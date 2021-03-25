Помогли санкции: как Россия увеличила поставки нефти в США

Основной причиной такого спроса на российскую нефть стали санкции США против Венесуэлы и Ирана — более привычных Штатам поставщиков. На ситуацию повлияло и сокращение добычи входящими в ОПЕК странами и, соответственно, снижение импортируемых из Саудовской Аравии объемов нефти в США до уровня 1985 года, отмечает Bloomberg .

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Россия оказалась в правильном месте в правильное время

Американская нефтепереработка рассчитана на использование тяжелых сортов нефти. Ее тяжело перерабатывать, для этого требуется много сложных технологических процессов, особенно в том что касается вторичной перегонки нефти, зато на выходе получаются нефтепродукты с высокой добавленной стоимостью — масла, битум, кокс и многое другое, рассказали «Газете.Ru» эксперты.

Традиционно заводы в США были ориентированы на то, чтобы перерабатывать тяжелую импортную нефть из некоторых стран Ближнего Востока и из Латинской Америки. Когда возникла необходимость их замещать, то выяснилось, что альтернатива — это Россия.

«Поэтому Россия резко увеличила поставки нефти и таких тяжелых нефтепродуктов как мазут, который используется в качестве дополнительного ингредиента на нефтеперерабатывающих заводах, чтобы обеспечить выход тех нефтепродуктов, которые наиболее рентабельны для конкретного завода», — пояснил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, старший научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ Станислав Митрахович.

У нефтеперерабатывающих заводов США индекс Нельсона (отражает сложность нефтеперерабатывающего производства) в среднем 12,5, а для сравнения, в России — 4,4. Светлые продукты переработки, такие как бензин, керосин, дизельное топливо, стоят гораздо дешевле, чем масла и другие темные нефтепродукты. Если американские заводы останутся без тяжелой нефти, им придется покупать более легкие сорта, но перерабатывать ее будет не так выгодно для владельцев заводов: маржа будет ниже, поясняют аналитики.

«Они будут делать все, чтобы сохранить свой высокомаржинальный бизнес, а бизнес глубокой нефтепереработки с привлечением методов вторичной перегонки нефти — крекинг, пиролиз, реформинг — он дает нефтепродукты с высокой добавленной стоимостью, и они будут делать все, чтобы их нефтеперерабатывающие заводы не стояли», — рассказал «Газете.Ru» исполнительный вице-президент ГК «НьюТек Сервисез» Валерий Бессель.

Главными импортерами российской сырой нефти и нефтепродуктов в 2020 году стали Valero (почти 55 млн баррелей) и Exxon (почти 50 млн баррелей) — суммарно это более 50% всего импорта российской нефти в США, проанализировал Bloomberg таможенные данные.

По словам Валерия Бесселя, часть поставщиков Белый дом отсек санкциями, а другие уже не могут удовлетворить спрос в полном объеме — так, в Норвегии идет падение североморской смеси Brent, истощаются запасы. Bloomberg отмечает, что возможным альтернативным источником для заводов США являются нефтеносные пески из Канады, но «американские компании скорее всего уже скупили все доступные запасы». Других альтернатив эксперты не видят.

Что касается антироссийских санкций, вряд ли они оказали существенное влияние на рост поставок, сомневается эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин.

«Вряд ли увеличение поставок российской нефти в США обусловлено более низкими ценами, — считает он. — Конечно, благодаря снижению рубля валютная себестоимости производства нефти и продуктов ее переработки для наших производителей снизилась. Однако этот фактор обычно слабо влияет на ценообразование для внешних потребителей, тем более в такой степени, чтобы создать конкурентное преимущество на мировом рынке, тем самым существенно увеличив свою долю».

Возможны ли санкции США против российских нефтяных компаний?

Консультанты, аналитики и лоббисты в американском нефтяном секторе не заметили никакой напряженности в Белом доме в связи с ростом российских поставок, сообщает агентство. Однако это не исключает вероятности введения санкций против российских компаний.

«В США периодически звучат голоса, что плохо, что Россия оказалась на третьем месте по поставкам нефти и нефтепродуктов. Такие заявления были и при Трампе, и при нынешней администрации, и теоретически жесткие меры могут последовать, в том числе под предлогом каких-нибудь «зеленых» аргументов»,

— считает эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

На вопрос, как возможные американские санкции на российский нефтяной сектор скажутся на отечественных поставщиках, аналитики отмечают, что рынок нефти достаточно либерализован, чтобы можно было перебросить продукцию другим клиентам, но, возможно, придется продать ее в меньших объемах и по меньшей стоимости, т.е. согласиться с сокращением части выручки.