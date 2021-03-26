FT: санкции против России раскололи администрацию США

Новые санкции против России раскололи американскую администрацию на две группировки. Об этом сообщает газета The Financial Times.

Выдвинутая на пост заместителя госсекретаря по политическим вопросам, экс-представитель Госдепа Виктория Нуланд придерживается жесткой антироссийской линии. Она также считает, что США не должны впадать в зависимость от мнения Евросоюза, выражающего недовольство санкциями против «Северного потока — 2».

Другой лагерь состоит из кадровых чиновников Минфина и Госдепа США. Хотя в принципе они согласны с санкциями против России, их беспокоит потенциальная эффективность ограничительных мер. Кроме того, «умеренные» считают, что санкции плохо влияют на экономику самих США и отношения с ЕС.

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В частности, скептически настроенные бюрократы из Вашингтона приводят в качестве примера санкции против Олега Дерипаски и компании «Русал», введенные в 2018 году. Эти меры вызвали рост цен на рынке алюминия и были впоследствии отменены, говорится в статье FT.

При этом, сообщают журналисты, президент США Джо Байден хоть и делает жесткие заявления, вряд ли станет вводить новые широкомасштабные финансовые санкции. Одна из причин – легкость введения санкций, но трудность их снятия.

«Это затрудняет любые переговоры с [российским лидером Владимиром] Путиным: слишком много кнута и слишком мало пряника», – считают журналисты FT. Издание также подчеркивает, что российский лидер «слишком необходим как партнер по переговорам, чтобы быть прямой мишенью» санкций.

Новые санкции против РФ были введены США 18 марта. Они затрагивают сектор экспорта, связанный с нацбезопасностью. По продукции для авиапрома и космоса будет действовать ряд исключений до 1 сентября.

«Министерство торговли стремится не допустить доступа России к секретным американским технологиям, которые могут быть использованы для ее злонамеренной деятельности в области химического оружия», — говорится в сообщении ведомства. 2 марта Евросоюз и США ввели санкции в отношении России из-за инцидента с Алексеем Навальным. Позже Минторг Соединенных Штатов опубликовал список организаций, попавших под санкционные меры.

Первые санкции против России были введены в 2012 году в связи с «делом Магнитского» — против отдельных российских чиновников и силовиков. После, в марте 2014 года в связи с ситуацией на Украине, санкции расширились.

Санкции вводились, в частности, США, странами ЕС, Японией, Канадой и другими странами. Появились санкционные списки, в которых российским физическим и юридическим лицам прописывались ограничительные меры в виде запрета на въезд, заморозку счетов.

В отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС и США, включая экономические, индивидуальные ограничительные меры и санкции по Крыму. При этом Россия применила ответные меры на введенные ограничения против российской экономики. В августе 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал указ «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

В июне 2018 года Путин подписал также закон о контрсанкциях. Ответные меры принимаются по решению президента, указано в законе. В качестве таких мер документ вводит прекращение сотрудничества с «недружественными иностранными государствами», а также с организациями, которые «прямо или косвенно» находятся под их юрисдикцией, запрет или ограничение на ввоз и вывоз продукции или сырья, участие в госзаказе и приватизации.

В марте 2020 года Владимир Путин заявил, что Россия смогла компенсировать убытки от западных санкций и ей «плевать» на ограничительные меры.

«Да плевать на них, на эти санкции», — сказал президент РФ в интервью ТАСС. Российская сторона, продолжил президент, потеряла около $50 млрд из-за ограничительных мер, но смогла их компенсировать.

«Это заставило нас мозги включить. Мы истратили достаточно много денег на так называемое импортозамещение и начали производить такие продукты и такие технологии использовать, которых раньше у нас не было либо мы их просто забыли и потеряли», — добавил Путин.