погибли также пилот вертолета Захари Рассел, американцы Грегори Хармс и Шон Макманами (родом из Колорадо и Алабамы соответственно), и чех Бенджамин Лароше. Спасатели, прибывшие на место крушения, нашли там одного выжившего. Он был отправлен в больницу в тяжелом, но стабильном состоянии.

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Причины крушения расследует Национальный совет США по безопасности на транспорте.

Погибший Келлнер обладал состоянием в $17,5 млрд. Он входил в число самых богатых жителей Земли. Ему было 56 лет.

В первую очередь Петр Келлнер известен как владелец компании PPF Group и собственник банка Home Credit. Компания PPF увеличила свои активы в ходе приватизации чехословацкого государственного имущества после «бархатной революции». Расшифровывается название компании как «Первый приватизационный фонд». До того, как учредить со своими партнерами PPF, Петр Келлнер работал в компании, импортирующей принтеры.

Приватизация в Чехии проходила по схожему с российским ваучерному сценарию. В 1991 году PPF Group активно и агрессивно рекламировала свои услуги, а лицом кампании был известный актер Йозеф Дворак.

Получив 1,4% всех чешских ваучеров, PPF собрала 11-й по размеру капитал среди компаний в стране. В 1993 году после распада Чехословакии прошла вторая волна приватизации – PPF контролировала уже 2,1% ваучеров. Компания стала управлять долями в более чем 200 предприятиях общей стоимостью 4,9 млрд крон.

В том же 1993 году Келлнер начал вести дела в России – он принял участие в российской ваучерной приватизации. Спустя четыре года он продал все свои активы в РФ. После кризиса 1998 года бизнесмен основал в России сеть банков Home Credit.

В ходе кризиса 2008 года банк, сотрудничавший до этого с сетью магазинов бытовой техники «Эльдорадо», выдал ей заем в обмен на долю в бизнесе. Владельцам «Эльдорадо» пришлось пойти на это после того, как власти страны предъявили сети налоговые претензии на несколько миллиардов рублей.

Впоследствии чехи стали хозяевами всего «Эльдорадо». В 2016 году сеть у Келлнера выкупила финансовая группа Михаила Гуцериева «Сафмар». Кроме того, в 2007 году Петр Келлнер купил у российского бизнесмена Александра Мамута 38,5% акций «Ингосстраха». Тогда эта страховая компания была на первом месте по сборам страховых премий.

PPF инвестирует в такие отрасли, как банковское дело и финансовые услуги, телекоммуникации, биотехнологии, страхование, ритейл, недвижимость и сельское хозяйство. Территорией присутствия группы являются Европа, Россия и страны СНГ, а также Азия и США.

Келлнер известен как благотворитель и меценат, поддерживавший проекты в сфере науки и образования. Большие деньги он выделял на развитие чешских школ и гранты для чешских студентов на обучение за границей.