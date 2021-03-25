Один кредит в одни руки: как ЦБ будет бороться с «долговыми пирамидами»

Члены комитета Госдумы по финансовому рынку депутаты Анатолий Аксаков и Игорь Дивинский внесли поправки в действующее банковское законодательство, регулирующее нормы кредитования (текст документа опубликован в четверг, 25 марта, в думской базе законопроектов). Поправки направлены на «предотвращение накопления рисков заемщиками и замедление чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования».

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Суть поправок сводится к следующему: ЦБ получит право ограничивать количество выданных кредитов. Например, в течение одного квартала банк сможет выдать только 20% кредитов из всех объемов, которые могут быть выданы или были запланированы.

Речь не идет о кредитах бизнесу, а только о займах физлицам. Ограничения, как видно из текста поправок, не коснутся ипотеки и автокредитов. Под новое регулирование попадут только беззалоговые потребительские кредиты.

Период, в течение которого применяются прямые количественные ограничения по кредитам будут определять совет директоров Банка России, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Участников финансового рынка обяжут информировать заемщиков об ограничениях на выдачу потребительских кредитов. Считается, что это повысит финансовую грамотность россиян.

Банкам установят потолок для кредитования

В Центробанке «Газете.Ru» пояснили, как регулятор в случае принятия поправок намерен ограничивать предельно допустимую нагрузку заемщика. «Планируется устанавливать максимально допустимую долю кредитов с высокими значениями отдельных показателей, в частности показателя предельной долговой нагрузки (ПДН). Она рассчитывается, как отношение среднемесячных платежей по всем обязательствам заемщика, включая вновь выдаваемый кредит (займ), к его среднемесячному доходу», — сообщили в ЦБ.

Ограничения не коснутся самих заемщиков, а только банков и микрофинансовых организаций (МФО).

Если банки будут ограничены в выдаче рискованных кредитов, менеджмент банков будет более тщательно подходить к оценке риска заемщика, оценивать его предельно допустимую норму, учитывать срок кредита, надеются в ЦБ. «При этом указанный механизм позволяет сохранить доступность кредитования для заемщиков», — уточняет регулятор.

С 1 октября 2019 года ЦБ уже рекомендовал банкам и МФО проводить проверку наличия у гражданина обязательств по кредитным договорам при выдаче потребительского кредита (займа) и рассчитывать показатель долговой нагрузки заемщика. Для расчета такой нагрузки банк имеет право запросить с согласия заемщика информацию о его текущих платежах в бюро кредитных историй. Теперь эта рекомендация, если поправки примут, станет нормой закона.

Отвечая на вопрос, не приведет ли новая норма к ухудшению финансового положения заемщиков, использующих механизм погашения одного кредита с помощью другого, в ЦБ отметили, что законопроект как раз нацелен на минимизацию такого риска. Против вынужденного выстраивания заемщиком «кредитной пирамиды».

«Конечно, часто бывает ситуация, когда у клиента нормальное финансовое положение, и он хочет просто рефинансировать кредит в другом банке на более выгодных условиях. В этих целях для оценки ПДН предусмотрен отдельный порядок расчета среднемесячных платежей при получении кредитов (займов) на рефинансирование, позволяющий исключить двойной счет платежей по вновь выдаваемому и рефинансируемому кредитам», — пояснили в ЦБ. Такой подход позволяет не увеличивать ПДН заемщика в случае рефинансирования ранее полученных обязательств.

Банк России обещает «учитывать необходимость обеспечения баланса между финансовой стабильностью и финансовой доступностью кредитных продуктов для отдельных групп населения». Законопроект еще будет детализирован, уточнили в ЦБ.

В случае нарушения банками прямых количественных ограничений по кредитам ЦБ будет вводить повышенные «штрафные значения надбавок к коэффициентам риска» и другие санкции, предусмотренные действующим законодательством, пояснили в ЦБ.

В 2019 году портфель необеспеченных кредитов составил более 1,5 трлн руб. (рост — 20,9% к 2018 году). В 2020 году объем беззалоговых кредитов вырос на 781 млрд руб. (+ 8,7%). Объем микрозаймов в 2020 году составил 115 млрд руб. По данным ЦБ, в России сейчас насчитывается порядка 42 млн заемщиков. Из них 7,7% имеют, как минимум, два кредита.

Допустимая норма: пятьдесят на пятьдесят

Один из авторов законопроекта депутат Госдумы Геннадий Аксаков пояснил «Газете.Ru», что предложенные поправки касаются прежде всего не вполне добросовестных микрофинансовых организаций, а большинство банков и без этой нормы проводят сейчас взвешенную кредитную политику. «Банки сейчас в основном не стремятся выдавать необеспеченные кредиты закредитованным заемщикам. И выполняют нормы действующего законодательства, рискуют меньше. А то ведь можно и бизнес потерять», — говорит Аксаков.

Он считает, что сейчас банки могут вполне достоверно оценить добросовестность заемщика через бюро кредитных историй.

По мнению депутата, предельно допустимой нормой можно считать, если в распоряжении заемщика после уплаты платежа по кредиту остается порядка 50% от его совокупных доходов.

«Это мировая практика в общем-то. Если закредитованность заемщика превышает 50% от дохода, то банк должен внимательнее оценивать возможные риски», — считает Аксаков.

Впрочем, депутат подчеркнул, что это его личное мнение, а официально норму допустимой закредитованности заемщика, в случае принятия поправок, должен будет определить Центробанк.

Что касается самих банков, то в их кредитном портфеле доля беззалоговых кредитов, имеющих предельно допустимую норму, не должна превышать 20%, считает Аксаков.

Банковское сообщество не восторге от инициативы депутатов, выступивших с позиции поддержки усилий Центробанка по ужесточению норм действующего законодательства.

«Мы не видим необходимости в дальнейших ограничениях со стороны регулятора: прямой запрет на выдачу кредитов скажется на конкуренции банков, а это одно из главных преимуществ рыночной экономики»,



— отмечает руководитель управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский.

По его словам, качество оценки риска – это «ключевая компетенция любого банка». «И 2020 год доказал, что банки контролируют свои риски: банковский сектор продемонстрировал высокую прибыльность, несмотря на пандемию», — считает Крамарский.

Кроме того подобные ограничительные решения регулятора, тормозят процесс повышения финансовой грамотности населения, поскольку не позволяют людям более осознанно брать кредиты.

Но позиция депутата Аксакова диаметрально противоположная. Он считает, что российский заемщик нуждается в защите от банков и особенно МФО, ведущих зачастую агрессивную политику по привлечению средств населения. «Вот эти истории, когда некоторые россияне, взяв три кредита, закрывают платежи тем, что влезают в четвертый кредит. А четвертый закрывают пятым кредитом в другом банке. Это путь куда? К банкротству? К веревке? Нет такое невозможно допускать», — заключает Аксаков.