Госсекретарь США подтвердил намерение Вашингтона покончить с «Северным потоком — 2»

Вашингтон продолжает быть противником строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом на встрече с главой МИД ФРГ Хайко Маасом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает ТАСС.

«Госсекретарь <…> подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность», — отмечается в сообщении Госдепартамента Соединенных Штатов.

Впоследствии в ведомстве дополнительно разъяснили позицию США. «Это [Севпоток-2] плохая сделка, против которой мы выступаем и всегда выступали», — добавил сотрудник Госдепа на брифинге.

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Кроме «русского вопроса» Блинкен и Маас коснулись тем Афганистана – Берлин и Вашингтон будут продолжать координировать свои действия в этой стране. Стороны также отметили, что считают важным сотрудничество между ФРГ и США.

Стоит отметить, что накануне, 23 марта, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил о неопределенности в альянсе по вопросу СП-2. Он отметил, что хотя США и некоторые другие страны альянса выступают против завершения проекта газопровода, Германия и Дания поддерживают его.

«Считаю, что мы должны быть способны выполнять ключевые задачи, стоящие перед альянсом, несмотря на возникающие разногласия», — резюмировал Столтенберг.

19 марта агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена обдумывает введение дополнительных санкций, чтобы заблокировать строительство почти завершенного газопровода. Санкции могут быть представлены в форме промежуточного отчета, в котором также может быть выделена страховая компания, которая работала с судами, прокладывающими «Северный поток — 2» в Балтийском море.

Ограничительные меры могут затронуть также другие компании, предоставляющие вспомогательные суда и материалы для проекта.

Первые санкции США против «Северного потока — 2» были введены в конце 2019 года. Затем они неоднократно продлевались и дополнялись. В основном, рестрикции касаются иностранных партнеров проекта.

В середине февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что противники газопровода «Северный поток — 2» хотят заставить Россию «расплатиться» за ситуацию на Украине.

«Почему все так крутятся вокруг «Северного потока – 2»? Хотят заставить Россию платить за их геополитический проект на Украине», — считает Путин.

Тем не менее, сейчас строительство СП-2 завершено более чем на 95%. Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил, что проект будет закончен, несмотря на «деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки». Он также подчеркнул, что газопровод представляет собой сугубо коммерческий проект, который совместно с «Газпромом» реализуют иностранные компании, «которые заинтересованы в поставках газа из России».

Вашингтон объясняет свои действия «заботой о Европе». Американские политики уверены, что, если Россия начнет поставлять газ европейским странам по этому трубопроводу, то станет монополистом на газовом рынке Европы. Это, в свою очередь, как утверждают в США позволит Москве использовать проект в политических целях.

В январе 2020 года Владимир Путин заявил, что газопровод будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано. Это заявление было сделано после выхода из проекта ряда европейских компаний, объяснивших свое решение американскими санкциями против участников строительства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал американские санкции «грубым давлением» на европейский бизнес и примером недобросовестной конкуренции. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас также заявил, что США пренебрегают правом и суверенитетом Европы, когда угрожают санкциями против «Северного потока — 2».