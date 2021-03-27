Блокировка Суэцкого канала: когда судно снимут с мели

Суэцкий канал могут разблокировать уже в субботу, 27 марта, сообщила газета Wall Street Journal, ссылаясь на осведомленные источники. Издание отмечает, что контейнеровоз Ever Given, который заблокировал проход по каналу, могут снять с мели в ближайшее время, так как предыдущие попытки дали серьезный результат.

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Собеседник СМИ отметил, что работы по разблокировке канала идут «хорошо». «Мы можем заставить его сдвинуться раньше, чем предполагалось», — заявил источник.

Во вторник, 23 марта, в Суэцком канале проходил контейнеровоз Ever Given, принадлежащий японской компании Shoei Kisen. Он ходит под панамским флагом и находится в управлении тайваньской Evergreen Marine Corporation. На 151 километре канала по пути из Китая в Роттердам судно село на мель. При этом его нос уперся в один из берегов канала, а корма развернулась до другого берега. Причиной тому названа ветреная погода, которая изменила курс корабля.

В результате движение оказалось перекрыто по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире. Спустя сутки, когда стало ясно, что в ближайшее время судно не будет снято с мели, цены на нефть на мировом рынке выросли на 6%.

Застрявший контейнеровоз спровоцировал образование очереди из нескольких десятков танкеров с нефтью. Двумя днями ранее глава компании Boskalis, проводящей работы по разблокировке движения по Суэцкому каналу, Питер Бердовски отметил, что процесс может продлиться несколько недель.

«Мы не можем исключить, что это займет недели в зависимости от ситуации», — приводит его слова агентство Reuters.

Он сравнил контейнеровоз с «огромным китом, выброшенным на берег». «Это огромный вес на песке. Нам, возможно, придется применить комплекс мер: снижение веса путем снятия контейнеров, нефти и воды с судна, использование буксиров, а также вымывание песка», — предположил он в четверг.

Мировые эксперты также считают, что канал может оставаться заблокированным несколько недель. Это скажется на мировой торговле, сообщает катарский телеканал Al Jazeera.

Специалист по проблемам морских перевозок нефти на Ближнем Востоке из международной компании финансовой аналитики Refinitiv Ранджит Раджа отметил, что с чем-то подобным экспертное сообщество еще не сталкивалось.

«Вполне вероятно, что пробка будет рассасываться несколько дней, а то и недель, поскольку придется ждать, пока исчезнет накопившаяся очередь судов, ожидающих возможность проследовать через Суэцкий канал», — добавил он.

Эта очередь, как отметили в компании-провайдере услуг на канале Leth Agencies, насчитывает свыше 150 судов. При этом она будет расти, если учитывать, что в прошлом году ежедневно по каналу проходило около 50 кораблей.

Каждая неделя приостановки движения судов через канал стоит мировой торговле 0,2-0,4% ее объема. Такие данные ранее предоставила крупнейшая германская страховая компания Allianz, передает Reuters. Специалисты отметили, что таким образом мировая торговля может потерять от 6 до $10 млрд в неделю.

Так или иначе, работы по освобождению застрявшего контейнеровоза продолжаются. К операции по разблокировке привлечены сотрудники компании SMIT. Эта организация специализируется на морских спасательных работах. Она входит в концерн Boskalis. Кроме того, в работах задействована японская компания Nippon Salvage. Свою помощь предложили США и Турция.

Суэцкий канал длиной 163 км соединяет Средиземное и Красное моря. На него приходится 10-12% мирового морского грузооборота. Ежедневно каналом пользуются десятки судов из разных стран. Канал помогает быстрее добраться из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.